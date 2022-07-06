Руминация — это нарушение пищевого поведения, которое характеризуется регургитацией пищи после ее употребления. Регургитация может быть произвольной.

Некоторые люди с расстройством руминации осознают, что их поведение социально неприемлемо, и пытаются его скрыть или замаскировать.

Если люди с этим расстройством ограничивают то, сколько они едят (чтобы другие не видели, как они отрыгивают), у них может снизиться масса тела или развиться дефицит питательных веществ.

Врачи диагностируют расстройство руминации у людей, которые сообщают о неоднократной регургитации пищи в течение месяца или дольше.

Могут помочь методики изменения поведения.

Люди с этим расстройством неоднократно изрыгают пищу после ее употребления, обычно каждый день. У них нет тошноты, и они не отрыгивают непроизвольно. Люди могут повторно пережевывать пищу, которую они отрыгнули, а затем выплюнуть ее или проглотить.

Расстройство руминации может наблюдаться у младенцев, детей, подростков или взрослых.

В отличие от рвоты, которая является внезапной и обычно вызвана расстройством, регургитация не является внезапной и может быть произвольной. Однако, люди могут отмечать, что они не могут удержаться от регургитации.

Некоторые люди знают, что такое поведение является социально неприемлемым и пытаются скрыть это, закрыв рот рукой или кашляя. Другие избегают приема пищи вместе с другими людьми и не кушают до социального мероприятия или работы, таким образом избегая регургитации на публике.

Третьи ограничивают количество употребляемой пищи. Люди, выплевывающие отрыгнутую еду, или те, которые сильно ограничивают количество употребляемой еды, могут сбросить вес или развить недостаточности питания.

Диагностика расстройства руминации Обследование врачом; Врачи обычно диагностируют расстройство руминации при наличии следующих симптомов: люди многократно отрыгивают пищу в течение ≥ 1 месяца;

расстройства желудочно-кишечного тракта, которые могут вызвать регургитацию (такие как гастроэзофагеальный рефлюкс [ГЭРБ] и дивертикул Ценкера), и другие нарушения пищевого поведения (такие как нейрогенная анорексия) были исключены. Врачи могут наблюдать за тем, как человек отрыгивает пищу, или он может сам сообщить об этом. Если подозревается или диагностируется расстройство руминации, врачи оценивают пищевой статус, чтобы проверить на снижение массы тела и недостаточность питания.

Лечение расстройства руминации Изменение поведения Могут оказаться полезными методики изменения поведения, включая виды лечения, использующие когнитивно-поведенческие стратегии. Методики изменения поведения помогают людям избавиться от нежелательного поведения, одновременно обучая желаемому поведению.