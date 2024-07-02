При симулятивном расстройстве в отношении другого подразумевается фальсификация или симуляция симптомов физического или психологического расстройства у другого человека. Обычно это исходит со стороны лиц, осуществляющих уход (типично родителей), в отношении кого-то, за кем они ухаживают.

(См. также Общие сведения о психосоматических заболеваниях и связанных расстройствах).

Это расстройство ранее называлось симулятивным расстройством по доверенности или синдромом Мюнхгаузена по доверенности.

Симулятивное расстройство в отношении другого человека подобно симулятивному расстройству в отношении себя, за исключением того, что люди (обычно лица, осуществляющие уход, чаще всего родители) намеренно фальсифицируют или симулируют физические или психологические симптомы у человека, за которым они ухаживают (обычно ребенок, который неспособен противоречить лжи опекуна или рассказать, как опекун нанес повреждение).

Опекун фальсифицирует историю, например, заявляя, что у детей был жар или рвота дома, когда, на самом деле, они себя хорошо чувствовали. Некоторые лица, осуществляющие уход, могут даже причинять ребенку ущерб лекарственными препаратами либо запрещенными наркотиками или другими средствами, либо добавлять кровь или бактериальные загрязнители в образцы мочи для симуляции заболевания. Лицо, осуществляющее уход, пытается добиться медицинской помощи для ребенка и выглядит очень озабоченным и оберегающим. У такого ребенка в анамнезе обычно присутствуют частые госпитализации, зачастую в связи с разными неспецифическими симптомами, но ему не был поставлен какой-либо окончательный диагноз. Такие дети могут быть серьезно больны и иногда умирают в связи с попытками лица, осуществляющего уход, симулировать заболевание.

Как и при симулятивном расстройстве в отношении себя, у опекуна обычно нет очевидных внешних стимулов для такого поведения. Например, опекун не пытается прикрыть признаки насилия над ребенком.