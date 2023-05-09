Общие сведения о диссоциативных расстройствах

Многие люди иногда испытывают незначительные проблемы с пробелами в своих воспоминаниях, восприятии, идентичности и сознании. Например, люди могут поехать куда-либо, а по прибытии осознать, что они не помнят, как добрались. Они могут не помнить этого, потому что были поглощены личными проблемами, передачей по радио или разговором с пассажиром или просто потому, что замечтались. Такие проблемы, именуемые нормальной диссоциацией, как правило, не нарушают повседневную деятельность.

В отличие от этого люди, страдающие диссоциативным расстройством, могут полностью забыть действия, которые они выполняли в течение нескольких минут, часов, а иногда и гораздо дольше. Они могут почувствовать, что упустили какой-то период времени. Кроме того, они могут чувствовать себя отрешенными (отделенными) от себя, а именно от своих воспоминаний, восприятий, индивидуальности, мыслей, эмоций, тела и поведения. Или они могут чувствовать себя оторванными от мира вокруг. Таким образом, их ощущение идентичности, памяти и/или сознания фрагментированы.

Диссоциативные расстройства включают в себя следующее:

Чувство оторванности от себя и/или своего окружения (деперсонализационное/дереализационное расстройство)

Неспособность вспомнить важную личную информацию, обычно связанная с травмой или стрессом (диссоциативная амнезия)

Фрагментированное чувство личности и памяти (диссоциативное расстройство личности)

Знаете ли Вы, что...

Диссоциативные расстройства, как правило, вызываются подавляющим стрессом или травмой. Например, человек, возможно, подвергался насилию или жестокому обращению в детстве. Он, возможно, стал жертвой или свидетелем травматических событий, таких, как несчастные случаи или катастрофы. Или человек может испытывать внутренний конфликт, который настолько невыносим, что его разум вынужден отделить несовместимую или неприемлемую информацию и чувства от сознательного мышления.

Диссоциативные расстройства сейчас классифицируются как травма- и стресс-опосредованные расстройства (острое стрессовое расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство). У людей со стрессовыми расстройствами могут наблюдаться диссоциативные симптомы, такие как амнезия, непроизвольные яркие воспоминания, онемение и деперсонализация/дереализация. Некоторые люди с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) также испытывают деперсонализацию, дереализацию или и то, и другое, и это классифицируется как диссоциативный подтип ПТСР.

Исследования на животных и с участием людей показали, что с диссоциативными расстройствами связаны некоторые основные структуры и функции головного мозга. Ученые пока не до конца понимают, как эти аномалии в этих структурах и функциях приводят к диссоциативным расстройствам или как эти знания могут помочь в лечении, но они, по-видимому, являются перспективными направлениями, дальнейшие исследования которых могут принести пользу.