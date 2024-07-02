Общие сведения о психосоматических заболеваниях и связанных расстройствах

Психосоматические заболевания и связанные расстройства являются психическими расстройствами, характеризующимися чрезмерной сосредоточенностью на физических (соматических) симптомах, которые причиняют существенное страдание и/или мешают заниматься повседневной деятельностью.

Большинство психических расстройств характеризуются психическими симптомами. А именно, у людей могут быть необычные или тревожные мысли, настроения и/или поведение. Однако при психосоматических заболеваниях психологические факторы выражаются в качестве физических симптомов (процесс, который называется соматизацией), и основной озабоченностью человека являются физические симптомы, например, боль, слабость, усталость, тошнота или другие телесные ощущения. У человека может присутствовать, а может и отсутствовать физическое нарушение, вызывающее симптомы или способствующее их возникновению. Однако при наличии физического заболевания человек с психосоматическим или подобным заболеванием реагирует на него диспропорционально.

Эмоциональная реакция на физические симптомы не является редкостью. Однако у людей с психосоматическим заболеванием наблюдаются чрезвычайно интенсивные мысли, ощущения и поведение в ответ на симптомы. Чтобы отличить расстройство от нормальной реакции на болезнь, реакции должны быть достаточно интенсивными, чтобы причинить значительное страдание человеку (и иногда другим) и/или затруднить функционирование человека в повседневной жизни.

В стандартном руководстве по психиатрической диагностике различные реакции, наблюдаемые у людей, определяют их конкретное расстройство на основе следующего:

При психосоматическом заболевании симптомы беспокоят и заботят людей, постоянно их занимают и/или являются причиной частых визитов к врачу.

При расстройстве, связанном со страхом заболевания (ранее — ипохондрическое расстройство), люди чрезмерно озабочены и обеспокоены возможностью того, что они больны или заболеют.

При функциональном расстройстве с неврологической симптоматикой (ранее — конверсионное расстройство) появляются физические симптомы, которые напоминают симптомы расстройства нервной системы.

Иногда установки или поведение могут иметь негативный эффект на соматическое заболевание, имеющееся у человека — заболевание, которое называется «психологические факторы, влияющие на другие медицинские заболевания».

При симулятивных расстройствах (либо в отношении себя, либо в отношении другого человека) люди притворяются, что у них или у кого-то еще есть симптомы, даже если не получают от этого какой-либо очевидной внешней выгоды (например, отгула).

Поскольку люди с этими расстройствами считают, что у них присутствуют физические симптомы, они чаще идут к врачу общей практики, а не к психиатру.

Соматические симптомы или связанные расстройства также могут возникнуть у детей.

Лечение может быть разным в зависимости от расстройства человека, но обычно включает психотерапию.