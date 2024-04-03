Расстройства у пожилых людей

Некоторые расстройства возникают почти исключительно только у пожилых людей. (См. также Общие сведения о процессе старения.) Иногда их называют гериатрическими синдромами (гериатрия — это медицинское обслуживание пожилых людей).

Другие расстройства поражают людей всех возрастов, но могут иметь особые симптомы или осложнения у пожилых людей. Приведем несколько примеров:

Недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз): Как правило, молодые люди набирают массу тела и чувствуют вялость. У пожилых людей первым или основным симптомом является дезориентация.

Чрезмерная активность щитовидной железы (гипертиреоз): Как правило, молодые люди становятся возбужденными и теряют массу тела. Пожилые люди, наоборот, могут становиться сонными, погруженными в себя, подавленными и растерянными.

Депрессия: Как правило, молодые люди становятся слезливыми, погруженными в себя и заметно несчастными. Пожилые люди иногда не выглядят несчастными. Вместо этого они становятся растерянными, забывчивыми и вялыми, теряют интерес к своим обычным делам или кажутся одинокими.

Инфаркт миокарда: Как правило, у молодых людей возникает боль в груди. Пожилые люди могут не испытывать боли в груди, но у них может возникать затрудненное дыхание или боль в области живота. Они могут сильно вспотеть, внезапно почувствовать усталость, потерять сознание или растеряться.

Перфорация органов брюшной полости: Иногда орган пищеварительного тракта, такой, как желудок или кишечник, разрывается (перфорируется), становясь причиной развития обширной серьезной инфекции в брюшной полости. Как правило, молодые люди испытывают сильную боль в брюшной полости и лихорадку, живот кажется тугим. У пожилых людей, наоборот, может не быть ни одного из этих симптомов. Вместо этого у них наблюдается дезориентация или сильная слабость.

Дезориентацию, которую эти расстройства вызывают у пожилых людей, часто ошибочно принимают за деменцию.

Пожилые люди часто страдают несколькими расстройствами одновременно. Эти расстройства могут влиять друг на друга. Например, депрессия может усугублять симптомы деменции, а инфекция — вызывать обострение диабета.

Однако расстройства больше не вызывают таких же разрушительных или изнуряющих последствий, которые они когда-то вызывали у пожилых людей. Расстройства, которые когда-то означали верную смерть для пожилых людей, такие как инфаркт миокарда, переломы костей тазобедренного сустава и пневмония, теперь часто можно вылечить и контролировать. Благодаря лечению многие люди, страдающие хроническими расстройствами, такими как диабет, заболевания почек и ишемическая болезнь сердца, могут оставаться работоспособными, активными и независимыми.

Таблица Некоторые расстройства, поражающие преимущественно пожилых людей Таблица