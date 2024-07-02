Расстройство, связанное со страхом заболевания

Люди могут быть настолько сильно озабочены идеей, что они больны или могут заболеть, что это приносит им большие страдания и мешает их нормальной жизнедеятельности. В результате их личные отношения и производительность труда ухудшаются.

У людей с расстройством, связанным со страхом заболевания, физические симптомы могут присутствовать или отсутствовать. В случае наличия физических симптомов симптомы являются легкими, и люди больше обеспокоены тем, что их симптомы означают (то есть, что у них серьезное расстройство), чем самими симптомами. Боязнь заболеть — вот что заботит их больше всего. (Если у людей также присутствуют значимые физические симптомы, у них может быть психосоматическое заболевание). Если у людей с расстройством, связанным со страхом заболевания, имеется физическое нарушение, их тревога во много раз превосходит серьезность заболевания.

Некоторые люди часто себя осматривают. Например, они могут часто проверять пульс, чтобы выяснить, насколько сердцебиения у них соответствуют норме. Их легко пугают новые телесные ощущения.

Некоторые люди с расстройством, связанным со страхом заболевания, часто обращаются за медицинской помощью. Другие слишком беспокоятся, чтобы обратиться за помощью.

Болезнь занимает центральное место в их жизни и становится монопольной темой их разговоров с другими. Люди с расстройством, связанным со страхом заболевания, тщательно изучают заболевание, которым, по их мнению, они могут страдать. Они легко тревожатся о болезни, даже если ей страдает кто-то другой.

Люди с расстройством, связанным со страхом заболевания, неоднократно обращаются за поддержкой к членам семьи, друзьям и врачам. Когда врач пытается их успокоить (например, сообщая, что результаты их обследования и анализов нормальные), они часто думают, что врач не воспринимает их симптомы всерьез. Они начинают беспокоиться еще больше. Часто их бесконечное беспокойство раздражает других, что приводит к натянутым отношениям.

Люди с этим расстройством могут затем избегать ситуаций, которые могут привести к большему стрессу (например, посещение больных членов семьи). Они также могут избегать деятельности, которая, как они боятся, могут подвергать опасности их здоровье (например, физические упражнения).

Расстройство, связанное со страхом заболевания, обычно является хроническим. Симптомы могут уменьшиться, а затем повторяться. Некоторые пациенты выздоравливают.