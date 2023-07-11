Эксгибиционизм подразумевает демонстрацию гениталий для достижения полового возбуждения или наличие сильного желания быть наблюдаемым другими людьми во время полового акта. Эксгибиционистское расстройство подразумевает действия в соответствии с эксгибиционистскими позывами или фантазиями или расстройство или неспособность функционировать в связи с этими позывами и фантазиями.

У большинства эксгибиционистов нет эксгибиционистского расстройства.

Врачи диагностируют эксгибиционистское расстройство, когда люди испытывают сильные страдания или не могут вести повседневную деятельность из-за своего поведения, или же когда они действовали, следуя своим побуждениям, перед человеком без его согласия.

Лечение, которое обычно начинается после ареста эксгибициониста, включает психотерапию, группы поддержки и некоторые антидепрессанты.

Эксгибиционизм — это одна из форм парафилии.

Эксгибиционисты (как правило, мужчины) демонстрируют свои гениталии обычно ничего не подозревающим посторонним людям и при этом испытывают половое возбуждение. Они могут знать о своей потребности удивлять, шокировать или впечатлять случайных наблюдателей. Жертва почти всегда женщина или ребенок любого пола. Фактический половой контакт практически никогда не является целью, поэтому эксгибиционисты редко совершают изнасилование.

Хотя истинная распространенность эксгибиционистского расстройства неизвестна, она составляет от 2 до 4 % у мужчин и, по-видимому, значительно ниже у женщин.

Эксгибиционизм обычно начинается в подростковом возрасте, но иногда первый акт может произойти в предподростковом или среднем возрасте. Большинство эксгибиционистов женаты, но брак часто проблемный.

Около 30 % сексуальных преступников-мужчин, которые подвергаются аресту, являются эксгибиционистами. Они не склонны менять свое поведение. От 20 до 50 % подвергаются повторному аресту.

Среди женщин выставление на показ гениталий ничего не подозревающим незнакомцам для получения сексуального возбуждения является редким явлением. Женщины используют другие способы, чтобы показать себя: это вызывающая одежда (которая все чаще воспринимается как нормальная) и появление в различных средствах массовой информации и развлекательных заведениях. Участие в этих мероприятиях само по себе не представляет психическое расстройство.

Для некоторых людей эксгибиционизм выражается как сильное желание того, чтобы за их половым актом наблюдали другие люди. Такие люди не стремятся удивлять людей, а хотят, чтобы другие наблюдали за ними без принуждения. Люди с данной формой эксгибиционизма могут снимать порнографические фильмы или становиться работниками индустрии развлечений для взрослых. Они редко испытывают страдания или расстраиваются из-за своих желаний и поэтому могут не иметь психических расстройств.

У большинства людей с эксгибиционистскими наклонностями отсутствует расстройство.

У эксгибиционистов может быть сопутствующее расстройство личности (обычно антисоциальное) или расстройство поведения.

Диагностика эксгибиционистского расстройства Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи диагностируют эксгибиционистское расстройство, когда Люди неоднократно и интенсивно возбуждаются, когда обнажают свои гениталии перед другими или когда другие наблюдают за их половым актом, и возбуждение выражается в фантазиях, сильных порывах или поведении.

В результате люди испытывают сильные страдания или не могут вести повседневную деятельность (на работе, в семье или во взаимодействии с друзьями) или же они действуют, следуя своим побуждениям, перед человеком без его согласия.

Это состояние длится у них 6 месяцев и более. При диагностике эксгибиционистского расстройства врач также указывает, испытывает ли человек половое возбуждение, показывая свои половые органы детям препубертатного возраста, физически зрелым людям или и тем, и другим.