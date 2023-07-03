Гендерное несоответствие и гендерная дисфория

Гендерное несоответствие — это выраженное и постоянное переживание несовместимости между гендерной идентичностью человека и полом, ожидаемым на основании пола при рождении. Гендерная дисфория диагностируется, когда человек с гендерным несоответствием испытывает значительный психологический стресс (например, депрессию или тревожность) или функциональное нарушение, связанное с гендерным несоответствием. Диагноз ставится на основании испытываемого человеком стресса, а не наличия гендерного несоответствия.

Некоторые люди считают, что их пол не соответствует их полу при рождении (трансгендеры). (См. Определения терминов, касающихся пола и гендера).

У некоторых трансгендерных людей развивается гендерная дисфория, и они испытывают стресс или нарушение функционирования, связанные с несоответствием между их гендерной идентичностью и их полом при рождении.

Врачи ставят диагноз гендерной дисфории на основании значимых симптомов психологического стресса (например, тревожности или депрессии).

Варианты лечения для облегчения стресса включают социальный переход (жизнь в соответствии с гендером, с которым они себя идентифицируют, даже без медицинского или хирургического лечения), психотерапию для лечения депрессии или тревожности, гормональную терапию по подтверждению пола, и/или хирургическое вмешательство по подтверждению пола.

Некоторые люди постоянно чувствуют, что они живут в теле, несовместимом с их внутренним самоощущением мужского, женского или какого-либо другого гендера (гендерная идентичность). Эти чувства могут начаться в детстве. Например, некоторые люди, которым при рождении назначен мужской пол, чувствуют себя женщиной, запертой в мужском теле, и наоборот.

Некоторые люди не чувствуют себя ни мужчинами, ни женщинами, ощущая, что они где-то посередине, являясь сочетанием и тех, и других, или что их гендерная идентичность меняется. Несмотря на то, что терминология продолжает развиваться, в настоящее время широко используются следующие термины:

Понятие цисгендер описывает людей, гендерная идентичность и гендерное выражение которых соответствуют полу, назначенному при рождении.

Трансгендер — это общий термин, описывающий людей с гендерной идентичностью или гендерным самовыражением, отличающимися от тех, которые обычно связаны с полом, назначенным им при рождении. (Транссексуал — это устаревший термин, который больше не используется экспертами в области гендерной идентичности).

Гендерная неконформность описывает людей, гендерная идентичность или гендерное самовыражение которых отличается от гендерных норм, связанных с полом, назначенным им при рождении.

Гендерная небинарность описывает людей, которые имеют более одной гендерной идентичности одновременно или в разное время.

Гендерквир описывает людей, гендерная идентичность которых не является строго мужской или женской и может включать оба этих пола либо ни один из них.

(Подробные определения этого и других терминов см. в разделе Определения терминов, касающихся пола и гендера).

Количество людей, которые идентифицируют себя как трансгендеры, неизвестно. Некоторые исследования показали, что приблизительно от 0,5 до 1 % взрослых и от 1 до 8 % детей и подростков считают себя трансгендерными или гендерно-разнородными. Среди трансгендеров меньшее количество людей соответствует критериям гендерной дисфории.

Ощущение несоответствия между врожденным полом и гендерной идентичностью не считается психическим расстройством. Иногда трансгендер испытывает значительные эмоциональные страдания или проблемы с функционированием, связанные с ощущением несоответствия гендерной идентичности. Медицинские термины для обозначения таких переживаний включают:

Гендерное несоответствие — это выраженное и постоянное переживание человеком несовместимости между его гендерной идентичностью и полом, ожидаемым от них на основании пола, назначенного им при рождении. Это считается нормальным вариантом гендерной идентичности человека, а не психическим расстройством.

Гендерная дисфория — это выставляемый врачом диагноз, когда человек с гендерным несоответствием испытывает значительное психологическое или функциональное нарушение, связанное с гендерным несоответствием. Диагноз ставится на основании испытываемого человеком стресса, а не наличия гендерного несоответствия. Стресс, как правило, представляет собой сочетание тревожности, депрессии и раздражительности.

Люди с гендерным несоответствием или гендерной дисфорией могут захотеть изменить свое гендерное самовыражение (гендерный переход). Они могут обращаться за помощью и поддержкой к друзьям, семье, группам поддержки или медицинским работникам, чтобы принять решение и предпринять шаги для социального перехода (жизнь в соответствии с гендером, с которым они себя идентифицируют) или медицинского перехода (применение лекарственных препаратов или хирургического вмешательства для изменения физических характеристик в соответствии с гендером, с которым они себя идентифицируют).

