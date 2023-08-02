Генерализованное тревожное расстройство включает чрезмерную нервозность и беспокойство о ряде видов деятельности или событий. Люди находятся в тревожном состоянии больше дней, чем без тревожного состояния, на протяжении 6 месяцев или дольше. Причина неизвестна, хотя обычно она наблюдается у людей с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, большим депрессивным расстройством или паническим расстройством.

Люди обеспокоены и тревожатся о разных проблемах, видах деятельности и ситуациях, и не только об одном виде.

Для диагностики этого расстройства оно должно сопровождаться несколькими другими симптомами (такими, как склонность к быстрому появлению усталости, трудности с концентрацией и мышечное напряжение).

Лечение включает комбинацию лекарственных препаратов (обычно анксиолитических препаратов, иногда антидепрессантов) и психотерапии.

Генерализованное тревожное расстройство является распространенным видом тревожных расстройств. Расстройство ежегодно возникает примерно у 3 % взрослых. Данное расстройство в два раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Расстройство чаще начинается во взрослом возрасте, но может начаться в любом возрасте (см. Генерализованное тревожное расстройство у детей).

Для большинства людей расстройство колеблется, время от времени ухудшаясь (особенно в периоды стресса), и продолжается в течение многих лет.

Симптомы генерализованного тревожного расстройства Люди с генерализованным тревожным расстройством постоянно испытывают беспокойство или стресс и имеют трудности с контролем этих чувств. Тяжесть, частота и продолжительность тревоги выше, чем того требуют обстоятельства. Тревога носит общий характер, затрагивает множество тем и часто со временем переходит от одной темы к другой. Часто тревога относится к рабочим и семейным обязанностям, деньгам, здоровью, безопасности, ремонту машины и работе по дому.

Диагностика генерализованного тревожного расстройства Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Для того, чтобы врач поставил диагноз генерализованного тревожного расстройства, человек должен испытывать беспокойство или тревогу, которые Являются чрезмерными

Касаются ряда видов деятельности и событий

Присутствуют больше дней, чем отсутствуют, на протяжении 6 месяцев или дольше Кроме того, у человека должно быть 3 или более из следующих симптомов: возбуждение или ощущение «на взводе» или «на пределе»;

склонность к быстрому уставанию;

Трудности с концентрацией внимания

Раздражительность

мышечное напряжение;

Беспокойный сон До постановки диагноза генерализованного тревожного расстройства врачи проводят физикальный осмотр. Они могут проводить анализы крови или другие анализы, чтобы убедиться, что симптомы не вызваны физическим расстройством или приемом препарата.

Лечение генерализованного тревожного расстройства Сочетание психотерапии и лекарственных препаратов Расстройство часто лечат с использованием сочетания некоторой формы психотерапии и медикаментозной терапии. Психотерапия может выявить причины беспокойства и предложить способы его устранения. Для лечения генерализованного тревожного расстройства эффективными являются некоторые антидепрессанты, особенно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (например, эсциталопрам) и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина (например, венлафлаксин). Обычно беспокойство уменьшается через несколько недель после начала приема антидепрессантов, поэтому наряду с антидепрессантами некоторым людям сначала назначают бензодиазепины. Бензодиазепины — это анксиолитические препараты, которые быстро снимают тревогу, обычно почти мгновенно. Однако, поскольку длительное применение бензодиазепинов может приводить к лекарственной зависимости и привыканию (см. Анксиолитические и седативные препараты), эти лекарственные препараты обычно назначаются лишь на относительно короткий период времени. Как только антидепрессант и психотерапия становятся эффективными, дозу бензодиазепина можно постепенно уменьшать с последующей отменой препарата. Прием бензодиазепинов нельзя прекращать резко. Для некоторых людей с генерализованным тревожным расстройством эффективен другой анксиолитический препарат — буспирон. Однако буспирон может начать действовать только через 2 недели или больше после начала приема. Препараты на основе лекарственных трав, таких как кава и валериана, могут оказывать противотревожное действие, хотя их эффективность и безопасность для лечения тревожных расстройств, таких как генерализованное тревожное расстройство, требуют дальнейшего изучения. Свою эффективность при лечении генерализованного тревожного расстройства продемонстрировала когнитивно-поведенческая терапия. В ходе этой терапии люди учатся делать следующее: Распознавать, в чем их мышление нарушено

Контролировать нарушенное мышление

Соответствующим образом изменять свое поведение Некоторую помощь могут также оказать релаксация, йога, медитация, физические упражнения и методы биологической обратной связи (см. Психофизические техники).