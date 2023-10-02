Лекарственные препараты для лечения депрессии

Для лечения депрессии могут применяться несколько типов лекарственных препаратов:
Ингибиторы обратного захвата норэпинефрина-дофамина, модуляторы серотонина и ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина
Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО)
Большинство антидепрессантов следует принимать регулярно в течение, по крайней мере, нескольких недель, прежде чем они начнут действовать. Большинству людей, страдающих депрессией, чтобы предотвратить рецидивы, необходимо принимать антидепрессанты в течение 6–12 месяцев. Людям старше 50 может потребоваться принимать их до 2 лет.
Побочные эффекты могут варьироваться в зависимости от типа антидепрессанта. Иногда, когда лечение с применением одного лекарственного препарата не снимает депрессию, назначается другой тип (класс) или комбинация антидепрессантов.
Риск самоубийства после начала приема антидепрессантов широко освещался в новостях. Некоторые люди действительно становятся более возбужденными, подавленными и тревожными вскоре после начала приема антидепрессантов или после повышения их дозы. Некоторые люди, особенно дети и подростки, становятся все более склонными к суициду, если эти симптомы не обнаружить и быстро не вылечить. Это открытие было впервые сделано при применении СИОЗС, но риск, вероятно, аналогичен у различных классов антидепрессантов. Лечащего врача следует уведомить, если симптомы начнут ухудшаться после начала приема антидепрессантов или повышения дозы (или по какой-либо иной причине). Поскольку суицидальные мысли также являются симптомом депрессии, врачам может быть трудно определить роль антидепрессантов в суицидальных мыслях и поведении. Некоторые исследования ставят под сомнение наличие такой связи.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) в настоящее время являются наиболее часто используемым классом антидепрессантов. СИОЗС эффективны при лечении депрессии, а также других психических расстройств, которые часто сосуществуют с депрессией.
Хотя СИОЗС могут вызывать тошноту, диарею, тремор, потерю массы тела и головную боль, эти побочные эффекты обычно незначительны или исчезают при длительном использовании. Большинство людей переносят побочные эффекты СИОЗС лучше, чем побочные эффекты гетероциклических антидепрессантов. СИОЗС с меньшей вероятностью отрицательно повлияют на сердце по сравнению с гетероциклическими антидепрессантами.
Тем не менее, некоторые больные могут показаться более взволнованными, угнетенными и тревожными в первую неделю после начала приема СИОЗС или увеличения дозы. Эти люди, особенно дети и подростки, могут становиться все более склонными к суициду, если эти симптомы не обнаружить и быстро не вылечить. Люди, принимающие СИОЗС, и их близкие должны быть предупреждены об этой возможности и проинструктированы о том, что необходимо вызывать лечащего врача, если симптомы при лечении ухудшаются. Тем не менее, поскольку люди с депрессией без соответствующего лечения также иногда совершают самоубийства, больные и их врачи должны соотносить этот риск с риском, связанным с назначенными лекарственными препаратами.
Кроме того, при длительном использовании СИОЗС могут иметь место дополнительные побочные эффекты, такие, как увеличение массы тела и сексуальная дисфункция (у одной трети людей). Некоторые СИОЗС, такие как флуоксетин, вызывают потерю аппетита. Первые несколько недель после начала приема СИОЗС люди могут чувствовать сонливость в течение дня, но это временный эффект.
Резкое прекращение приема СИОЗС может привести к синдрому отмены, который включает головокружение, тревожность, раздражительность, усталость, тошноту, озноб и мышечную боль.
Если пациентка беременна, врач обсудит с ней риски и преимущества применения СИОЗС, если они все еще необходимы. Однако пароксетин не следует использовать, поскольку он может вызывать пороки сердца.
Ингибиторы обратного захвата норэпинефрина-дофамина, модуляторы серотонина и ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина
Представленные ниже классы антидепрессантов так же эффективны и безопасны, как СИОЗС, и имеют схожие побочные эффекты:
ингибиторы обратного захвата норэпинефрина-дофамина (такие как бупропион);
модуляторы серотонина (такие, как миртазапин и тразодон);
ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина (например, венлафаксин и дулоксетин).
Так же, как это может произойти с СИОЗС, в начале приема этих лекарственных препаратов может временно повыситься риск самоубийства, а резкая отмена ингибиторов обратного захвата серотонина-норэпинефрина может привести к синдрому отмены.
Другие побочные эффекты варьируются в зависимости от лекарственного препарата (см. таблицу Лекарственные препараты, применяемые для лечения депрессии).
Гетероциклические (включая трициклические) антидепрессанты
Гетероциклические антидепрессанты, ранее представлявшие собой основу лечения, в настоящее время используются редко, так как они имеют больше побочных эффектов, чем другие антидепрессанты. Они часто вызывают сонливость и приводят к увеличению массы тела. Они также могут приводить к увеличению частоты сердечных сокращений и снижению артериального давления в положении стоя (это состояние называется ортостатическая гипотензия). Другие побочные эффекты, которые называются антихолинергическими эффектами, включают размытое зрение, сухость во рту, дезориентацию, запор и трудности с началом мочеиспускания. Антихолинергические эффекты зачастую имеют более серьезные проявления у пожилых людей.
