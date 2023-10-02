Лекарственные препараты для лечения депрессии

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) в настоящее время являются наиболее часто используемым классом антидепрессантов. СИОЗС эффективны при лечении депрессии, а также других психических расстройств, которые часто сосуществуют с депрессией.

Хотя СИОЗС могут вызывать тошноту, диарею, тремор, потерю массы тела и головную боль, эти побочные эффекты обычно незначительны или исчезают при длительном использовании. Большинство людей переносят побочные эффекты СИОЗС лучше, чем побочные эффекты гетероциклических антидепрессантов. СИОЗС с меньшей вероятностью отрицательно повлияют на сердце по сравнению с гетероциклическими антидепрессантами.

Тем не менее, некоторые больные могут показаться более взволнованными, угнетенными и тревожными в первую неделю после начала приема СИОЗС или увеличения дозы. Эти люди, особенно дети и подростки, могут становиться все более склонными к суициду, если эти симптомы не обнаружить и быстро не вылечить. Люди, принимающие СИОЗС, и их близкие должны быть предупреждены об этой возможности и проинструктированы о том, что необходимо вызывать лечащего врача, если симптомы при лечении ухудшаются. Тем не менее, поскольку люди с депрессией без соответствующего лечения также иногда совершают самоубийства, больные и их врачи должны соотносить этот риск с риском, связанным с назначенными лекарственными препаратами.

Кроме того, при длительном использовании СИОЗС могут иметь место дополнительные побочные эффекты, такие, как увеличение массы тела и сексуальная дисфункция (у одной трети людей). Некоторые СИОЗС, такие как флуоксетин, вызывают потерю аппетита. Первые несколько недель после начала приема СИОЗС люди могут чувствовать сонливость в течение дня, но это временный эффект.

Резкое прекращение приема СИОЗС может привести к синдрому отмены, который включает головокружение, тревожность, раздражительность, усталость, тошноту, озноб и мышечную боль.

Если пациентка беременна, врач обсудит с ней риски и преимущества применения СИОЗС, если они все еще необходимы. Однако пароксетин не следует использовать, поскольку он может вызывать пороки сердца.