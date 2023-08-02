Острое стрессовое расстройство — это интенсивная, неприятная и дисфункциональная реакция, которая начинается вскоре после подавляющего травматического события и длится менее месяца. Если симптомы длятся более месяца, у людей диагностируется посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

(См. также Общие сведения о травматических и стрессовых расстройствах).

У людей с острым стрессовым расстройством развиваются острые стрессовые реакции, которые возникают в течение месяца после воздействия травмирующего события. Эти стрессовые реакции включают повышенную тревожность, психическое переживание травматического события, избегание напоминаний о травме, демонстрацию негативного настроения, развитие диссоциативных симптомов (включая дереализацию и амнезию) и повышенное возбуждение.

У людей с этим расстройством могут быть диссоциативные симптомы. Например, они могут чувствовать эмоциональный ступор или утрату связи с самими собой. Они могут чувствовать, как будто их не существует.

Степень стресса после травматического события у людей с острым стрессовым расстройством, как правило, больше, чем у людей с расстройством адаптации.

Число людей, страдающих острым стрессовым расстройством, неизвестно. Вероятность развития острого стрессового расстройства больше, когда травматические события очень серьезные и рецидивирующие.

Диагностика острого стрессового расстройства Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Острое стрессовое расстройство диагностируется, когда человек подвергся напрямую или косвенно травмирующему событию. Кроме того, также должны иметь место минимум 9 из следующих симптомов в течение от 3 дней до 1 месяца: Повторяющиеся, неконтролируемые и назойливые тревожные воспоминания о событии

Повторяющиеся тревожные сны о событии

Ощущения того, что травмирующее событие повторяется, например, при возвратных вспышках

Сильный психологический или физический стресс при напоминании о событии (например, при входе в подобное место или услышав звуки, подобные тем, которые человек слышал во время события)

Постоянная неспособность испытать положительные эмоции (например, счастье, удовлетворение или чувства любви)

Измененное ощущение реальности (например, ощущение себя в трансе или как будто время замедлилось)

Потеря памяти в отношении важной части травмирующего события

Усилия, чтобы избежать тревожных воспоминаний, мыслей или чувств, связанных с событием

Усилия, чтобы избежать внешних напоминаний (людей, мест, разговоров, деятельности, объектов и ситуаций), связанных с событием

Беспокойный сон

Раздраженность или вспышки гнева

Чрезмерное внимание к возможности опасности (сверхнастороженность)

Трудности с концентрацией внимания

Преувеличенная реакция на громкие звуки, внезапные движения или другие стимулы (реакция вздрагивания) Кроме того, симптомы должны вызывать значительные страдания или значительно мешать функционированию. Врачи также проверяют, могут ли симптомы возникнуть в результате приема препарата или другого расстройства.