При расстройстве, связанном со страхом заболевания, люди озабочены возможностью того, что они больны или серьезно заболеют.
Люди так сильно беспокоятся, что они больны или могут заболеть, что это приносит им большие страдания и затрудняет нормальное функционирование.
Врачи ставят диагноз расстройства, связанного со страхом заболевания, если люди продолжают беспокоиться о том, что они больны или серьезно заболеют после того, как тщательное медицинское обследование исключило серьезные нарушения.
Полезными могут оказаться поддерживающие, доверительные отношения с заботливым врачом, также как и когнитивно-поведенческая терапия.
(См. также Общие сведения о психосоматических заболеваниях и связанных расстройствах).
Расстройство, связанное со страхом заболевания, раньше называлось «ипохондрия», но этот термин прекратили употреблять из-за негативного оттенка.
Это расстройство чаще всего начинается в раннем взрослом возрасте и, по-видимому, затрагивает мужчин и женщин в одинаковой степени.
Люди могут быть излишне обеспокоены, поскольку они неправильно истолковывают незначительные физические симптомы или нормальные функции организма (такие, как осознание сердцебиения).
Симптомы расстройства, связанного со страхом заболевания
Люди могут быть настолько сильно озабочены идеей, что они больны или могут заболеть, что это приносит им большие страдания и мешает их нормальной жизнедеятельности. В результате их личные отношения и производительность труда ухудшаются.
У людей с расстройством, связанным со страхом заболевания, физические симптомы могут присутствовать или отсутствовать. В случае наличия физических симптомов симптомы являются легкими, и люди больше обеспокоены тем, что их симптомы означают (то есть, что у них серьезное расстройство), чем самими симптомами. Боязнь заболеть — вот что заботит их больше всего. (Если у людей также присутствуют значимые физические симптомы, у них может быть психосоматическое заболевание). Если у людей с расстройством, связанным со страхом заболевания, имеется физическое нарушение, их тревога во много раз превосходит серьезность заболевания.
Некоторые люди часто себя осматривают. Например, они могут часто проверять пульс, чтобы выяснить, насколько сердцебиения у них соответствуют норме. Их легко пугают новые телесные ощущения.
Некоторые люди с расстройством, связанным со страхом заболевания, часто обращаются за медицинской помощью. Другие слишком беспокоятся, чтобы обратиться за помощью.
Болезнь занимает центральное место в их жизни и становится монопольной темой их разговоров с другими. Люди с расстройством, связанным со страхом заболевания, тщательно изучают заболевание, которым, по их мнению, они могут страдать. Они легко тревожатся о болезни, даже если ей страдает кто-то другой.
Люди с расстройством, связанным со страхом заболевания, неоднократно обращаются за поддержкой к членам семьи, друзьям и врачам. Когда врач пытается их успокоить (например, сообщая, что результаты их обследования и анализов нормальные), они часто думают, что врач не воспринимает их симптомы всерьез. Они начинают беспокоиться еще больше. Часто их бесконечное беспокойство раздражает других, что приводит к натянутым отношениям.
Люди с этим расстройством могут затем избегать ситуаций, которые могут привести к большему стрессу (например, посещение больных членов семьи). Они также могут избегать деятельности, которая, как они боятся, могут подвергать опасности их здоровье (например, физические упражнения).
Расстройство, связанное со страхом заболевания, обычно является хроническим. Симптомы могут уменьшиться, а затем повторяться. Некоторые пациенты выздоравливают.
Диагностика расстройства, связанного со страхом заболевания
Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях
Физикальное обследование и иногда медицинские анализы для выявления физических заболеваний
Врачи подозревают наличие расстройства, связанного со страхом заболевания, когда пациент слишком обеспокоен, есть ли у него серьезное заболевание или нет. Врачи проводят тщательный осмотр, чтобы выяснить, имеется ли физическое расстройство. Врачи также обследуют людей на депрессию и другие психические расстройства.
Диагноз расстройства, связанного со страхом заболевания, подтверждается, когда люди продолжают испытывать беспокойство относительно заболевания в течение 6 месяцев или больше, не имея симптомов или имея легкие симптомы, несмотря на заверения о том, что физикальное обследование исключило возможные заболевания или обнаружило легкое заболевание, которое не соответствует их тревоге.
Лечение расстройства, связанного со страхом заболевания
Поддержка врача
Иногда антидепрессанты или когнитивно-поведенческая терапия
Доверительные, основанные на поддержке, отношения с внимательным врачом приносят пользу, особенно при проведении регулярных плановых визитов. Если симптомы не ослабляются на должном уровне, таким людям может помочь направление к психиатру или другому специалисту по психическим расстройствам для дальнейшего обследования и лечения, с одновременным продолжением лечения у терапевта.
Лечение с помощью селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (класс антидепрессантов) может быть эффективным. Может помочь когнитивно-поведенческая терапия.