Общие сведения о травматических и стрессовых расстройствах

Травматические и стрессовые расстройства возникают в результате воздействия травмирующего или стрессового события. Специфические расстройства включают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), острое стрессовое расстройство и расстройства адаптации. Эти расстройства вызывают схожие симптомы, но отличаются по длительности.

Травматические и стрессовые расстройства развиваются после травмирующего события. У них много общих черт, включая дисфорию (общее беспокойство или неудовлетворенность), раздражительность, диссоциацию (оторванность некоторых аспектов психического функционирования от самоощущения без сознательного восприятия), употребление психоактивных веществ или бессонницу. Они различаются по степени тяжести и продолжительности симптомов.

Посттравматическое стрессовое расстройство длится более 1 месяца. Оно может развиться как продолжение острого стрессового расстройства или развиться отдельно в течение срока до 6 месяцев после события.

Острое стрессовое расстройство обычно начинается сразу после травмирующего события и длится от 3 дней до 1 месяца.

Расстройства адаптации — это реакции на стрессовые события, которые могут быть обычными вехами развития (например, рождение ребенка) или более разрушительными событиями различной продолжительности (например, потеря работы, уход за членом семьи с ограниченными возможностями или переживание романтической неудачи), которые вызывают стресс, непропорциональный стрессовому событию, и приводят к трудностям в повседневном функционировании. Расстройства адаптации, как правило, развиваются вскоре после стрессового события и продолжаются менее 6 месяцев. Однако, если присутствует постоянный стресс (например, продолжающаяся болезнь члена семьи или хроническая безработица), симптомы расстройства адаптации могут сохраняться неопределенно долго.

Хотя у людей с травматическими или стрессовыми расстройствами часто ярко выражены депрессия и тревожность, у них, как правило, присутствует широкий диапазон симптомов, которые могут казаться не связанными с травматическим событием каким-либо очевидным образом. Например, такие люди могут действовать агрессивно, могут быть неспособны испытать наслаждение и/или чувствуют себя возбужденными, неудовлетворенными, злыми, оцепеневшими или потерявшими связь с собой и другими.