Определения терминов, касающихся пола и гендера По материалам глоссария терминов Американской психологической ассоциации.

Симптомы гендерного несоответствия/дисфории Гендерное несоответствие или дисфория у детей может развиться уже в возрасте от 2 до 3 лет. Некоторые люди не распознают чувства гендерного несоответствия до подросткового или взрослого возраста. Симптомы гендерного несоответствия и гендерной дисфория у детей У большинства детей, которые предпочитают виды деятельности, считающиеся более приемлемыми для другого пола (гендерно-неконформное поведение), гендерная дисфория отсутствует. Дети иногда предпочитают виды деятельности, которые многие в их обществе считают более приемлемыми для другого пола (гендерно-неконформное поведение). Эти типы поведения являются частью нормального развития. Это не означает, что дети являются трансгендерами. Дети, страдающие гендерной дисфорией, могут неоднократно делать следующее: предпочитать трансвестизм;

настаивать, что они принадлежат к другому полу;

говорить, что они желают проснуться человеком другого пола;

предпочитать участвовать в играх и деятельности, связанной с другим полом;

иметь негативные чувства в отношении своих гениталий. Например, маленькая девочка может утверждать, что у нее вырастет пенис и она станет мальчиком; она может стоять при мочеиспускании. Мальчик может фантазировать о том, чтобы быть девочкой и избежать агрессивных и состязательных игр. Он может желать избавиться от пениса и яичек. У мальчиков с гендерным несоответствием душевные страдания при физических изменениях во время полового созревания часто сопровождаются просьбой о лечении, которое сделает их тела более похожими на женские. Научные исследования пришли к разным выводам о том, будут ли дети, которые идентифицируют себя как трансгендеры или имеют гендерную дисфорию, по-прежнему иметь гендерно-разнородную идентичность во взрослом возрасте. Симптомы гендерного несоответствия и гендерной дисфория у взрослых У большинства людей с гендерным несоответствием или гендерной дисфорией симптомы или чувство отличия от других начинаются в раннем детстве, но некоторые не осознают эти чувства до взрослого возраста. Некоторые трансгендеры сначала делают выбор, который соответствует их врожденному полу, например, выполняют работу, которая обычно связана с этим полом, или вступают в брак с человеком того пола, который ожидается в их обществе, как способ убежать или отрицать свои чувства в отношении желания быть представителем другого пола. Некоторые мужчины могут сначала надевать одежду представителей противоположного пола и не осознавать свою идентификацию с другим полом до более поздних этапов жизни. Как только люди принимают эти чувства, многие переходят на свой предпочтительный гендер, как с помощью гормональной терапии, подтверждающей пол, или хирургического вмешательства по подтверждению пола, так и без их помощи. У других возникают проблемы, такие, как тревога, депрессия и суицидальное поведение. Стресс непринятия обществом и/или семьей может вызывать эти проблемы или способствовать им.

Диагностика гендерного несоответствия/дисфории Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических критериях Большинство детей с гендерным несоответствием или гендерной дисфорией проходят обследование только по достижении 6–9 лет. Во время обследования на предмет гендерного несоответствия или гендерной дисфории (независимо от возраста) врач делает следующее: Проводит беседу, чтобы спросить о проблемах гендерной идентичности и гендерного самовыражения (в настоящее время и в прошлом). В случае ребенка врач также проводит беседу с родителями и/или опекунами.

Оценивает признаки гендерного несоответствия или гендерной дисфории.

Анализирует соответствующий медицинский и психиатрический анамнез. У детей врач также изучает анамнез развития.

Определяет, существуют ли личные и/или семейные стресс-факторы или риски (например, употребление психоактивных веществ, подверженность насилию и бедность).

