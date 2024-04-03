Расстройства у пожилых людей

Некоторые расстройства возникают почти исключительно только у пожилых людей. (См. также Общие сведения о процессе старения.) Иногда их называют гериатрическими синдромами (гериатрия — это медицинское обслуживание пожилых людей).
Другие расстройства поражают людей всех возрастов, но могут иметь особые симптомы или осложнения у пожилых людей. Приведем несколько примеров:
Недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз): Как правило, молодые люди набирают массу тела и чувствуют вялость. У пожилых людей первым или основным симптомом является дезориентация.
Чрезмерная активность щитовидной железы (гипертиреоз): Как правило, молодые люди становятся возбужденными и теряют массу тела. Пожилые люди, наоборот, могут становиться сонными, погруженными в себя, подавленными и растерянными.
Депрессия: Как правило, молодые люди становятся слезливыми, погруженными в себя и заметно несчастными. Пожилые люди иногда не выглядят несчастными. Вместо этого они становятся растерянными, забывчивыми и вялыми, теряют интерес к своим обычным делам или кажутся одинокими.
Инфаркт миокарда: Как правило, у молодых людей возникает боль в груди. Пожилые люди могут не испытывать боли в груди, но у них может возникать затрудненное дыхание или боль в области живота. Они могут сильно вспотеть, внезапно почувствовать усталость, потерять сознание или растеряться.
Перфорация органов брюшной полости: Иногда орган пищеварительного тракта, такой, как желудок или кишечник, разрывается (перфорируется), становясь причиной развития обширной серьезной инфекции в брюшной полости. Как правило, молодые люди испытывают сильную боль в брюшной полости и лихорадку, живот кажется тугим. У пожилых людей, наоборот, может не быть ни одного из этих симптомов. Вместо этого у них наблюдается дезориентация или сильная слабость.
Дезориентацию, которую эти расстройства вызывают у пожилых людей, часто ошибочно принимают за деменцию.
Пожилые люди часто страдают несколькими расстройствами одновременно. Эти расстройства могут влиять друг на друга. Например, депрессия может усугублять симптомы деменции, а инфекция — вызывать обострение диабета.
Однако расстройства больше не вызывают таких же разрушительных или изнуряющих последствий, которые они когда-то вызывали у пожилых людей. Расстройства, которые когда-то означали верную смерть для пожилых людей, такие как инфаркт миокарда, переломы костей тазобедренного сустава и пневмония, теперь часто можно вылечить и контролировать. Благодаря лечению многие люди, страдающие хроническими расстройствами, такими как диабет, заболевания почек и ишемическая болезнь сердца, могут оставаться работоспособными, активными и независимыми.
Некоторые расстройства, поражающие преимущественно пожилых людей
Расстройство
Описание
Прогрессивная потеря памяти и других мыслительных способностей.
Стенка аорты расширяется. Без лечения аневризма может разорваться и привести к смерти.
Атрофический уретрит и вагинит (в настоящее время называются мочеполовыми синдромами менопаузы)
Ткани уретры истончаются, иногда вызывая чувство жжения во время мочеиспускания. Ткани влагалища истончаются, иногда вызывая боль во время полового акта.
Предстательная железа увеличивается в размерах, блокируя отток мочи из мочевого пузыря.
Хрусталик глаза затуманивается, вызывая нарушение зрения.
Организм не реагирует на вырабатываемый им инсулин. Это расстройство может начаться в среднем возрасте. Лечение инсулином требуется не всегда.
Зрительный нерв повреждается из-за увеличения давления в какой-либо части глаза. Зрение постепенно снижается, и это может привести к слепоте. Развитие глаукомы обычно начинается в среднем возрасте.
Хрящевая ткань, выстилающая суставы, разрушается, вызывая боль. Развитие остеоартроза обычно начинается в среднем возрасте.
Кости становятся менее плотными и более хрупкими. В результате увеличивается вероятность переломов.
Нервные клетки головного мозга медленно и прогрессивно разрушаются, вызывая тремор, ригидность мышц и трудности с передвижением и поддержанием равновесия.
Кожа разрушается из-за уменьшения притока крови к пораженной области в результате длительного давления.
В предстательной железе образуется раковая опухоль, которая в конечном итоге мешает оттоку мочи.
Вирус ветряной оспы от предыдущей инфекции реактивируется, вызывая образование волдырей и в некоторых случаях продолжительную мучительную боль.
Кровеносный сосуд в головном мозге закупоривается или разрывается. Инсульт сопровождается такими симптомами, как слабость или потеря чувствительности на одной стороне тела, проблемы со зрением одного глаза, трудности с речью или пониманием, потеря равновесия или координации или внезапная сильная головная боль.
Поток мочи не поддается контролю, что приводит к утечкам.