Резкая отмена гетероциклических антидепрессантов, как и отмена СИОЗС, может привести к синдрому отмены.
Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО)
Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО) очень эффективны, но редко назначаются, за исключением случаев, когда другие антидепрессанты не помогают. Пациенты, которые применяют ингибиторы ИМАО, должны придерживаться ряда диетических ограничений и принимать специальные меры предосторожности, чтобы избежать серьезной реакции, включающей неожиданное и сильное повышение кровяного давления в сочетании с сильной пульсирующей головной болью (гипертонический криз). Данный кризис может привести к инсульту. В качестве мер предосторожности следует:
избегать продуктов и напитков, которые содержат тирамин, таких, как разливное пиво, красные вина (включая херес), ликеры, перезрелая пища, салями, зрелые сыры, стручковая фасоль, экстракты дрожжей (мармит), консервированный инжир, изюм, йогурт, сыр, сметана, маринованная сельдь, икра, печень, разваренное мясо и соевый соус;
не принимать псевдоэфедрин, который содержится во многих безрецептурных средствах от кашля и простуды;
не принимать декстрометорфан (подавитель кашля), резерпин (антигипертензивный препарат) или меперидин (анальгетик);
все время носить с собой антидот, такой, как хлорпромазин в таблетках, и в случае тяжелой пульсирующей головной боли сразу же принимать антидот и идти в ближайшее отделение неотложной помощи.
Людям, которые принимают ИМАО, также не следует принимать антидепрессанты других типов, в том числе гетероциклические антидепрессанты, СИОЗС, бупропион, модуляторы серотонина и ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина. Принятие ИМАО с другим антидепрессантом может вызвать опасно высокую температуру тела, мышечное расстройство, почечную недостаточность и припадки. Эти эффекты, называемые злокачественным нейролептическим синдромом, могут быть фатальными.
Резкая отмена ИМАО, как и отмена СИОЗС, может привести к синдрому отмены.
Лекарственные препараты, применяемые для лечения депрессии
Лекарственные препараты
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)
Циталопрам
Эсциталопрам
Флуоксетин
Флувоксамин
Пароксетин
Сертралин
Вилазодон
Половая дисфункция (прежде всего, задержка оргазма, но также утрата желания и эректильная дисфункция у некоторых людей), тошнота, диарея, головная боль, потеря веса (краткосрочная), набор веса (долгосрочный), синдром отмены*, забывчивость, притупление эмоций и частое появление синяков
СИОЗС в настоящее время являются наиболее часто используемым классом антидепрессантов. Они также эффективны при лечении генерализованного тревожного расстройства, обсессивно-компульсивного расстройства, панического расстройства, фобического расстройства, посттравматического стрессового расстройства, предменструального дисфорического расстройства и булимии.
Токсичность из-за передозировки менее серьезна, чем при использовании других антидепрессантов.
Ингибиторы обратного захвата норэпинефрина-дофамина
Бупропион
Головная боль, возбужденное состояние, синдром отмены*, повышенное артериальное давление у некоторых людей и редко припадки
Бупропион полезен для людей с депрессией, у которые также имеется синдром дефицита внимания с гиперактивностью или нарушение, вызванное употреблением кокаина, а также для тех, кто пытается бросить курить. Бупропион не вызывает половой дисфункции.
Модуляторы серотонина (5-HT2 блокаторы)
Миртазапин
Сонливость и увеличение массы тела
Миртазапин не вызывает сонливости и половой дисфункции.
Тразодон
Длительная сонливость, болезненная и стойкая эрекция (приапизм) и чрезмерное снижение артериального давления в положении стоя
Тразодон чаще всего назначается перед сном людям с депрессией и бессонницей.
Ингибиторы обратного захвата норэпинефрина-серотонина
Десвенлафаксин
Дулоксетин
Левомилнаципрам
Венлафаксин
Тошнота, сухость во рту, синдром отмены* и, в случае приема высоких доз, повышение артериального давления
Большинство побочных эффектов можно предотвратить или свести к минимуму при использовании низких доз и постепенной корректировке дозировок.
Гетероциклические (включая трициклические) антидепрессанты
Сонливость, увеличение массы тела, учащенное сердцебиение и снижение артериального давления в положении стоя (ортостатическая гипотензия), сухость во рту, дезориентация, размытое зрение, запор, затруднение с началом мочеиспускания, задержки оргазма и синдром отмены*
При приеме кломипрамина и мапроптилина — припадки
Эти лекарственные препараты обычно не назначаются пожилым людям в связи с более выраженными побочными эффектами.
Передозировка может вызвать серьезную потенциально опасную для жизни токсичность.
Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО)
Бессонница, тошнота, увеличение массы тела, сексуальная дисфункция (потеря желания, задержки оргазма и эректильная дисфункция), ощущения покалывания, головокружение, снижение артериального давления (особенно в положении стоя) и синдром отмены*
Пациенты, которые принимают эти лекарственные препараты, должны придерживаться ряда диетических ограничений и не принимать определенные лекарственные препараты, чтобы избежать серьезной реакции, включающей неожиданное и сильное повышение кровяного давления в сочетании с сильной пульсирующей головной болью (гипертонический криз).
Селигилин доступен в виде пластыря. При использовании пластыря больным не требуется соблюдать пищевые ограничения, если только пластырь не содержит высокую дозу препарата.
Психостимуляторы
Нервозность, тремор, бессонница и сухость во рту
Данные лекарственные препараты обычно применяются вместе с антидепрессантами. Применяемые независимо, они обычно неэффективны в качестве антидепрессантов.
Мелатонинергический антидепрессант
Агомелатин
Головная боль, тошнота и диарея
У агомелатина меньше побочных эффектов, чем у большинства антидепрессантов. Он не вызывает сонливость в течение дня, бессонницу, набор веса или половую дисфункцию.
Агомелатин может повысить уровни ферментов печени. Эти уровни следует измерять до начала терапии и периодически впоследствии.
Кетамин и эскетамин
Кетамин
Головокружение, повышенное артериальное давление, ощущение отстраненности
Кетамин — это анестетик.
Кетамин применяется в более низких (субанестезирующих) дозах в комбинации с пероральными антидепрессантами в случае резистентной к лечению депрессии.
Кетамин можно вводить внутривенно, перорально или в виде назального спрея.
Эскетамин
Головокружение, повышенное артериальное давление, ощущение отстраненности
Эскетамин связан с анестезирующим препаратом кетамином.
Эскетамин применяется в комбинации с другими пероральными антидепрессантами для лечения резистентной к лечению депрессии.
Эскетамин доступен в виде назального спрея
* Синдром отмены включает головокружение, тревожность, раздражительность, усталость, тошноту, озноб и мышечную боль, которые возникают при резкой отмене приема лекарственного препарата.
Мелатонинергический антидепрессант
Агомелатин представляет собой мелатонергический антидепрессант, стимулирующий рецепторы мелатонина и применяемый для лечения больших депрессивных эпизодов. Он имеет несколько преимуществ:
Он вызывает меньше побочных эффектов, чем большинство антидепрессантов.
Он не вызывает дневной сонливости, бессонницы или набора веса.
Он не вызывает зависимость и симптомы отмены.
Агомелатин может вызывать головную боль, тошноту и диарею. Он также может повышать уровень ферментов печени, поэтому врачи измеряют эти уровни до начала лечения и затем каждые 6 недель. Людям с нарушениями функции печени не следует принимать агомелатин.
Кетамин и эскетамин
Кетамин — это анестетик. Однако исследователи узнали, что механизмы головного мозга, на которые влияет кетамин, играют определенную роль в депрессии, и что введение субанестезирующих (более низких) доз может быстро привести к улучшению симптомов депрессии, хотя часто преходящему. Эскетамин, форма кетамина, также доступен для людей с большим депрессивным расстройством, которые не отвечали на традиционные методы лечения. Он вводится в виде назального спрея. Он применяется в более низких дозах, чем при анестезии.
У большинства людей, получающих кетамин или эскетамин, симптомы депрессии уменьшаются в течение 3–4 часов. Это очень быстрый ответ по сравнению с большинством антидепрессантов, для эффективности которых может потребоваться несколько недель. В большинстве случаев эффект кетамина или эскетамина начинает снижаться в течение одной-двух недель. Повторение дозы примерно раз в неделю обычно помогает, но эффективность может утратиться через несколько месяцев, хотя у некоторых людей улучшение сохраняется при приеме препарата один раз в месяц.
Побочные эффекты могут возникать в течение 1–2 часов, включая повышенное артериальное давление, тошноту и рвоту, а также психические эффекты, такие как ощущение оторванности (дереализация), ощущение искажения времени и пространства, а также ложное восприятие (иллюзии). Эти лекарственные препараты обычно принимаются в кабинете врача или в больничной клинике, чтобы врачи могли наблюдать за пациентом на предмет побочных эффектов в течение нескольких часов, а также потому, что они могут вызывать привыкание и иногда используются не по назначению.
Другие виды лечения
Психостимуляторы, такие как декстроамфетамин и метилфенидат, а также другие лекарственные препараты иногда используются, часто вместе с антидепрессантами. Психостимуляторы используются для повышения психической активности и ориентированности.
Зверобой, травяная пищевая добавка, иногда используется для облегчения умеренной депрессии, но его эффективность не доказана. В связи с потенциально вредным взаимодействием зверобоя и многих рецептурных лекарственных препаратов люди, заинтересованные в принятии этой растительной пищевой добавки, должны обсудить возможные лекарственные взаимодействия с врачом.