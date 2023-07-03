Гендерное несоответствие и гендерная дисфория

Гендерное несоответствие — это выраженное и постоянное переживание несовместимости между гендерной идентичностью человека и полом, ожидаемым на основании пола при рождении. Гендерная дисфория диагностируется, когда человек с гендерным несоответствием испытывает значительный психологический стресс (например, депрессию или тревожность) или функциональное нарушение, связанное с гендерным несоответствием. Диагноз ставится на основании испытываемого человеком стресса, а не наличия гендерного несоответствия.
Некоторые люди считают, что их пол не соответствует их полу при рождении (трансгендеры). (См. Определения терминов, касающихся пола и гендера).
У некоторых трансгендерных людей развивается гендерная дисфория, и они испытывают стресс или нарушение функционирования, связанные с несоответствием между их гендерной идентичностью и их полом при рождении.
Врачи ставят диагноз гендерной дисфории на основании значимых симптомов психологического стресса (например, тревожности или депрессии).
Варианты лечения для облегчения стресса включают социальный переход (жизнь в соответствии с гендером, с которым они себя идентифицируют, даже без медицинского или хирургического лечения), психотерапию для лечения депрессии или тревожности, гормональную терапию по подтверждению пола, и/или хирургическое вмешательство по подтверждению пола.
Некоторые люди постоянно чувствуют, что они живут в теле, несовместимом с их внутренним самоощущением мужского, женского или какого-либо другого гендера (гендерная идентичность). Эти чувства могут начаться в детстве. Например, некоторые люди, которым при рождении назначен мужской пол, чувствуют себя женщиной, запертой в мужском теле, и наоборот.
Некоторые люди не чувствуют себя ни мужчинами, ни женщинами, ощущая, что они где-то посередине, являясь сочетанием и тех, и других, или что их гендерная идентичность меняется. Несмотря на то, что терминология продолжает развиваться, в настоящее время широко используются следующие термины:
Понятие цисгендер описывает людей, гендерная идентичность и гендерное выражение которых соответствуют полу, назначенному при рождении.
Трансгендер — это общий термин, описывающий людей с гендерной идентичностью или гендерным самовыражением, отличающимися от тех, которые обычно связаны с полом, назначенным им при рождении. (Транссексуал — это устаревший термин, который больше не используется экспертами в области гендерной идентичности).
Гендерная неконформность описывает людей, гендерная идентичность или гендерное самовыражение которых отличается от гендерных норм, связанных с полом, назначенным им при рождении.
Гендерная небинарность описывает людей, которые имеют более одной гендерной идентичности одновременно или в разное время.
Гендерквир описывает людей, гендерная идентичность которых не является строго мужской или женской и может включать оба этих пола либо ни один из них.
(Подробные определения этого и других терминов см. в разделе Определения терминов, касающихся пола и гендера).
Количество людей, которые идентифицируют себя как трансгендеры, неизвестно. Некоторые исследования показали, что приблизительно от 0,5 до 1 % взрослых и от 1 до 8 % детей и подростков считают себя трансгендерными или гендерно-разнородными. Среди трансгендеров меньшее количество людей соответствует критериям гендерной дисфории.
Ощущение несоответствия между врожденным полом и гендерной идентичностью не считается психическим расстройством. Иногда трансгендер испытывает значительные эмоциональные страдания или проблемы с функционированием, связанные с ощущением несоответствия гендерной идентичности. Медицинские термины для обозначения таких переживаний включают:
Гендерное несоответствие — это выраженное и постоянное переживание человеком несовместимости между его гендерной идентичностью и полом, ожидаемым от них на основании пола, назначенного им при рождении. Это считается нормальным вариантом гендерной идентичности человека, а не психическим расстройством.
Гендерная дисфория — это выставляемый врачом диагноз, когда человек с гендерным несоответствием испытывает значительное психологическое или функциональное нарушение, связанное с гендерным несоответствием. Диагноз ставится на основании испытываемого человеком стресса, а не наличия гендерного несоответствия. Стресс, как правило, представляет собой сочетание тревожности, депрессии и раздражительности.
Люди с гендерным несоответствием или гендерной дисфорией могут захотеть изменить свое гендерное самовыражение (гендерный переход). Они могут обращаться за помощью и поддержкой к друзьям, семье, группам поддержки или медицинским работникам, чтобы принять решение и предпринять шаги для социального перехода (жизнь в соответствии с гендером, с которым они себя идентифицируют) или медицинского перехода (применение лекарственных препаратов или хирургического вмешательства для изменения физических характеристик в соответствии с гендером, с которым они себя идентифицируют).
