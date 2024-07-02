Психологические факторы, влияющие на другие медицинские состояния, диагностируются, когда установки или поведение оказывают отрицательное влияние на физическое заболевание человека.

(См. также Общие сведения о психосоматических заболеваниях и связанных расстройствах).

Установки или поведение людей может негативно влиять на любое расстройство (такое как сахарный диабет, заболевание сердца или мигрени) или симптом (такой как боль). Установки и поведение могут усугубить расстройство или симптомы, иногда приводя к госпитализации или визиту в отделение неотложной помощи. Например, сильный стресс может временно ослабить сердце, или хронический стресс, связанный с работой, может повысить риск повышенного артериального давления. Может увеличиться риск страданий, смерти или недееспособности в связи с расстройством.

Согласно стандартному руководству по психиатрической диагностике, факторы, которые могут усугубить заболевание, включают следующие:

Отрицание значимости или тяжести симптомов

Отрицание необходимости лечения

Невыполнение предписанного плана лечения

Непрохождение рекомендуемых анализов

Диагноз психологических факторов, влияющих на другие медицинские заболевания, ставится, если психологический фактор очевидно влияет на то, каким образом прогрессирует заболевание.

Лечение включает: