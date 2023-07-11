Фроттеризм — это интенсивное сексуальное возбуждение от прикосновения или трения о человека, не давшего согласие. Фроттеристическое расстройство диагностируется, когда человек действовал в соответствии с этими сексуальными побуждениями или когда эти побуждения вызывают значительное угнетение или нарушение функционирования.

Считается, что причины фроттеристического расстройства включают сочетание психологических, социальных и биологических факторов.

Врач диагностирует фроттеристическое расстройство у человека, который испытывает повторяющееся и интенсивное сексуальное возбуждение от прикосновения или трения о не давшего согласие человека, или действовал в соответствии с этими побуждениями.

Лечение сочетает индивидуальную или групповую психотерапию с использованием антидепрессантов, известных как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), и других лекарственных препаратов.

Фроттеристическое расстройство — это одна из форм парафилии.

Слово «фроттаж» происходит от французского «frotter», что означает «тереться или прижиматься к кому-то». Этот термин теперь используется для описания интенсивного сексуального возбуждения в результате прикосновения (негенитально) или трения области гениталий о человека, не давшего согласие. Обычно это связано с контактом с неизвестным человеком в людных местах, таких как метро, автобусы, лифты, на спортивных мероприятиях или других людных общественных мероприятиях.

Многие фроттеры, похоже, возбуждаются от риска попасться в общественном месте. Большинство случаев фроттеризма происходит, когда мужчины прикасаются к женщинам, хотя были случаи, когда женщины прикасались к мужчинам либо женщинам, или мужчины прикасались к мужчинам. Были также случаи, когда взрослые любого пола прикасались к детям. Когда такое поведение совершается взрослыми, оно считается преступлением, потому что это форма полового акта без согласия.

Многие женщины по всему миру сообщают, что стали жертвой фроттеров. Неизвестно, насколько распространено это расстройство.

Никто точно не знает, как развивается фроттеризм, но считается, что причины включают сочетание психологических, социальных и биологических факторов.

Диагностика Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врач диагностирует фроттеристическое расстройство на основании следующих критериев: Человек испытывает повторяющееся и интенсивное сексуальное возбуждение от прикосновения или трения о человека, не давшего на это согласия (в фантазиях, побуждениях или поведении).

Человек действовал в соответствии с этими сексуальными побуждениями с человеком, не давшим на это согласия, или сексуальные побуждения или фантазии вызывают угнетение или нарушения в социальной, профессиональной или других важных сферах функционирования.

Расстройство присутствует в течение 6 месяцев или более. Врач также должен указать, живет ли человек в контролируемой среде (например, в учреждении) и находится ли в полной ремиссии (прожил не менее 5 лет без угнетения/нарушений в неконтролируемой среде).