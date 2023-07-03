При телесном дисморфическом расстройстве поглощенность мыслями об одном или более несуществующем или незначительном дефекте внешнего вида приводит к значительному угнетению и/или нарушению нормальной деятельности.
Люди обычно часами переживают о своем предполагаемом недостатке, который может быть связан с любой частью тела.
Врачи ставят диагноз расстройства, когда озабоченность предполагаемыми дефектами внешнего вида (которые на самом деле отсутствуют или лишь незначительны) причиняют значительные страдания или мешают функционированию.
Прием определенных антидепрессантов (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или кломипрамин) и когнитивно-поведенческая терапия могут быть полезными.
Люди с телесным дисморфическим расстройством считают, что у них есть один или несколько изъянов или недостатков во внешности, которые на самом деле не существуют или незначительны. Они многократно делают определенные вещи (например, смотрятся в зеркало, излишне ухаживают за собой или сравнивают себя с другими), потому что они настолько обеспокоены кажущимися недостатками своей внешности.
Телесное дисморфическое расстройство обычно начинается в подростковом возрасте и может быть несколько более распространенным среди женщин. Этим расстройством страдают от 2 до 3 % населения.
Симптомы телесного дисморфического расстройства
Симптомы телесного дисморфического расстройства могут появляться постепенно или резко, варьироваться по интенсивности и при отсутствии надлежащего лечения сохраняться в течение долгого времени. Обеспокоенность обычно связана с лицом или головой, но может затрагивать любую часть тела или несколько частей тела, а также могут переходить от одной части тела к другой. Например, люди могут быть обеспокоены кажущимся истончением волос, угревой сыпью, морщинами, шрамами, цветом лица или чрезмерным количеством волос на лице или теле. Либо же люди могут концентрировать свое внимание на форме или размере отдельной части тела, такой как нос, глаза, уши, рот, грудь, ноги или ягодицы. Некоторые мужчины с нормальным или даже спортивным телосложением считают, что у них недостаточный объем мышц, и одержимо пытаются набрать вес и нарастить мышцы; это состояние называется мышечным дисморфизмом. Люди могут описывать части тела, которые им не нравятся, как уродливые, непривлекательные, обезображенные, отвратительные или ужасные.
Большинство людей с телесным дисморфическим расстройством не осознают, что они, на самом деле, выглядят нормально.
Большинство людей с телесным дисморфическим расстройством испытывают трудности при попытке контролировать свою озабоченность и ежедневно часами переживают о своем предполагаемом недостатке. Они могут думать, что другие люди постоянно смотрят на них или смеются над ними из-за их внешности. Большинство таких людей проверяют свой внешний вид в зеркале, другие избегают зеркал, а третьи колеблются между этими двумя типами поведения.
Многие люди непроизвольно и чрезмерно ухаживают за собой, ковыряют кожу (чтобы удалить или исправить предполагаемые дефекты кожи) и ищут поддержки у других относительно их кажущихся дефектов. Они могут часто переодеваться, чтобы попытаться скрыть или замаскировать их несуществующий или небольшой недостаток, или пытаться улучшить свою внешность иными способами. Например, люди могут отрастить бороду, чтобы скрыть кажущиеся шрамы, или носить шляпу, чтобы скрыть слегка редеющие волосы. Большинство из них проходят косметическое медицинское (чаще всего дерматологическое), стоматологическое или хирургическое лечение, иногда неоднократно, чтобы исправить свой кажущийся недостаток. Такое лечение, как правило, заканчивается неудачей и может активизировать озабоченность. Мужчины с мышечным дисморфизмом могут принимать анаболические стероиды (такие как тестостерон), что может быть опасным.
Знаете ли Вы, что...
Поскольку люди с телесным дисморфическим расстройством стесняются своей внешности, они могут избегать появления на людях, в том числе не ходят на работу, в школу и на общественные мероприятия. Некоторые люди с тяжелыми симптомами выходят из дома только ночью, а другие не выходят вообще. Таким образом это расстройство часто приводит к социальной изоляции. В очень тяжелых случаях телесное дисморфическое расстройство приводит к потере трудоспособности. Угнетение и дисфункция, вызванные этим расстройством, могут приводить к депрессии, проблемам с употреблением наркотиков или алкоголя, многократным госпитализациям в психиатрический стационар, суицидальному поведению и самоубийству.
