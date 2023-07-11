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Расстройство сексуального садизма

Авторы:George R. Brown, MD, East Tennessee State University
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Сексуальный садизм включает акты, в которых человек испытывает половое возбуждение от причинения физических или психологических страданий другому человеку. Расстройство сексуального садизма — это сексуальный мазохизм, который причиняет значительное страдание, существенно мешает заниматься повседневной деятельностью или наносит вред другому человеку или человеку, не давшему на это согласия.

    Сексуальный садизм — это одна из форм парафилии. У большинства людей с садистскими наклонностями отсутствует расстройство сексуального садизма.

    Некоторая степень садизма и мазохизма обычно присутствует в качестве ролевых игр в здоровых половых отношениях, и для этого часто ищутся взаимно совместимые партнеры. Например, использование шелкового шарфа для связывания или мягкое шлепанье во время сексуальных отношений являются обычной практикой при согласии обоих партнеров и не считаются садомазохистскими атрибутами.

    Большинство садистов взаимодействуют с партнером, который выразил свое согласие, у которого может быть сексуальный мазохизм (то есть, который испытывает половое возбуждение от унижения, избиения, связывания или иного насилия). В таких отношениях унижение и избиение просто разыгрывается между участниками, знающими, что это игра, и фактическое унижение или травмы тщательно избегаются. Часто важны фантазии тотального контроля и доминирования, и садисты могут связывать своего партнера разными способами и вставлять ему в рот кляп.

    Расстройство сексуального садизма, наоборот, включает следующие факторы:

    • Люди подавлены своим поведением или не способны функционировать в связи со своим поведением.

    • Они доводят эти действия до крайности, иногда причиняя серьезный телесный или психологический вред и даже смерть.

    • В актах участвуют партнеры, которые не дали своего согласия (несогласные партнеры).

    • Расстройство присутствует в течение как минимум 6 месяцев.

    В случае, когда вовлечена сторона, не предоставившая согласие, сексуальный садизм считается преступлением и скорее всего будет продолжаться до тех пор, пока садист не будет задержан.

    Сексуальный садизм не является синонимом изнасилования, сложной смеси принуждения к сексу и власти над жертвой. Сексуальный садизм диагностируется менее чем у 10 % виновных в изнасиловании, но у 37–75 % людей, совершивших сексуально-мотивированные убийства.

    Сексуальный садизм особенно опасен у людей с антисоциальным расстройством личности.

    Имеются ограниченные доказательства того, что использование комбинации когнитивно-поведенческой терапии и антиандрогенных препаратов (которые блокируют действие тестостерона) может быть полезным. Если также присутствует антисоциальное расстройство личности, лечение не продемонстрировало особой эффективности.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.