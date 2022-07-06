Общие сведения о нарушениях пищевого поведения

Нарушения пищевого поведения включают расстройство приема пищи или поведения, связанного с приемом пищи, обычно включая:

Изменения в том, что и в каком количестве человек кушает

Меры, которые люди предпринимают, чтобы предотвратить всасывание пищи (например, вызвав рвоту или приняв слабительное)

Для того, чтобы необычное пищевое поведение считалось расстройством, поведение должно продолжаться в течение определенного периода времени и приносить значительный вред физическому здоровью человека и/или его способности функционировать в школе или на работе или негативно влиять на взаимодействия человека с другими людьми.

Нарушения пищевого поведения включают:

Нейрогенная анорексия характеризуется постоянным стремлением к похудению, искаженным представлением о своем теле, чрезмерной боязнью ожирения, ограничением употребления пищи, приводящему к существенно низкой массе тела. Люди, страдающие нейрогенной анорексией, ограничивают потребление пищи, но они также могут компульсивно переедать, а затем компенсировать переедание путем выведения съеденной пищи из организма (например, вызывая у себя рвоту или принимая слабительные). Люди с этим расстройством могут ограничивать прием пищи до тех пор, пока они не причинят вред своему здоровью. Несмотря на то, что под анорексией подразумевается потеря аппетита, многие люди с нейрогенной анорексией не теряют аппетита, пока не станут истощенными.

Расстройство избегания/ограничения приема пищи характеризуется очень небольшим потреблением пищи и/или избеганием потребления определенных продуктов питания, не заботясь о фигуре или массе тела, что типично для людей с нейрогенной анорексией или нейрогенной булимией. Обычно люди с этим расстройством могут испытывать недостаток интереса к еде, могут быть чрезвычайно капризными в отношении пищи и могут избегать определенных видов пищи. Например, они могут избегать употребления продуктов, которые имеют определенный цвет, консистенцию или запах. Некоторые люди боятся возможных нежелательных последствий приема пищи, например, подавиться или вырвать.

Компульсивное переедание характеризуется потреблением необычайно большего количества пищи, гораздо большего, чем потребило бы большинство людей в то же время и в тех же обстоятельствах. Во время и после переедания люди чувствуют, что утратили контроль над собой, и расстраиваются из-за этих эпизодов. Компульсивное переедание не сопровождается вызовом рвоты, приемом слабительных или другими попытками компенсировать избыточное потребление пищи.

Нейрогенная булимия характеризуется связанными эпизодами быстрого потребления большого количества пищи, после чего следуют попытки освободиться от излишней еды. Например, люди могут вызывать у себя рвоту или принимать слабительные.

Парорексия — регулярное употребление вещей, не являющихся продуктами питания.

Расстройство руминации характеризуется регургитацией пищи после ее употребления.

Нарушения пищевого поведения более распространены среди женщин, особенно молодых женщин, чем среди мужчин.