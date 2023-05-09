Диссоциативный подтип посттравматического стрессового расстройства

Человек с диссоциативным подтипом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) испытывает все симптомы ПТСР, а также деперсонализацию (отрыв от себя) и дереализацию (отрыв от окружающего мира).

Деперсонализация и дереализация являются двумя наиболее выраженными диссоциативными симптомами, связанными с этим подтипом ПТСР.

Врачи ставят диагноз этого расстройства у людей с ПТСР, у которых присутствуют стойкие или рецидивирующие симптомы либо деперсонализации, либо дереализации.

Психотерапия включает постепенное воздействие стрессового фактора или триггера, а также другие стратегии.

(См. также Общие сведения о диссоциативных расстройствах и Посттравматическое стрессовое расстройство [ПТСР]).

Диссоциация относится к ментальному процессу, в котором способность разума автоматически и полностью интегрировать все аспекты личности, памяти и сознания утрачивается под вилянием стресса травмы. В результате человек, испытывающий диссоциацию, может чувствовать себя оторванным от себя, а окружающая обстановка может казаться нереальной. У некоторых людей с ПТСР наблюдаются диссоциативные симптомы (например, амнезия, непроизвольно всплывающие в памяти переживания, онемение и/или деперсонализация/дереализация), которые обычно возникают после травмы.

Диссоциация связана с историей жестокого или пренебрежительного выполнения родительских обязанностей, психологической травмы и ПТСР. Комплексная травма, которая обычно начинается в раннем возрасте и связана с близкими отношениями (например, человека с опекуном), повышает вероятность развития у человека диссоциативных симптомов ПТСР. Другие факторы, связанные с диссоциативными симптомами на более поздних этапах жизни, включают физическое насилие, стыд и чувство вины.

Знаете ли Вы, что...

Почти 15 % людей с ПТСР также испытывают деперсонализацию и дереализацию. В результате эти люди:

чаще испытывают симптомы ПТСР;

испытывают развитие ПТСР в детстве;

имеют высокую подверженность травмам и большее количество детских невзгод (например, психическое заболевание у одного из родителей, развод и бедность);

испытывают серьезные ролевые нарушения (например, им трудно выполнять служебные обязанности и работу по дому);

имеют больше суицидальных мыслей и совершают больше суицидальных поступков, имеют больше суицидальных планов и попыток.

Внезапная физическая травма (например, в результате серьезной болезни или несчастного случая, физического насилия, войны или стихийного бедствия) или даже угроза такой травмы приводит к дисрегуляции эмоций и нормального развития. Это, в свою очередь, разрушает опыт человека, изменяет его ожидания на будущее и нарушает способность справляться с ситуацией.

Сцинтиграфия головного мозга у людей с ПТСР показывает изменения в структурах головного мозга, которые помогают контролировать мышление и регулировать эмоции. При диссоциативном подтипе ПТСР эмоции подавляются до такой степени, что происходит деперсонализация (отрыв от себя) и дереализация (отрыв от окружающего мира).

Симптомы диссоциативного подтипа ПТСР Симптомы ПТСР включают симптомы вторжения (например, непроизвольные воспоминания, сновидения или непроизвольно всплывающие в памяти переживания). Многие люди стараются избегать воспоминаний о событиях или физических напоминаний об этих событиях или испытывают диссоциативную амнезию. У них могут развиться негативные модели мышления, и они могут продолжать чувствовать себя оторванными или отчужденными от других, винить себя за то, чего они не делали и/или терять способность испытывать позитивные эмоции. Также возникает сверхнастороженность (состояние постоянной оценки угроз в окружающем мире), раздражительность, трудности с концентрацией внимания и нарушение сна. Диссоциативные симптомы, благодаря которым получил свое название этот подтип ПТСР, наносят ущерб личности, памяти и сознанию: Деперсонализация : ощущение оторванности от своих психических процессов или тела, так что человек чувствует себя сторонним наблюдателем собственного опыта

Дереализация: стойкие или рецидивирующие переживания окружающего мира как нереального, как если бы мир был нереальным или похожим на сон

Диагностика диссоциативного подтипа ПТСР Обследование врачом, основанное на специфических диагностических критериях из Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, пятое издание, с пересмотром текста (DSM-5-TR) Для соответствия диагностическим критериям ПТСР «с диссоциативными симптомами» человек с ПТСР также должен испытывать стойкие или рецидивирующие симптомы либо деперсонализации, либо дереализации в ответ на стрессовый фактор.

Лечение диссоциативного подтипа ПТСР Модифицированный, более постепенный подход к психотерапии, используемый при ПТСР Как правило, психотерапия при ПТСР включает длительную экспозиционную терапию и когнитивную терапию для подавления перевозбуждения, вызванного ПТСР. Поскольку экспозиционная терапия может усугубить симптомы диссоциации, психотерапия при диссоциативном подтипе ПТСР корректируется таким образом, чтобы включать постепенное воздействие стрессового фактора (или триггера), а также: выявление диссоциативных симптомов (в частности, деперсонализации и дереализации);

стабилизацию, уточнение и обсуждение диссоциативных симптомов;

изучение стрессовых факторов, которые могут приводить к диссоциативным эпизодам;

контроль любого риска ревиктимизации. Чтобы помочь людям сдерживать и повторно обрабатывать травматические воспоминания, также может быть полезен гипноз. Этот метод может позволить им: реструктурировать свой опыт деперсонализации и дереализации;

научиться контролировать свою потребность в диссоциации.

Прогноз при диссоциативном подтипе ПТСР Люди с этим подтипом ПТСР дистанцируются от противостояния последствиям своей травмы, особенно если они пережили жестокое обращение в детстве и/или у них развились диссоциативные симптомы. Эти люди, как правило, испытывают трудности с доверием своему психотерапевту и имеют более плохой прогноз.