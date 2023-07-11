Вуайеристическое расстройство

Вуайеризм — это достижение сексуального возбуждения путем наблюдения за тем, как неподозревающий ни о чем человек раздевается, обнажен или занимается любовью. Вуайристическое расстройство подразумевает действия в соответствии с вуайристическими позывами или фантазиями или расстройство или неспособность функционировать в связи с этими позывами и фантазиями.

У большинства вуайеристов нет вуайристического расстройства.

Врачи диагностируют вуайристическое расстройство, когда люди испытывают сильные страдания или не могут вести повседневную деятельность из-за своего поведения, или же когда они действовали, следуя своим побуждениям, в отношении человека, не давшего согласия.

Лечение, которое обычно начинается после ареста вуайериста, включает психотерапию, группы поддержки и некоторые антидепрессанты.

Вуайеризм — это одна из форм парафилии. У большинства людей с вуайристическими наклонностями отсутствует расстройство.

При вуайеризме возбуждает именно акт наблюдения (подглядывания), а не сексуальные отношения с наблюдаемым человеком. Вуайеристы не стремятся вступить в половую связь с наблюдаемыми ими людьми. Когда вуайеристы подглядывают за ничего не подозревающими людьми, у них могут возникнуть проблемы с законом.

Вуайеризм обычно начинается в подростковом или раннем взрослом возрасте. Некоторая степень вуайеризма является характерной для всех людей — больше для мальчиков и мужчин, но все чаще и для женщин. Общество часто считает нормальными легкие формы такого поведения, когда взрослые люди участвуют в них без принуждения. Приватный просмотр сексуально откровенных фотографий и представлений, которые сегодня широко доступны в Интернете, не считается вуайеризмом, потому что отсутствует элемент тайного наблюдения, который является отличительной чертой вуайеризма. Тем не менее, миниатюризация камер наблюдения и широкое использование камер сотовых телефонов послужили причиной видеовуайеризма, который включает съемку не давших согласия людей, которые раздеваются или участвуют в сексуальной активности. Эта активность все более распространена и обычно считается преступлением в большинстве стран.

Вуайристическое расстройство — это одна из наиболее распространенных парафилий, которая гораздо более распространена среди мужчин. Соотношение мужчин к женщинам среди вуайеристов составляет от 2:1 до 3:1. То малое, что известно о вуайеристическом расстройстве, в значительной степени получено от людей, попавших в тюрьму за такое поведение. Многие нарушители также могут быть гиперсексуальными и иметь любое или ряд других психических расстройств, включая эксгибиционистское расстройство, депрессию, расстройство поведения или антисоциальное расстройство личности.

Когда вуайеризм является расстройством, вуайеристы тратят много времени на поиск возможностей для подглядывания. В результате они могут пренебрегать важными аспектами их жизни и не выполнять свои обязанности. Вуайеризм может стать предпочтительным методом сексуальной активности и поглощать бесчисленные часы.

Диагностика вуайеристического расстройства Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи диагностируют вуайристическое расстройство, когда Люди неоднократно и интенсивно возбуждаются, когда наблюдают за тем, как неподозревающий ни о чем человек раздевается, обнажен или занимается любовью, и возбуждение выражается в фантазиях, сильных порывах или поведении.

В результате люди испытывают сильные страдания или не могут вести повседневную деятельность (на работе, в семье или во взаимодействии с друзьями) или же они действуют, следуя своим побуждениям, в отношении человека, не давшего согласия.

Это состояние длится у них 6 месяцев и более.