Расстройство повторяющегося поведения, сосредоточенное на теле

При расстройстве повторяющегося поведения, сосредоточенного на теле, люди неоднократно выполняют такие действия по отношению к своему телу, как грызение ногтей, кусание губ или щек, и неоднократно пытаются прекратить это.
Люди с расстройством повторяющегося поведения, сосредоточенного на теле, могут испытывать напряжение или тревогу непосредственно перед тем, как начинают грызть ногти или кусать губы, при этом подобные действия способны облегчить это чувство.
Врачи диагностируют расстройство, когда люди ковыряют или кусают части тела настолько интенсивно, что это может причинить вред, пытаются уменьшить или прекратить свое поведение и не могут, и чувствуют себя весьма угнетенными своим поведением, или их функционирование из-за него ухудшается.
Когнитивно-поведенческая терапия (терапия отмены привычек), специально направленная на расстройство повторяющегося поведения, сосредоточенного на теле, и N-ацетилцистеин (NAC), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или кломипрамин могут помочь уменьшить симптомы.
Расстройство повторяющегося поведения, сосредоточенного на теле — это одно из обсессивно-компульсивных расстройств и других аналогичных расстройств. Люди с расстройством повторяющегося поведения, сосредоточенного на теле, компульсивно ковыряют, тянут или дергают одну или несколько частей тела. Они грызут ногти, кусают губы или щеки или ковыряются в ногтях.
Выдергивание волос и ковыряние кожи также являются повторяющимися моделями поведения. В Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам, пятое пересмотренное издание (DSM-5-TR), они классифицируются как отдельные расстройства, но в МКБ-11 — в качестве подзаголовков расстройства повторяющегося поведения, сосредоточенного на теле.
Симптомы
Некоторые люди с расстройством повторяющегося поведения, сосредоточенного на теле, выполняют эти действия автоматически, не задумываясь об этом. Другие осознают этот процесс в большей степени.
Люди ведут себя так не потому, что они одержимы или озабочены своей внешностью (как это бывает при телесном дисморфическом расстройстве). Однако, они могут чувствовать напряжение или тревогу незадолго до того, как они их делают, и выполнение таких действий может облегчить это ощущение. После этого у них часто возникает чувство удовлетворения. Люди также могут чувствовать себя угнетенными из-за отсутствия контроля и неоднократно пытаются прекратить эти действия или совершать их реже, но не могут.
Если люди чрезмерно грызут ногти или ковыряются в них, ногти могут деформироваться. В ногтях могут образоваться углубления и неровности, или кровь может скапливаться под ногтем, создавая темно-фиолетовое пятно. Кровотечение может быть вызвано другими моделями поведения.
Диагностика
Обследование врачом, основанное на определенных психиатрических диагностических критериях
Врачи ставят диагноз расстройства повторяющегося поведения, сосредоточенного на теле, на основании следующих симптомов:
кусание или иная манипуляция с частью тела, иногда приводящая к ее травмированию;
неоднократные попытки уменьшить или прекратить такие действия;
ощущение сильного угнетения или снижение способности нормально функционировать в связи с такими действиями.
Лечение
Лекарственные препараты
Когнитивно-поведенческая терапия
Лечение расстройства повторяющегося поведения, сосредоточенного на теле, может включать лекарственные препараты (например, лекарственный препарат/добавку N-ацетилцистеин, антидепрессанты из ряда селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, кломипрамин) и когнитивно-поведенческую терапию.
Когнитивно-поведенческая терапия, специально нацеленная на лечение этого расстройства, может смягчить симптомы. Самым рекомендованным типом когнитивно-поведенческой терапии является терапия перестройки привычек. Во время этой терапии людей с этим расстройством учат делать следующее:
осознавать, что они делают;
определять ситуации, провоцирующие повторяющееся поведение, сосредоточенное на теле;
использовать стратегии, помогающие им прекратить эти действия, например, заменяя их другими действиями (такими как сжимание кулака, вязание или сидение на руках).