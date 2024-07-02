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Общие сведения о психосоматических заболеваниях и связанных расстройствах

Авторы:Joel E. Dimsdale, MD, University of California, San Diego
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Психосоматические заболевания и связанные расстройства являются психическими расстройствами, характеризующимися чрезмерной сосредоточенностью на физических (соматических) симптомах, которые причиняют существенное страдание и/или мешают заниматься повседневной деятельностью.

    Большинство психических расстройств характеризуются психическими симптомами. А именно, у людей могут быть необычные или тревожные мысли, настроения и/или поведение. Однако при психосоматических заболеваниях психологические факторы выражаются в качестве физических симптомов (процесс, который называется соматизацией), и основной озабоченностью человека являются физические симптомы, например, боль, слабость, усталость, тошнота или другие телесные ощущения. У человека может присутствовать, а может и отсутствовать физическое нарушение, вызывающее симптомы или способствующее их возникновению. Однако при наличии физического заболевания человек с психосоматическим или подобным заболеванием реагирует на него диспропорционально.

    Эмоциональная реакция на физические симптомы не является редкостью. Однако у людей с психосоматическим заболеванием наблюдаются чрезвычайно интенсивные мысли, ощущения и поведение в ответ на симптомы. Чтобы отличить расстройство от нормальной реакции на болезнь, реакции должны быть достаточно интенсивными, чтобы причинить значительное страдание человеку (и иногда другим) и/или затруднить функционирование человека в повседневной жизни.

    В стандартном руководстве по психиатрической диагностике различные реакции, наблюдаемые у людей, определяют их конкретное расстройство на основе следующего:

    Поскольку люди с этими расстройствами считают, что у них присутствуют физические симптомы, они чаще идут к врачу общей практики, а не к психиатру.

    Соматические симптомы или связанные расстройства также могут возникнуть у детей.

    Лечение может быть разным в зависимости от расстройства человека, но обычно включает психотерапию.

    Разум и тело

    Уже долгое время обсуждается вопрос о том, как взаимодействуют разум и тело с точки зрения влияния на здоровье. Несмотря на то, что люди вскользь говорят об уме и теле, как будто они существуют отдельно друг от друга, на самом деле, они настолько взаимосвязаны, что сложно разделить их воздействие, как в следующих случаях:

    • Социальный и психологический стресс может обострять многие физические заболевания, в том числе сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца и астму.

    • Стресс и другие психические процессы могут усугублять или продлевать физические симптомы. Например, люди с депрессией или тревогой могут больше страдать, если заболеют или перенесут травму, чем люди с лучшим состоянием психики.

    • Стресс иногда может вносить свой вклад в появление физических симптомов, даже если отсутствует какое-либо физическое расстройство. Например, у детей может появиться боль в животе или тошнота, так как они беспокоятся о посещении школы, или у взрослых может появиться головная боль, если они переживают эмоциональный стресс.

    • Мысли и идеи могут влиять на прогрессирование заболевания. Например, люди с повышенным артериальным давлением могут не признавать это или отрицать серьезность положения. Отрицание может помочь уменьшить беспокойство, но оно также может помешать им следовать плану лечения. Например, они могут не принимать назначенные им лекарственные препараты, тем самым усугубляя свое заболевание.

    • Физическое заболевание может влиять на психическое расстройство или усугублять его. Например, люди с опасным для жизни, повторяющимся или хроническим физическим нарушением могут впадать в депрессию. Депрессия, в свою очередь, может усугублять воздействие физического расстройства.

    • Заболевание головного мозга, такое как болезнь Альцгеймера, может влиять на личность человека и/или способность мыслить ясно.

    Когда физические симптомы появляются в результате стресса или психологических факторов, врачам может быть сложно установить причину. Для уточнения ситуации могут потребоваться различные диагностические анализы.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.