Определения терминов, касающихся пола и гендера
Определения терминов, касающихся пола и гендера, включают следующие:
По материалам глоссария терминов Американской психологической ассоциации.
Симптомы гендерного несоответствия/дисфории
Гендерное несоответствие или дисфория у детей может развиться уже в возрасте от 2 до 3 лет. Некоторые люди не распознают чувства гендерного несоответствия до подросткового или взрослого возраста.
Симптомы гендерного несоответствия и гендерной дисфория у детей
У большинства детей, которые предпочитают виды деятельности, считающиеся более приемлемыми для другого пола (гендерно-неконформное поведение), гендерная дисфория отсутствует. Дети иногда предпочитают виды деятельности, которые многие в их обществе считают более приемлемыми для другого пола (гендерно-неконформное поведение). Эти типы поведения являются частью нормального развития. Это не означает, что дети являются трансгендерами.
Дети, страдающие гендерной дисфорией, могут неоднократно делать следующее:
предпочитать трансвестизм;
настаивать, что они принадлежат к другому полу;
говорить, что они желают проснуться человеком другого пола;
предпочитать участвовать в играх и деятельности, связанной с другим полом;
иметь негативные чувства в отношении своих гениталий.
Например, маленькая девочка может утверждать, что у нее вырастет пенис и она станет мальчиком; она может стоять при мочеиспускании. Мальчик может фантазировать о том, чтобы быть девочкой и избежать агрессивных и состязательных игр. Он может желать избавиться от пениса и яичек. У мальчиков с гендерным несоответствием душевные страдания при физических изменениях во время полового созревания часто сопровождаются просьбой о лечении, которое сделает их тела более похожими на женские.
Научные исследования пришли к разным выводам о том, будут ли дети, которые идентифицируют себя как трансгендеры или имеют гендерную дисфорию, по-прежнему иметь гендерно-разнородную идентичность во взрослом возрасте.
Симптомы гендерного несоответствия и гендерной дисфория у взрослых
У большинства людей с гендерным несоответствием или гендерной дисфорией симптомы или чувство отличия от других начинаются в раннем детстве, но некоторые не осознают эти чувства до взрослого возраста.
Некоторые трансгендеры сначала делают выбор, который соответствует их врожденному полу, например, выполняют работу, которая обычно связана с этим полом, или вступают в брак с человеком того пола, который ожидается в их обществе, как способ убежать или отрицать свои чувства в отношении желания быть представителем другого пола. Некоторые мужчины могут сначала надевать одежду представителей противоположного пола и не осознавать свою идентификацию с другим полом до более поздних этапов жизни. Как только люди принимают эти чувства, многие переходят на свой предпочтительный гендер, как с помощью гормональной терапии, подтверждающей пол, или хирургического вмешательства по подтверждению пола, так и без их помощи. У других возникают проблемы, такие, как тревога, депрессия и суицидальное поведение. Стресс непринятия обществом и/или семьей может вызывать эти проблемы или способствовать им.
Диагностика гендерного несоответствия/дисфории
Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических критериях
Большинство детей с гендерным несоответствием или гендерной дисфорией проходят обследование только по достижении 6–9 лет.
Во время обследования на предмет гендерного несоответствия или гендерной дисфории (независимо от возраста) врач делает следующее:
Проводит беседу, чтобы спросить о проблемах гендерной идентичности и гендерного самовыражения (в настоящее время и в прошлом). В случае ребенка врач также проводит беседу с родителями и/или опекунами.
Оценивает признаки гендерного несоответствия или гендерной дисфории.
Анализирует соответствующий медицинский и психиатрический анамнез. У детей врач также изучает анамнез развития.
Определяет, существуют ли личные и/или семейные стресс-факторы или риски (например, употребление психоактивных веществ, подверженность насилию и бедность).
Оценивает другие психические расстройства, которые часто связаны с гендерной дисфорией (например, депрессия, тревожность, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, употребление табака, суицидальность).
Врачи ставят диагноз гендерной дисфории, когда люди (дети или взрослые) делают все из перечисленного ниже:
чувствуют, что их анатомический пол не совпадает с их гендерной идентичностью, и эти ощущения продолжались в течение 6 месяцев или дольше;
испытывают сильные страдания или не могут нормально функционировать в связи с этими ощущениями.
У некоторых людей с гендерной дисфорией присутствуют другие симптомы. У детей они немного отличаются от симптомов у подростков и взрослых.
