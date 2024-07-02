Психосоматическое заболевание характеризуется одним или большим количеством хронических физических симптомов, сопровождающихся значительными и несоразмерными страданиями, беспокойством и трудностями в повседневном функционировании, связанными с этими симптомами.

Люди с психосоматическим заболеванием озабочены своими симптомами и тратят чрезмерное количество времени и энергии на эти симптомы и опасения о здоровье.

Врачи ставят диагноз расстройства, когда люди продолжают быть озабоченными и обеспокоенными своими симптомами после исключения физических нарушений, или когда их реакция на имеющееся физическое нарушение необычно интенсивная.

Может помочь психотерапия, в частности, когнитивно-поведенческая терапия, а также доверительные, основанные на поддержке, отношения с врачом.

(См. также Общие сведения о психосоматических заболеваниях и связанных расстройствах).

Психосоматическое заболевание заменяет несколько ранее использовавшихся диагнозов — соматизированное расстройство, недифференцированное соматоформное расстройство и болевое расстройство. Все эти расстройства включают соматизацию: выражение психических факторов в виде физических симптомов. При таком расстройстве больше всего человека беспокоят физические симптомы, такие как боль, слабость, усталость, тошнота или другие телесные ощущения. У человека может присутствовать, а может и отсутствовать физическое нарушение, вызывающее симптомы или способствующее их возникновению. Однако при наличии физического нарушения человек с психосоматическим заболеванием реагирует на него чрезмерно.

Врачи раньше ставили диагноз такого психического расстройства (иногда называемого психосоматическим или соматоформным расстройством), когда люди сообщали о физических симптомах, не обусловленных физическим заболеванием. Однако определение было изменено, чтобы сосредоточиться на том, как люди реагируют на свои симптомы или проблемы со здоровьем. Человек с этим психическим расстройством испытывает чрезмерные мысли, чувства или обеспокоенность по поводу физических симптомов. Это может происходить независимо от того, есть ли у человека физическое заболевание. Например, после инфаркта миокарда люди с психосоматическим заболеванием могут полностью выздоравливать физически, но они могут продолжать чувствовать, что не могут вернуться к нормальной деятельности, или так сильно беспокоиться о возможности повторного инфаркта миокарда, что испытывают стресс или не могут справляться с повседневными делами.

Основным психиатрическим диагностическим критерием психосоматического заболевания является следующее:

Люди тратят много времени и энергии и часто думают или беспокоятся по поводу своих физических симптомов, и это вызывает значительный дискомфорт и мешает повседневной жизни.

Интенсивность и постоянство симптомов могут отражать сильное желание получить заботу. Симптомы могут помочь людям избежать ответственности, но также могут помешать им наслаждаться деятельностью, выступая в роли наказания, что дает основания предполагать, что у них могут быть первопричинные ощущения непригодности и вины.

Многие люди с этим расстройством не осознают, что у них психическое расстройство, и убеждены, что присутствующие у них физические симптомы имеют физическую причину, требующую медицинской помощи. В результате они, как правило, многократно посещают врача и просят его провести дополнительные или повторные анализы и процедуры даже после того, как тщательное обследование не выявило причину симптомов.

Симптомы психосоматического заболевания Люди с психосоматическим заболеванием озабочены своими физическими симптомами, в частности тем, насколько серьезными они могут быть. Для этих людей опасения в отношении здоровья часто являются основным и иногда всепоглощающим фокусом в жизни. Физические симптомы обычно начинаются до 30 лет, иногда в детстве. У большинства людей имеется много симптомов, но у некоторых есть только один беспокоящий симптом, обычно боль. Симптомы могут быть конкретными (например, боль в животе) или неопределенными (например, усталость). Объектом опасений может быть любая часть тела. Люди с психосоматическим заболеванием чрезмерно беспокоятся о симптомах и их возможных катастрофических последствиях. Их беспокойство несоразмерно с их симптомами. Люди могут приписывать нормальные или дискомфортные ощущения, такие как урчание живота, серьезному физическому нарушению. Они часто думают самое плохое о любых имеющихся у них симптомах. Сами симптомы или чрезмерное беспокойство о них причиняет страдание или нарушает все аспекты повседневной жизни. Некоторые люди впадают в депрессию. Люди могут стать зависимыми от других, требуя помощи и эмоциональной поддержки, и сердиться, если они чувствуют, что их требования не удовлетворяются. Они также могут угрожать или пытаться совершить самоубийство. Когда врач пытается их успокоить, они часто думают, что врач не воспринимает их симптомы всерьез. Часто недовольные медицинским обслуживанием, они обычно ходят от одного врача к другому или обращаются за лечением к нескольким врачам одновременно. Многие люди с психосоматическим заболеванием не реагируют на медикаментозное лечение, назначаемое в попытке облегчения симптомов, при этом симптомы могут даже усугубляться. Некоторые люди необычайно восприимчивы к побочным эффектам лекарственных препаратов. Симптомы могут уменьшаться или усугубляться, но симптомы остаются и редко проходят полностью на сколько-нибудь длительное время.

Диагностика психосоматического заболевания Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях

Физикальное обследование и иногда медицинские анализы для выявления физических заболеваний Врачи ставят диагноз психосоматического заболевания, когда люди: испытывают постоянные и несоразмерные мысли о том, насколько серьезными являются их симптомы;

чрезвычайно обеспокоены своим здоровьем или симптомами;

тратят чрезмерное количество времени и энергии на эти симптомы и опасения о здоровье. Чтобы определить, вызваны ли симптомы физическим заболеванием, врачи собирают обширный медицинский анамнез (который может включать опрос других членов семьи), проводят тщательное физикальное обследование и могут проводить лабораторные или визуализирующие исследования. Если в ходе обследования не было выявлено физического заболевания, врач иногда проводит дальнейшие обследования позже. Если симптомы сохраняются или появляются новые, может быть целесообразным проверить, есть ли у человека с психосоматическим расстройством физическое заболевание, которое ранее не было диагностировано или отсутствовало во время первоначального обследования. Знаете ли Вы, что... Психосоматическое заболевание можно отличить от похожих психических расстройств, поскольку человек испытывает устойчивые симптомы и сопутствующие чрезмерные мысли и беспокойства в отношении этих симптомов. Это расстройство может быть не замечено у пожилых людей, поскольку определенные симптомы, такие как усталость или боль, считаются естественным признаком старения, или поскольку беспокойство о симптомах считается понятным у пожилых людей, особенно у тех, кто страдает несколькими проблемами со здоровьем и принимает много лекарственных препаратов.