Оценивает другие психические расстройства, которые часто связаны с гендерной дисфорией (например, депрессия, тревожность, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, употребление табака, суицидальность). Врачи ставят диагноз гендерной дисфории, когда люди (дети или взрослые) делают все из перечисленного ниже: чувствуют, что их анатомический пол не совпадает с их гендерной идентичностью, и эти ощущения продолжались в течение 6 месяцев или дольше;

испытывают сильные страдания или не могут нормально функционировать в связи с этими ощущениями. У некоторых людей с гендерной дисфорией присутствуют другие симптомы. У детей они немного отличаются от симптомов у подростков и взрослых. Для постановки диагноза гендерной дисфории у детей также должно быть не менее 6 из следующих симптомов: сильное, стойкое желание быть человеком другого пола или утверждать, что они таковыми являются (или неким другим полом);

сильное предпочтение носить одежду противоположного пола, а у девочек — сопротивление ношению типичной одежды для девочек;

сильное предпочтение изображать человека противоположного пола во время игры;

сильное предпочтение к игрушкам, играм и видам деятельности, типичным для другого пола;

сильное предпочтение играть с детьми другого пола;

решительный отказ от игрушек, игр и видов деятельности, типичных для их анатомического пола (например, мальчики отказываются играть с грузовиками или в футбол);

сильное неприятие их анатомии;

сильное желание иметь анатомию или другие половые характеристики (например, волосы на лице), соответствующие их гендерной идентичности. Ребенок должен испытывать сильные страдания или иметь проблемы с функционированием в социальных условиях, школе или других важных сферах. Ребенок, который выражает желание быть человеком другого пола, просто чтобы воспользоваться преимуществами, которые, по его мнению, связаны с другим полом, вряд ли будет иметь гендерную дисфорию. Например, мальчик, который говорит, что хочет быть девочкой, потому что считает, что к его младшей сестре относятся по-особому, вряд ли будет иметь гендерную дисфорию. У подростков и взрослых должен также быть один или несколько из следующих симптомов: сильное желание избавиться от своих половых признаков, а у подростков, предотвратить развитие вторичных половых признаков (появляющихся во время полового созревания);

сильное желание иметь половые признаки, совпадающие с их гендерной идентичностью.

сильное желание быть человеком другого пола;

сильное желание жить или рассматриваться как человек другого пола;

сильная вера в то, что их чувства и реакции типичны для человека другого пола.

Лечение гендерной дисфории Для многих взрослых или подростков — гормональная терапия, подтверждающая пол, а иногда и подтверждающие пол хирургические вмешательства (вмешательства на молочной железе, половых органах или лице)

Иногда другие методы лечения (например, голосовая терапия или электролиз)

Психотерапия у подростков и взрослых часто полезна для решения любых сопутствующих проблем с психическим здоровьем или проблем, связанных с переходом, но не является обязательной Целью лечения трансгендерных людей с гендерной дисфорией, согласно данным Всемирной профессиональной ассоциации по трансгендерному здоровью, является достижение «устойчивого личного комфорта в отношении своей гендерной самоидентификации с целью оптимизации общего физического здоровья, психологического благополучия и самореализации». Некоторые трансгендерные взрослые удовлетворены изменением их гендерного самовыражения, работая, живя и одеваясь в обществе в соответствии с их гендерной идентичностью. Это называется социальным переходом. Они могут сменить свое имя и получить документы, удостоверяющие личность (например, водительские права), которые помогают им работать и жить в обществе в качестве человека противоположного пола. Большинство трансгендерных взрослых, которые обращаются за медицинской помощью, хотят пройти гормональную терапию и/или хирургическое вмешательство с целью приведения их внешнего вида в соответствие с гендером, с которым они себя идентифицируют. Они не хотят психологического лечения. Использование психотерапии для «конверсии» сформированной трансгендерной идентичности человека (так называемая репаративная терапия или конверсионная терапия) неэффективно и может причинить вред. Когда проводится медицинское или хирургическое лечение, оно направлено на облегчение страдания человека и помогает ему адаптироваться, а не пытается увести его от его идентичности. Медицинское или хирургическое лечение включает комбинацию следующих факторов: Гормональная терапия, подтверждающая пол

Электролиз

Голосовая терапия

Хирургическое вмешательства по подтверждению пола Перед началом гормональной терапии или хирургического вмешательства пациентам следует обсудить варианты сохранения фертильности с врачом, если они хотят иметь детей в будущем. Кроме того, гормональная терапия может снижать фертильность, но не эффективна в качестве контрацепции, и люди, получающие гормональную терапию, должны по мере необходимости использовать методы контрацепции. До назначения гормональной терапии и/или проведения хирургического вмешательства по подтверждению пола психотерапия больше не требуется. Тем не менее, специалисты по лечению психических заболеваний могут помочь следующим образом: Определяя наличие психических расстройств (таких как депрессия или расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ).