На протяжении своей жизни около 80 % людей с телесным дисморфическим расстройством страдают суицидальным мышлением и от одной четверти до почти 30 % предпринимают попытку самоубийства.
Многие люди с телесным дисморфическим расстройством также страдают другими психическими расстройствами, такими как большое депрессивное расстройство, расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, социальное тревожное расстройство или обсессивно-компульсивное расстройство.
Диагностика телесного дисморфического расстройства
Обследование врачом, основанное на определенных психиатрических диагностических критериях
Телесное дисморфическое расстройство может быть не диагностировано в течение многих лет, поскольку люди слишком стесняются или испытывают стыд при рассказе о своих симптомах, или потому что они искренне считают себя некрасивыми. Оно отличается от обычной заботы о внешности или самовлюбленности тем, что озабоченность отнимает много времени и вызывает сильное угнетение или существенно мешает нормальной деятельности.
Врачи ставят диагноз телесного дисморфического расстройства, когда люди делают следующее:
Озабочены одним или несколькими изъянами в своем внешнем виде, которые другие люди считают незначительными или не замечают
Многократно повторяют излишние действия (например, смотрятся в зеркало, излишне ухаживают за собой или сравнивают себя с другими), поскольку они настолько беспокоятся о своей внешности
Испытывают сильные страдания или теряют способность нормально функционировать (например, на работе, в семье или среди друзей), потому что обеспокоены мнимыми изъянами в своей внешности
Если единственное, о чем беспокоятся люди, это форма и масса их тела, а их пищевое поведение является аномальным, то наиболее точным диагнозом может быть нарушение пищевого поведения. Если их единственным беспокойством является внешний вид их физических половых характеристик или других физических характеристик, которые отражают пол при рождении, можно рассматривать диагноз гендерная дисфория.
Лечение телесного дисморфического расстройства
Определенные антидепрессанты
Когнитивно-поведенческая терапия
Лечение с помощью определенных антидепрессантов, в частности селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) или кломипрамина (трициклический антидепрессант), часто является эффективным у людей с телесным дисморфическим расстройством. Часто необходимы высокие дозы. Если СИОЗС и кломипрамин оказываются неэффективными, могут использоваться другие классы лекарственных препаратов.
Также может помочь когнитивно-поведенческая терапия, специально направленная на симптомы телесного дисморфического расстройства. С помощью этой терапии практикующие врачи помогают людям развить более точное и полезное представление относительно их внешности. Практикующие врачи также помогают людям отказаться от их избыточно повторяющихся моделей поведения, таких как осмотр себя в зеркале и ковыряние кожи. Они также помогают людям с этим расстройством принимать участие и чувствовать себя более комфортно в социальных ситуациях.
Для уменьшения повторяющегося ковыряния кожи или выдергивания волос, что могут делать люди с телесным дисморфическим расстройством для того, чтобы свести к минимуму или устранить мнимые дефекты кожи (например, прыщи) или волос (например, избыточного роста волос на лице).
Поскольку многие люди с этим расстройством не осознают, что у них скорее проблема со своим телесным образом, а не действительно существующая проблема с внешним видом, врачам может потребоваться прибегнуть к приемам мотивации, чтобы помочь людям участвовать в этом лечении.
Многие эксперты считают, что для тяжелых случаев лучше всего подходит сочетание медикаментозной и когнитивно-поведенческой терапии.
Косметическое лечение не рекомендуется, поскольку оно почти всегда неэффективно, и существует очень высокий риск того, что человек будет недоволен результатами.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Международный фонд по обсессивно-компульсивному расстройству (ОКР), телесное дисморфическое расстройство (ТДР): предоставляет доступ к обучающим материалам по ТДР и справочникам ресурсов для поиска терапевтов, клиник, программ и групп поддержки.