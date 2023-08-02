Острое стрессовое расстройство — это интенсивная, неприятная и дисфункциональная реакция, которая начинается вскоре после подавляющего травматического события и длится менее месяца. Если симптомы длятся более месяца, у людей диагностируется посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
(См. также Общие сведения о травматических и стрессовых расстройствах).
У людей с острым стрессовым расстройством развиваются острые стрессовые реакции, которые возникают в течение месяца после воздействия травмирующего события. Эти стрессовые реакции включают повышенную тревожность, психическое переживание травматического события, избегание напоминаний о травме, демонстрацию негативного настроения, развитие диссоциативных симптомов (включая дереализацию и амнезию) и повышенное возбуждение.
У людей с этим расстройством могут быть диссоциативные симптомы. Например, они могут чувствовать эмоциональный ступор или утрату связи с самими собой. Они могут чувствовать, как будто их не существует.
Степень стресса после травматического события у людей с острым стрессовым расстройством, как правило, больше, чем у людей с расстройством адаптации.
Число людей, страдающих острым стрессовым расстройством, неизвестно. Вероятность развития острого стрессового расстройства больше, когда травматические события очень серьезные и рецидивирующие.
Диагностика острого стрессового расстройства
Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях
Острое стрессовое расстройство диагностируется, когда человек
подвергся напрямую или косвенно травмирующему событию.
Кроме того, также должны иметь место минимум 9 из следующих симптомов в течение от 3 дней до 1 месяца:
Повторяющиеся, неконтролируемые и назойливые тревожные воспоминания о событии
Повторяющиеся тревожные сны о событии
Ощущения того, что травмирующее событие повторяется, например, при возвратных вспышках
Сильный психологический или физический стресс при напоминании о событии (например, при входе в подобное место или услышав звуки, подобные тем, которые человек слышал во время события)
Постоянная неспособность испытать положительные эмоции (например, счастье, удовлетворение или чувства любви)
Измененное ощущение реальности (например, ощущение себя в трансе или как будто время замедлилось)
Потеря памяти в отношении важной части травмирующего события
Усилия, чтобы избежать тревожных воспоминаний, мыслей или чувств, связанных с событием
Усилия, чтобы избежать внешних напоминаний (людей, мест, разговоров, деятельности, объектов и ситуаций), связанных с событием
Беспокойный сон
Раздраженность или вспышки гнева
Чрезмерное внимание к возможности опасности (сверхнастороженность)
Трудности с концентрацией внимания
Преувеличенная реакция на громкие звуки, внезапные движения или другие стимулы (реакция вздрагивания)
Кроме того, симптомы должны вызывать значительные страдания или значительно мешать функционированию.
Врачи также проверяют, могут ли симптомы возникнуть в результате приема препарата или другого расстройства.
Лечение острого стрессового расстройства
Самообслуживание
Психотерапия
Иногда лекарственные препараты
Многие люди избавляются от острого стрессового расстройства, как только они выходят из травмирующей ситуации и получают соответствующую поддержку — понимание, сочувствие их горю и возможность описать то, что случилось, и свою реакцию на это событие. Некоторые люди испытывают облегчение после того, как они несколько раз описывают свой опыт. Друзья и близкие часто могут оказывать такую поддержку. В противном случае могут помочь врачи или другие специалисты по лечению психических заболеваний.
Иногда врачи временно назначают лекарственные препараты, облегчающие тревожность или помогающие людям заснуть, но другие препараты (например, антидепрессанты) обычно не назначаются, если только они не назначены для лечения сопутствующего заболевания.
Самообслуживание
Самообслуживание имеет решающее значение во время и после кризиса или травмы. Самообслуживание можно разделить на 3 компонента:
личная безопасность;
физическое здоровье и практическая поддержка;
сосредоточение.
Личная безопасность является фундаментальным фактором. После одного травматического эпизода люди лучше могут пережить его, когда знают, что они и их близкие находятся в безопасности. Однако может быть трудно добиться полной безопасности во время продолжающегося кризиса, такого как бытовое насилие, война или инфекционная пандемия. Во время таких текущих трудностей люди должны обратиться за рекомендациями к экспертам в отношении того, как сохранить свою безопасность и безопасность своей семьи.
Физическое здоровье может быть подвержено риску во время и после травматического опыта. Все должны стараться поддерживать здоровый распорядок приема пищи, сна и физических упражнений. Лекарственные препараты и вещества, которые оказывают седативное (например, успокоительные препараты) и опьяняющее (например, алкоголь) действие, следует использовать в редких случаях, если использовать вообще. Практическая поддержка включает в себя помощь с жильем, юридической поддержкой, страхованием и другими вопросами, которые необходимо решать, но которые могут быть неподъемными.
Продуманный подход к самообслуживанию нацелен на уменьшение чувства стресса, скуки, гнева, грусти и изоляции, которое обычно испытывают травмированные люди. Если обстоятельства позволяют, людям, подверженным повышенному риску, следует составить нормальный ежедневный график (например, вставать, принимать душ, одеваться, выходить из дома, гулять, готовить и регулярно принимать пищу) и следовать ему.
Полезно попрактиковаться в знакомых хобби, а также заняться делами, которые развлекают и отвлекают: нарисовать картину, посмотреть фильм или приготовить еду.
Общение с членами семьи и друзьями, а также участие в жизни сообщества может иметь решающее значение, даже если во время кризиса трудно поддерживать связи с людьми.
Растяжка и физические упражнения полезны, но не менее полезными могут быть методы самоуспокоения, такие как подсчет собственного дыхания, медитация или самовнушение.
При стрессовой нагрузке люди могут срываться даже на тех, кто им дорог. Друзья и члены семьи могут быть чрезвычайно полезными в общении и выражении беспокойства и утешения. Отправка приятного сообщения, приготовление кому-то печенья и улыбка могут быть не только приятным сюрпризом для получателя, но и помогут уменьшить чувство безнадежности и стыда, которые обычно являются частью переживания травмы.
Психотерапия
Обучение может помочь человеку понять реакцию на стресс и естественный ход ослабления симптомов. Когнитивно-поведенческая терапия может помочь, позволяя человеку обрабатывать травматические воспоминания в безопасной обстановке, исправлять неадаптивные мысли о травме или реакциях на нее, а также обсуждать травму своими словами, как только человек сможет это делать.
Лекарственные препараты
Никакие лекарственные препараты особо не помогают ослабить симптомы острого стрессового расстройства или предотвратить его переход в полноценный ПТСР. Лекарственные препараты могут быть назначены для облегчения бессонницы, тревожности и возбуждения, но длительное их применение, по-видимому, мешает выздоровлению.