Для постановки диагноза гендерной дисфории у детей также должно быть не менее 6 из следующих симптомов:
сильное, стойкое желание быть человеком другого пола или утверждать, что они таковыми являются (или неким другим полом);
сильное предпочтение носить одежду противоположного пола, а у девочек — сопротивление ношению типичной одежды для девочек;
сильное предпочтение изображать человека противоположного пола во время игры;
сильное предпочтение к игрушкам, играм и видам деятельности, типичным для другого пола;
сильное предпочтение играть с детьми другого пола;
решительный отказ от игрушек, игр и видов деятельности, типичных для их анатомического пола (например, мальчики отказываются играть с грузовиками или в футбол);
сильное неприятие их анатомии;
сильное желание иметь анатомию или другие половые характеристики (например, волосы на лице), соответствующие их гендерной идентичности.
Ребенок должен испытывать сильные страдания или иметь проблемы с функционированием в социальных условиях, школе или других важных сферах.
Ребенок, который выражает желание быть человеком другого пола, просто чтобы воспользоваться преимуществами, которые, по его мнению, связаны с другим полом, вряд ли будет иметь гендерную дисфорию. Например, мальчик, который говорит, что хочет быть девочкой, потому что считает, что к его младшей сестре относятся по-особому, вряд ли будет иметь гендерную дисфорию.
У подростков и взрослых должен также быть один или несколько из следующих симптомов:
сильное желание избавиться от своих половых признаков, а у подростков, предотвратить развитие вторичных половых признаков (появляющихся во время полового созревания);
сильное желание иметь половые признаки, совпадающие с их гендерной идентичностью.
сильное желание быть человеком другого пола;
сильное желание жить или рассматриваться как человек другого пола;
сильная вера в то, что их чувства и реакции типичны для человека другого пола.
Лечение гендерной дисфории
Для многих взрослых или подростков — гормональная терапия, подтверждающая пол, а иногда и подтверждающие пол хирургические вмешательства (вмешательства на молочной железе, половых органах или лице)
Иногда другие методы лечения (например, голосовая терапия или электролиз)
Психотерапия у подростков и взрослых часто полезна для решения любых сопутствующих проблем с психическим здоровьем или проблем, связанных с переходом, но не является обязательной
Целью лечения трансгендерных людей с гендерной дисфорией, согласно данным Всемирной профессиональной ассоциации по трансгендерному здоровью, является достижение «устойчивого личного комфорта в отношении своей гендерной самоидентификации с целью оптимизации общего физического здоровья, психологического благополучия и самореализации».
Некоторые трансгендерные взрослые удовлетворены изменением их гендерного самовыражения, работая, живя и одеваясь в обществе в соответствии с их гендерной идентичностью. Это называется социальным переходом. Они могут сменить свое имя и получить документы, удостоверяющие личность (например, водительские права), которые помогают им работать и жить в обществе в качестве человека противоположного пола.
Большинство трансгендерных взрослых, которые обращаются за медицинской помощью, хотят пройти гормональную терапию и/или хирургическое вмешательство с целью приведения их внешнего вида в соответствие с гендером, с которым они себя идентифицируют. Они не хотят психологического лечения. Использование психотерапии для «конверсии» сформированной трансгендерной идентичности человека (так называемая репаративная терапия или конверсионная терапия) неэффективно и может причинить вред.
Когда проводится медицинское или хирургическое лечение, оно направлено на облегчение страдания человека и помогает ему адаптироваться, а не пытается увести его от его идентичности.
Медицинское или хирургическое лечение включает комбинацию следующих факторов:
Гормональная терапия, подтверждающая пол
Электролиз
Голосовая терапия
Хирургическое вмешательства по подтверждению пола
Перед началом гормональной терапии или хирургического вмешательства пациентам следует обсудить варианты сохранения фертильности с врачом, если они хотят иметь детей в будущем. Кроме того, гормональная терапия может снижать фертильность, но не эффективна в качестве контрацепции, и люди, получающие гормональную терапию, должны по мере необходимости использовать методы контрацепции.
До назначения гормональной терапии и/или проведения хирургического вмешательства по подтверждению пола психотерапия больше не требуется. Тем не менее, специалисты по лечению психических заболеваний могут помочь следующим образом:
Определяя наличие психических расстройств (таких как депрессия или расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ).
