Истерическое расстройство личности — это психическое расстройство, которое характеризуется доминирующей моделью чрезмерной эмоциональности и требования к себе внимания.

Люди с истерическим расстройством личности постоянно требуют к себе внимания и часто пытаются привлечь его, одеваясь и действуя неуместно соблазнительными и провокационными способами, и выражая себя крайне демонстративно.

Врачи диагностируют истерическое расстройство личности, исходя из конкретных симптомов, включая дискомфорт из-за того, что человек не находится в центре внимания, неуместно соблазнительное или провокационное поведение с другими, а также демонстративное поведение и выражение эмоций.

Может быть полезна психотерапия, нацеленная на основные конфликты.

Расстройства личности — это психические расстройства, включающие в себя длительные, доминирующие модели мышления, восприятия, реакции и отношений, которые вызывают у человека значительный стресс и/или ухудшают способность заниматься повседневной деятельностью.

Люди с истерическим расстройством личности используют свой внешний вид и действуют неуместно соблазнительными или провокационными способами, чтобы привлечь внимание других. Они часто ведут себя покорно, чтобы удержать внимание других.

Истерическое расстройство личности возникает приблизительно у 2 % людей в Соединенных Штатах Америки. Некоторые исследования указывают на то, что оно одинаково часто поражает мужчин и женщин.

Другие расстройства также часто присутствуют. Они включают одно или несколько из следующих:

Симптомы истерического расстройства личности Потребность во внимании Люди с истерическим расстройством личности постоянно пытаются быть в центре внимания и часто находятся в угнетенном состоянии, когда не получают внимания. Они часто ведут себя оживленно, демонстративно, восторженно и кокетливо, и иногда очаровывают новых знакомых. Люди с этим расстройством часто одеваются и действуют неуместно соблазнительными и провокационными способами, не только с потенциальным романтическим интересом, но во многих контекстах, включая работу и учебу. Так как они хотят поразить других своим внешним видом, они часто озабочены тем, как они выглядят. Проблемы с эмоциями Они могут попеременно проявлять излишнюю эмоциональность и равнодушие, и поэтому могут показаться поверхностными для других. В то же время они часто выражают эмоции преувеличенным образом. Люди с этим расстройством выступают демонстративно, выражая резкие мнения, но аргументируют их небольшим количеством фактов или деталей. Достижение ими эмоциональной или сексуальной близости может быть затруднено. Люди могут часто, не осознавая этого, играть роль (например, жертвы). Они могут пытаться контролировать своего партнера, используя соблазнительность или эмоциональные манипуляции, в то же время становясь очень зависимыми от партнера. Другие симптомы: На людей с истерическим расстройством личности легко влияют другие люди и текущие тенденции. Они легко внушаемы. Кроме того, они, как правило, питают излишние доверие, особенно к авторитетным деятелям, которые, по их мнению, могут решить все их проблемы. Эти люди часто считают, что их отношения более близки, чем они есть на самом деле. Люди с истерическим расстройством личности жаждут новизны и часто впадают в скуку. Из-за этого они могут часто менять работу и друзей. Их быстро разочаровывает необходимость ожидать вознаграждений, поэтому их действия часто мотивируются получением немедленного удовольствия.

Диагностика истерического расстройства личности Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи обычно диагностируют расстройства личности на основании критериев, приведенных в Диагностическом и статистическим руководстве по психическим расстройствам, 5-е пересмотренное издание (DSM-5-TR), стандартном справочнике по диагностике в психиатрии от Американской ассоциации психиатров. Врачи диагностируют истерическое расстройство личности, если люди постоянно демонстрируют излишние эмоции и привлекают внимание, о чем свидетельствует по меньшей мере пять из следующих признаков: Они чувствуют себя некомфортно, когда не являются центром внимания.

Во взаимодействии с другими они проявляют неуместную сексуальность, соблазнительность, или действуют провокационными способами.

Их эмоции быстро меняются, из-за чего они кажутся поверхностными.

Они постоянно используют внешний вид, чтобы привлечь внимание к себе.

Их речь чрезвычайно расплывчата, с малым количеством деталей.

Они выражают свои эмоции драматическим, театральным и нарочитым образом.

На них легко влияют другие или ситуации.

Они считают отношения более близкими, чем те есть на самом деле. Кроме того, симптомы должны начаться в раннем взрослом возрасте.