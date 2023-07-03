Расстройство повторяющегося поведения, сосредоточенное на теле

Некоторые люди с расстройством повторяющегося поведения, сосредоточенного на теле, выполняют эти действия автоматически, не задумываясь об этом. Другие осознают этот процесс в большей степени.

Люди ведут себя так не потому, что они одержимы или озабочены своей внешностью (как это бывает при телесном дисморфическом расстройстве). Однако, они могут чувствовать напряжение или тревогу незадолго до того, как они их делают, и выполнение таких действий может облегчить это ощущение. После этого у них часто возникает чувство удовлетворения. Люди также могут чувствовать себя угнетенными из-за отсутствия контроля и неоднократно пытаются прекратить эти действия или совершать их реже, но не могут.

Если люди чрезмерно грызут ногти или ковыряются в них, ногти могут деформироваться. В ногтях могут образоваться углубления и неровности, или кровь может скапливаться под ногтем, создавая темно-фиолетовое пятно. Кровотечение может быть вызвано другими моделями поведения.