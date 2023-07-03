Телесное дисморфическое расстройство

Симптомы телесного дисморфического расстройства могут появляться постепенно или резко, варьироваться по интенсивности и при отсутствии надлежащего лечения сохраняться в течение долгого времени. Обеспокоенность обычно связана с лицом или головой, но может затрагивать любую часть тела или несколько частей тела, а также могут переходить от одной части тела к другой. Например, люди могут быть обеспокоены кажущимся истончением волос, угревой сыпью, морщинами, шрамами, цветом лица или чрезмерным количеством волос на лице или теле. Либо же люди могут концентрировать свое внимание на форме или размере отдельной части тела, такой как нос, глаза, уши, рот, грудь, ноги или ягодицы. Некоторые мужчины с нормальным или даже спортивным телосложением считают, что у них недостаточный объем мышц, и одержимо пытаются набрать вес и нарастить мышцы; это состояние называется мышечным дисморфизмом. Люди могут описывать части тела, которые им не нравятся, как уродливые, непривлекательные, обезображенные, отвратительные или ужасные.

Большинство людей с телесным дисморфическим расстройством не осознают, что они, на самом деле, выглядят нормально.

Большинство людей с телесным дисморфическим расстройством испытывают трудности при попытке контролировать свою озабоченность и ежедневно часами переживают о своем предполагаемом недостатке. Они могут думать, что другие люди постоянно смотрят на них или смеются над ними из-за их внешности. Большинство таких людей проверяют свой внешний вид в зеркале, другие избегают зеркал, а третьи колеблются между этими двумя типами поведения.

Многие люди непроизвольно и чрезмерно ухаживают за собой, ковыряют кожу (чтобы удалить или исправить предполагаемые дефекты кожи) и ищут поддержки у других относительно их кажущихся дефектов. Они могут часто переодеваться, чтобы попытаться скрыть или замаскировать их несуществующий или небольшой недостаток, или пытаться улучшить свою внешность иными способами. Например, люди могут отрастить бороду, чтобы скрыть кажущиеся шрамы, или носить шляпу, чтобы скрыть слегка редеющие волосы. Большинство из них проходят косметическое медицинское (чаще всего дерматологическое), стоматологическое или хирургическое лечение, иногда неоднократно, чтобы исправить свой кажущийся недостаток. Такое лечение, как правило, заканчивается неудачей и может активизировать озабоченность. Мужчины с мышечным дисморфизмом могут принимать анаболические стероиды (такие как тестостерон), что может быть опасным.

Знаете ли Вы, что...

Поскольку люди с телесным дисморфическим расстройством стесняются своей внешности, они могут избегать появления на людях, в том числе не ходят на работу, в школу и на общественные мероприятия. Некоторые люди с тяжелыми симптомами выходят из дома только ночью, а другие не выходят вообще. Таким образом это расстройство часто приводит к социальной изоляции. В очень тяжелых случаях телесное дисморфическое расстройство приводит к потере трудоспособности. Угнетение и дисфункция, вызванные этим расстройством, могут приводить к депрессии, проблемам с употреблением наркотиков или алкоголя, многократным госпитализациям в психиатрический стационар, суицидальному поведению и самоубийству.

На протяжении своей жизни около 80 % людей с телесным дисморфическим расстройством страдают суицидальным мышлением и от одной четверти до почти 30 % предпринимают попытку самоубийства.

Многие люди с телесным дисморфическим расстройством также страдают другими психическими расстройствами, такими как большое депрессивное расстройство, расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, социальное тревожное расстройство или обсессивно-компульсивное расстройство.