Помогая людям справляться с негативными реакциями других людей (например, с неодобрением или дискриминацией)

Помогая людям найти способ выразить их гендерную идентичность удобным для них образом

Если применимо, поддерживая их, когда они совершают переход (сообщают другим людям о своей трансгендерной идентичности) к другому полу Люди, родившиеся с гениталиями, которые нельзя четко отнести к мужскому или женскому полу (гениталии неопределенного типа; интерсексуальное медицинское состояние), или имеющие генетическую аномалию, например, синдром Тернера или синдром Кляйнфельтера, могут страдать гендерной дисфорией различной степени тяжести. Тем не менее, когда дети явно и последовательно считаются мальчиками или девочками и воспитываются соответствующим образом, даже при неоднозначных гениталиях, большинство из них имеют четкое представление о своей гендерной идентичности во взрослом возрасте. Хирургические вмешательства на половых органах детей с гениталиями неопределенного типа, если таковые необходимы, часто откладываются до тех пор, пока дети не станут старше и не смогут участвовать в принятии решений. Гормональная терапия, подтверждающая пол Некоторые люди с гендерной дисфорией, помимо принятия модели поведения, одежды и манер представителей противоположного пола, получают гормональное лечение, чтобы изменить свои вторичные половые признаки: У людей, которым при рождении назначили мужской пол , лечение женским гормоном эстрогеном вызывает рост молочных желез и другие изменения в организме, такие как уменьшение количества волос на лице и теле и перераспределение жира в бедра.

У людей, которым при рождении назначили женский пол, лечение мужским гормоном тестостероном вызывает такие изменения, как рост волос на лице, понижение голоса, изменение запаха тела и распределение жира и мышц. Помимо физических эффектов, гормональная терапия имеет значительные положительные психологические эффекты, в том числе позволяет человеку чувствовать себя более непринужденно, менее тревожно и лучше взаимодействовать в качестве представителя предпочтительного пола. Хирургическое вмешательства по подтверждению пола Хирургическое вмешательство по подтверждению пола является необратимым, и врачи рекомендуют его только тем людям, которые получали медицинскую помощь от надлежащим образом обученных и опытных медицинских работников и которые прошли лечение в соответствии с действующими стандартами медицинской помощи. Перед хирургическим вмешательством врачи обычно рекомендуют трансгендерам: Пройти гормональную терапию, подтверждающую пол

Полностью жить в своей предпочтительной гендерной роли в течение не менее 1 года У трансгендерных людей, которым при рождении назначен мужской пол, такое хирургическое вмешательство связано с удалением части пениса и яичек и созданием искусственного влагалища. Оставшаяся часть полового члена обычно сексуально чувствительна и делает возможным оргазм, и ее оставляют функционировать как клитор. Трансформация мужчины в женщину может включать негенитальные косметические операции для создания или улучшения женских характеристик (например, наращивание молочных желез, ринопластика, подъем бровей, хондроларингопластика [уменьшение адамова яблока] и/или реконфигурация челюсти). Некоторые люди проходят операцию на голосовых связках для изменения качества голоса. У трансгендерных людей, которым при рождении назначен женский пол, такое хирургическое вмешательство означает удаление груди (мастэктомия) и иногда внутренних репродуктивных органов (матки и яичников), закрытие влагалища и создание искусственного полового члена и зачастую мошонки. Результаты хирургического вмешательства по трансформации женщины в мужчину обычно менее удовлетворительны в сравнении с операцией по трансформации мужчины в женщину в плане внешнего вида и функции, что, вероятно, объясняет то, почему по поводу хирургического вмешательства по подтверждению пола обращается меньшее количество трансгендерных мужчин. Также часто возникают осложнения, в основном проблемы с мочеиспусканием. Но методы хирургической трансформации женщины в мужчину продолжают улучшаться, и все больше людей запрашивают операцию по смене пола. Многие люди, перенесшие хирургическое вмешательство по подтверждению пола, могут иметь удовлетворительные сексуальные отношения. Способность достичь оргазма часто сохраняется после хирургического вмешательства, и некоторые люди сообщают, что впервые чувствуют себя комфортно в сексуальном плане. Тем не менее, на хирургическое вмешательство по подтверждению пола с единственной целью быть в состоянии функционировать сексуально в качестве представителя противоположного пола идут немногие люди. Обычно мотивацией является внешнее подтверждение их внутреннего восприятия собственной гендерной идентичности.