В поисках источника вечной молодости
Все хотят знать, как оставаться молодым и жить дольше. Ученые исследуют гены, клетки, гормоны, типы питания и другие факторы, чтобы узнать, что является причиной старения и как можно его избежать или отсрочить. Исследования выявили три стратегии, которые могут помочь людям жить дольше:
Люди, занимающиеся физическими упражнениями, имеют лучшее здоровье, чем остальные. Доказано, что физические упражнения приносят большую пользу для здоровья: они помогают улучшать и сохранять способность выполнять повседневные действия, поддерживать здоровый вес и предотвращать или откладывать развитие расстройств, таких как ишемическая болезнь сердца, онкологические заболевания, диабет, снижение когнитивной функции и раннюю смерть. Упражнения на выносливость (например, ходьба, езда на велосипеде, танцы, плавание, аэробика с низким уровнем нагрузки) приносят документально подтвержденную пользу для здоровья пожилых людей. Упражнения на укрепление мышц также имеют хорошо задокументированные преимущества. Программы физических упражнений, которые более интенсивны, чем ходьба, могут включать любое сочетание 4 видов физических упражнений:
Люди должны иметь возможность выбирать виды активности, от которых они получают удовольствие, в зависимости от состояния здоровья и уровня физической подготовки, однако следует рекомендовать включать все 4 вида упражнений.
Люди, употребляющие продукты с низким содержанием жира, к которым относятся фрукты и овощи, имеют лучшее здоровье, чем те, которые чащу едят жирную пищу и пищу с содержанием крахмала. Кроме того, люди, проживающие в странах Средиземноморья и соблюдающие так называемую средиземноморскую диету, по-видимому, живут дольше. Как правило, эта диета считается более полезной для здоровья, чем европейская и американская, потому что она предполагает употребление большего количества цельных злаков, фруктов, овощей, бобов, орехов и рыбы и меньшего количества красного мяса. Кроме того, основным потребляемым жиром является оливковое масло. Оливковое масло содержит много витаминов и является мононенасыщенным, а не насыщенным. Мононенасыщенные жиры не вызывают повышение уровня холестерина так, как это делают насыщенные жиры. Получены доказательства того, что средиземноморская диета уменьшает частоту инфарктов миокарда, инсультов, сердечно-сосудистой смерти и развития сахарного диабета. Соответственно, большинство специалистов рекомендуют придерживаться этой диеты. (Однако потребление слишком малого количества калорий, белка или питательных веществ сопряжено с рисками, которые могут повлиять на качество жизни или иметь отрицательные последствия (такие как потеря мышечной ткани — состояние, называемое саркопенией). Следует употреблять достаточное количество питательных веществ, но не превышать его).
Соблюдение низкокалорийной диеты в течение всей жизни способствует долголетию, возможно, потому, что такая диета замедляет обмен веществ, снижает количество определенных вредных веществ в организме, или и то, и другое. Эти вредные вещества, которые называются свободными радикалами, являются побочными продуктами нормальной работы клеток. Считается, что урон, наносимый клеткам свободными радикалами, способствует старению организма и развитию расстройств, таких как ишемическая болезнь сердца и онкологические заболевания. Однако исследований того, может ли низкокалорийная диета продлевать жизнь людей, не проводилось.
Эти три стратегии потребовали бы внесения серьезных изменений в образ жизни большинства людей. Поэтому многие люди ищут другие, более легкие способы предотвратить или замедлить старение. Например, они могут искать другие способы борьбы со свободными радикалами. Вещества, называемые антиоксидантами, способны нейтрализовать свободные радикалы и тем самым теоретически предотвращать повреждение клеток. Витамины С и Е являются антиоксидантами. Поэтому некоторые люди принимают эти витамины в огромных количествах в виде пищевых добавок, надеясь замедлить процесс старения. Другие антиоксиданты, такие, как бета-каротин (форма витамина А), иногда принимают в виде пищевых добавок. Теоретически, использовать антиоксиданты для предотвращения старения вполне разумно. Однако врачи недавно поняли, что организм иногда использует свободные радикалы с пользой, например, для работы иммунной системы. Таким образом, есть основания полагать, что применение большого количества антиоксидантов может оказаться нецелесообразным; также получены некоторые доказательства того, что высокие дозы витамина Е и иногда бета-каротина, могут приносить вред. В любом случае, данных, свидетельствующих о том, что антиоксиданты, принимаемые в виде пищевых добавок, предотвращают и замедляют старение, в исследованиях получено не было. Кроме того, существуют прямые доказательства того, что антиоксиданты, принимаемые в виде пищевых добавок, не защищают от таких расстройств, как инфаркт миокарда, инсульт или онкологические заболевания, а также не увеличивают продолжительность жизни. Также не было доказано и то, что такие пищевые добавки являются безвредными.
С возрастом у людей снижаются уровни некоторых гормонов. Поэтому люди могут стараться отложить или замедлить старение, принимая пищевые добавки этих гормонов. Примерами таких гормонов являются тестостерон, эстроген, ДГЭА (дегидроэпиандростерон), человеческий гормон роста и мелатонин. Но не существует доказательств того, что гормональные пищевые добавки оказывают какой-либо эффект на процесс старения, а применение некоторых из них связано с известными рисками. Кроме того, некоторые эксперты считают, что снижение уровня определенных гормонов на самом деле может продлевать жизнь, замедляя обмен веществ в организме.
Некоторые люди считают, что восточные практики, такие, как йога, тай-чи и цигун, могут продлевать жизнь. В основе этих практик лежит принцип о том, что здоровье касается человека в целом (его физической, эмоциональной, психической и духовной составляющих), а также внутреннего равновесия. Эти практики могут включать релаксацию, техники дыхания, режим питания и медитацию, а также физические упражнения. Они безопасны для пожилых людей и могут делать их жизнь лучше. Но продлевают ли они жизнь — доказать трудно.