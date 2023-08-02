Агорафобия — это страх или обеспокоенность оказаться в ситуациях или местах (например, в толпе, в торговых центрах или во время вождения), из которых нельзя легко выйти или в которых нельзя получить помощь при возникновении сильной тревожности. Такие ситуации или места часто избегают или переносят с большой долей страдания.

Агорафобия является разновидностью тревожного расстройства. Приблизительно у 30-50 % людей с агорафобией также имеется паническое расстройство. Агорафобия ежегодно развивается приблизительно у 2 % людей. Агорафобия часто развивается в подростковом и юношеском возрасте, но также может развиваться и у пожилых людей.

Распространенные примеры ситуаций или мест, которые вызывают страх и тревогу, включают следующие:

Стояние в очереди в банке или на кассе супермаркета

Сидение в середине длинного ряда в театре или классе

Использование общественного транспорта, например, автобуса или самолета

Выход из дома

У некоторых людей агорафобия развивается после приступа паники в одной из этих ситуаций. Другие люди просто чувствуют себя некомфортно в таких условиях, и у них приступы паники могут никогда не развиться или развиться лишь позднее. Агорафобия часто мешает повседневной жизни, иногда так сильно, что люди просто не могут выйти из дома.

Диагностика агорафобии Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи ставят диагноз агорафобии, когда страх, тревога или избегание людных мест не проходят в течение 6 месяцев или более и включают как минимум две из следующих ситуаций: пользование общественным транспортом;

нахождение на открытом пространстве, таком как парковка или рынок;

нахождение в замкнутом пространстве, таком как магазин или театр;

стояние в очереди или пребывание в толпе;

нахождение вне дома одному. Страхи должны включать опасения о том, что выход может быть затруднен или помощь будет недоступна, если люди начнут паниковать или станут недееспособными. Кроме того, должно присутствовать все нижеперечисленное: симптомы почти всегда вызывают одни и те же ситуации;

люди изменяют свое поведение, чтобы избежать ситуации, или нуждаются в компаньоне, который поможет им перенести ее;

симптомы не соответствуют реальной опасности;

симптомы вызывают значительные страдания или значительно мешают функционированию;

симптомы не вызваны другим психическим расстройством, например, социальной тревожностью или общим соматическим заболеванием, таким как воспалительное заболевание кишечника.

Лечение агорафобии Экспозиционная терапия

Когнитивно-поведенческая терапия

Иногда антидепрессанты, которые называются селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС) Если агорафобию не лечить, она обычно то усиливается, то ослабевает по степени тяжести и может даже прекратиться без формального лечения, возможно, потому что люди воспользовались своей собственной формой экспозиционной терапии, подвергая себе неоднократному воздействию ситуаций, которые провоцировали их страхи, до тех пор, пока страхи не прекратились. Другие люди больше не жалуются на симптомы агорафобии, потому что они научились избегать ситуации (таких как самолеты или толпы), вызывающие беспокойство. Тем не менее, простое избегание ситуаций может существенно ограничивать жизнь людей. Поскольку лечение часто усиливает тревожность, лечение агорафобии (и других тревожных расстройств) часто включает изучение стратегий релаксации. Экспозиционная терапия помогает более чем 90 % людей. Также может помочь когнитивно-поведенческая терапия. В ходе этой терапии люди учатся делать следующее: Распознавать, когда их мышление искажено

Контролировать искаженное мышление

Соответствующим образом изменять свое поведение Люди с агорафобией могут получить пользу от приема СИОЗС. Несмотря на то, что СИОЗС считаются антидепрессантами, они также могут быть эффективными для лечения некоторых тревожных расстройств.