Помогая людям справляться с негативными реакциями других людей (например, с неодобрением или дискриминацией)
Помогая людям найти способ выразить их гендерную идентичность удобным для них образом
Если применимо, поддерживая их, когда они совершают переход (сообщают другим людям о своей трансгендерной идентичности) к другому полу
Люди, родившиеся с гениталиями, которые нельзя четко отнести к мужскому или женскому полу (гениталии неопределенного типа; интерсексуальное медицинское состояние), или имеющие генетическую аномалию, например, синдром Тернера или синдром Кляйнфельтера, могут страдать гендерной дисфорией различной степени тяжести. Тем не менее, когда дети явно и последовательно считаются мальчиками или девочками и воспитываются соответствующим образом, даже при неоднозначных гениталиях, большинство из них имеют четкое представление о своей гендерной идентичности во взрослом возрасте. Хирургические вмешательства на половых органах детей с гениталиями неопределенного типа, если таковые необходимы, часто откладываются до тех пор, пока дети не станут старше и не смогут участвовать в принятии решений.
Гормональная терапия, подтверждающая пол
Некоторые люди с гендерной дисфорией, помимо принятия модели поведения, одежды и манер представителей противоположного пола, получают гормональное лечение, чтобы изменить свои вторичные половые признаки:
У людей, которым при рождении назначили мужской пол, лечение женским гормоном эстрогеном вызывает рост молочных желез и другие изменения в организме, такие как уменьшение количества волос на лице и теле и перераспределение жира в бедра.
У людей, которым при рождении назначили женский пол, лечение мужским гормоном тестостероном вызывает такие изменения, как рост волос на лице, понижение голоса, изменение запаха тела и распределение жира и мышц.
Помимо физических эффектов, гормональная терапия имеет значительные положительные психологические эффекты, в том числе позволяет человеку чувствовать себя более непринужденно, менее тревожно и лучше взаимодействовать в качестве представителя предпочтительного пола.
Хирургическое вмешательства по подтверждению пола
Хирургическое вмешательство по подтверждению пола является необратимым, и врачи рекомендуют его только тем людям, которые получали медицинскую помощь от надлежащим образом обученных и опытных медицинских работников и которые прошли лечение в соответствии с действующими стандартами медицинской помощи.
Перед хирургическим вмешательством врачи обычно рекомендуют трансгендерам:
Пройти гормональную терапию, подтверждающую пол
Полностью жить в своей предпочтительной гендерной роли в течение не менее 1 года
У трансгендерных людей, которым при рождении назначен мужской пол, такое хирургическое вмешательство связано с удалением части пениса и яичек и созданием искусственного влагалища. Оставшаяся часть полового члена обычно сексуально чувствительна и делает возможным оргазм, и ее оставляют функционировать как клитор. Трансформация мужчины в женщину может включать негенитальные косметические операции для создания или улучшения женских характеристик (например, наращивание молочных желез, ринопластика, подъем бровей, хондроларингопластика [уменьшение адамова яблока] и/или реконфигурация челюсти). Некоторые люди проходят операцию на голосовых связках для изменения качества голоса.
У трансгендерных людей, которым при рождении назначен женский пол, такое хирургическое вмешательство означает удаление груди (мастэктомия) и иногда внутренних репродуктивных органов (матки и яичников), закрытие влагалища и создание искусственного полового члена и зачастую мошонки. Результаты хирургического вмешательства по трансформации женщины в мужчину обычно менее удовлетворительны в сравнении с операцией по трансформации мужчины в женщину в плане внешнего вида и функции, что, вероятно, объясняет то, почему по поводу хирургического вмешательства по подтверждению пола обращается меньшее количество трансгендерных мужчин. Также часто возникают осложнения, в основном проблемы с мочеиспусканием. Но методы хирургической трансформации женщины в мужчину продолжают улучшаться, и все больше людей запрашивают операцию по смене пола.
Многие люди, перенесшие хирургическое вмешательство по подтверждению пола, могут иметь удовлетворительные сексуальные отношения. Способность достичь оргазма часто сохраняется после хирургического вмешательства, и некоторые люди сообщают, что впервые чувствуют себя комфортно в сексуальном плане. Тем не менее, на хирургическое вмешательство по подтверждению пола с единственной целью быть в состоянии функционировать сексуально в качестве представителя противоположного пола идут немногие люди. Обычно мотивацией является внешнее подтверждение их внутреннего восприятия собственной гендерной идентичности.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Всемирная профессиональная ассоциация по трансгендерному здоровью (WPATH): некоммерческая организация, занимающаяся здоровьем трансгендеров, которая поддерживает клинические и академические исследования с целью развития доказательной медицины и продвижения высокого качества медицинской помощи трансгендерам и гендерно-неконформным людям на международном уровне.
Американская коллегия акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists): часто задаваемые вопросы о трансгендерных и небинарных взрослых.
Trans Lifeline: горячая линия поддержки трансгендеров единомышленниками.
Национальный центр помощи ЛГБТ: национальные горячие линии и онлайн-программы, предоставляющие поддержку, информацию и местные ресурсы единомышленниками.