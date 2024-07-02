При функциональном расстройстве с неврологической симптоматикой появляются физические симптомы, которые напоминают симптомы расстройства нервной системы (неврологического). Симптомы могут вызываться психическими факторами, такими, как конфликты, или другими видами стресса.

Люди могут жаловаться на то, что рука или нога парализована, или что они утратили чувство осязания, зрения или слуха.

Как правило, проводится множество медицинских осмотров и анализов, чтобы убедиться в том, что симптомы не являются следствием физического расстройства.

Полезными могут оказаться поддерживающие, доверительные взаимоотношения между врачом и пациентом, а также гипноз и психотерапия, включая когнитивно-поведенческую терапию.

Функциональное расстройство с неврологической симптоматикой является формой соматизации, при которой психические факторы выражены физическими симптомами. (См. также Общие сведения о психосоматических заболеваниях и связанных расстройствах).

Функциональное расстройство с неврологической симптоматикой иногда возникает после стресса и межличностного конфликта, который люди с этим расстройством испытывают как (превращают в) физические симптомы. Люди делают это ненамеренно и даже не осознают этого. Они переживают свои симптомы так же, как если бы они были вызваны физическим нарушением.

Несмотря на то, что функциональное расстройство с неврологической симптоматикой, как правило, возникает в период от позднего детства до раннего взрослого возраста, оно может появиться в любое время. По-видимому, это расстройство более распространено у женщин.

Симптомы функционального расстройства с неврологической симптоматикой Такие симптомы функционального расстройства с неврологической симптоматикой, как паралич руки или ноги или потеря чувствительности в какой-либо части тела, предполагают нарушение функции нервной системы. Другие симптомы могут походить на судороги или включать проблемы с мышлением, затрудненность глотания или утрату одного из специальных чувств, например, зрения или слуха. Часто симптомы начинаются по причине какого-либо тревожного социального или психологического события. Симптомы не вызываются осознанно. А именно люди не фальсифицируют свои симптомы. Симптомы достаточно тяжелые, чтобы причинить значительные страдания и/или препятствовать нормальному функционированию. У людей может возникнуть только один эпизод за всю жизнь или несколько эпизодов, которые случаются время от времени. Как правило, это краткие эпизоды.

Диагностика функционального расстройства с неврологической симптоматикой Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях

Физикальное обследование и иногда медицинские анализы для выявления физических заболеваний Врачи сначала проверяют наличие физических, в частности неврологических, расстройств, которые могут объяснить симптомы, тщательно изучая медицинский анамнез, проводя тщательный медицинский осмотр и анализы. Главным в диагнозе является то, что симптомы не соответствуют симптомам, обусловленным каким-либо неврологическим расстройством. Например, человек может трястись и думать, что тремор вызван судорожным расстройством. Но когда человека отвлекают, тремор прекращается. При судорожном припадке отвлекающее действие не прекращает тремор. Также для того, чтобы врачи поставили диагноз функционального расстройства с неврологической симптоматикой, симптомы должны причинять значительные страдания и мешать функционированию. Как только врачи установят, что симптомы не соответствуют симптомам, обусловленным каким-либо неврологическим расстройством, рассматривается диагноз функционального расстройства с неврологической симптоматикой. Диагноз ставят на основании всей информации, полученной во время оценки.

Лечение функционального расстройства с неврологической симптоматикой Поддерживающие, доверительные отношения между врачом и пациентом

Гипноз

Психотерапия Очень важны доверительные отношения между врачом и пациентом, основанные на поддержке. Наиболее полезным подходом может включать сотрудничество врача общей практики с психиатром и врачом другой специальности, например, неврологом. После того, как врач исключает наличие возможного физического нарушения и успокаивает человека, что его симптомы не свидетельствуют о серьезном первопричинном нарушении, пациент может почувствовать себя лучше, и симптомы могут исчезнуть. Следующие виды лечения могут помочь: Гипноз может помочь людям контролировать то, как стресс и другие психические состояния влияют на функции их организма.

Некоторым людям помогает психотерапия, в том числе когнитивно-поведенческая терапия.

Некоторым пациентам может помочь физиотерапия. Любые другие психические расстройства (такие как депрессия) следует лечить.