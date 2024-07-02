При симулятивном расстройстве люди притворяются, что страдают физическими или психологическими симптомами, или воспроизводят их без какой-либо очевидной внешней причины (не ради явной выгоды, например, пропуска работы или школы).

Причина неизвестна, но стресс и тяжелое расстройство личности могут этому способствовать.

Симптомы могут быть драматичными и убедительными.

Люди могут ходить от одного врача или больницы к другому в поисках лечения.

Врачи ставят диагноз данного расстройства после исключения других расстройств и после обнаружения доказательств, что симптомы были симулированы.

Очевидно эффективных методов лечения не существует, но может помочь психотерапия.

Симулятивное расстройство в отношении себя ранее называлось синдромом Мюнхгаузена. Симулятивное расстройство также может быть в отношении кого-либо другого (ранее — симулятивное расстройство по доверенности [см. Симулятивное расстройство в отношении другого и Общие сведения о психосоматических заболеваниях и связанных расстройствах]).

Люди с симулятивным расстройством в отношении себя неоднократно симулируют расстройство. Если у них есть расстройство, они преувеличивают или лгут о симптомах, притворяясь, что они больны серьезнее или их дееспособность нарушена в большей степени, чем на самом деле. Тем не менее, это расстройство — более сложное явление, чем простой обман. Это факт психического заболевания, связанного с тяжелыми эмоциональными затруднениями.

Причина, вызывающая симулятивное расстройство в отношении себя, неизвестна, но свою роль могут играть стресс и тяжелое расстройство личности, чаще всего пограничное расстройство личности. У людей может быть ранний анамнез эмоционального и физического насилия, или они могли перенести тяжелое заболевание в детстве, или у них мог быть серьезно болен родственник. Вероятно, у них есть проблемы с самоидентификацией и/или самооценкой, а также нестабильные отношения с другими людьми. Симулирование заболевания может быть способом повысить или защитить самооценку, возлагая вину за свое заболевание на социальные проблемы или проблемы на работе, имея дело с престижными врачами и медицинскими центрами или подавая себя уникальным, героическим или информированным и эрудированным с медицинской точки зрения человеком.

Люди с этим расстройством напоминают симулянтов (люди, которые притворяются, что имеют физическое заболевание, чтобы получить определенную выгоду, например, страховые выплаты или отгулы на работе), потому что их действия сознательны и преднамеренны. Однако, в отличие от симулянтов, люди с симулятивным расстройством не мотивированы внешними выгодами.

Симптомы симулятивного расстройства в отношении себя Люди с симулятивным расстройством в отношении себя могут сообщать о физических симптомах, которые предполагают конкретное расстройство, такое, как, например, боль в груди, схожая с инфарктом миокарда. Или они могут сообщать о симптомах, которые могли возникнуть в результате многих различных расстройств, например, кровь в моче, диарея или повышение температуры. Часто они много знают о том расстройстве, которое симулируют, например, о том, что боль при инфаркте миокарда может распространяться от груди в левую руку или челюсть. Они могут вносить изменения в медицинскую документацию с целью представить доказательство наличия расстройства. Иногда они наносят себе какой-либо вред, чтобы воспроизвести симптом. Например, они могут проколоть палец и накапать кровь в образец мочи. Или они могут ввести бактерии под кожу, чтобы спровоцировать повышение температуры и болячки. Люди с этим расстройством, как правило, довольно умны и находчивы. Они не только знают, как убедительно симулировать расстройство, но также обладают специализированными знаниями о врачебной практике. Они могут манипулировать людьми, осуществляющими за ними уход, добиваясь госпитализации, проведения большого количества анализов и усиленного лечения, в том числе проведения серьезных операций. Они сознательно обманывают, но их мотивация и стремление к вниманию, в основном, бессознательны. Они часто ходят от одного врача или больницы к другому с целью получить лечение. Симулятивное расстройство в отношении себя может продолжаться в течение всей жизни.

Диагностика симулятивного расстройства в отношении себя Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях

Физикальное обследование и иногда медицинские анализы для выявления физических заболеваний Врачи сначала проверяют наличие физических и психических расстройств, тщательно изучая медицинский анамнез, проводя тщательный медицинский осмотр и анализы. В большинстве случаев описание человеком симптомов является убедительным, иногда вводя врачей в заблуждение. Однако врачи могут подозревать симулятивное расстройство в отношении себя, основываясь на следующем: Медицинский анамнез драматичный, но не последовательный.

Лечение ухудшает, а не облегчает симптомы.

После получения отрицательных результатов анализов или после лечения одной группы симптомов у людей развиваются другие симптомы, или они обращаются в другую больницу для получения медицинской помощи.

У таких людей обширные знания о врачебной практике.

Люди выражают желание или стремятся пройти диагностические анализы и хирургические процедуры.

Их анамнез характеризуют частые визиты ко многим разным врачам и в разные больницы.

Они противятся тому, чтобы врачи разговаривали с членами их семьи и с врачами, лечившими их в прошлом. Диагноз симулятивного расстройства в отношении себя ставится, когда у человека, который выглядит больным, ослабленным или травмированным, подтверждаются все следующие признаки: Врачи наблюдают или обнаруживают доказательства преувеличений, симуляции, фальсификации, самостоятельно вызванных симптомов или изменений в медицинском анамнезе.

У человека нет очевидных внешних стимулов для фальсифицирования или преувеличения симптомов.

Исключаются другие заболевания. Врачи могут направить человека к психиатру или другому специалисту по психическим расстройствам. В случае ранней постановки диагноза можно избежать рискованных инвазивных анализов, хирургических процедур и ненужных методов лечения.