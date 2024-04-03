Косвенное влияние на здоровье пожилых людей

Пожилые люди, поддерживающие социальные контакты, будь то с супругом (супругой), друзьями или единомышленниками, имеют меньше проблем со здоровьем. Например, пожилые люди, состоящие в браке или проживающие вместе с соседом по комнате, склонны иметь лучшее здоровье, чем одинокие люди. Пожилые люди, живущие не одни, также реже попадают в больницу или дом престарелых, чем одинокие люди.

Когда пожилой человек живет один, из-за отсутствия социального взаимодействия новые проблемы и симптомы могут остаться незамеченными. Одинокому пожилому человеку некому помочь с приемом лекарств. Такой человек может отказываться от приготовления и употребления сбалансированной пищи из-за физических нарушений, своего одиночества или невозможности съездить или сходить в продуктовый магазин. Кроме того, пожилые люди, живущие одни, чаще страдают от одиночества и депрессии.

Иногда проживание с родственником или другим человеком может вызывать проблемы. Пожилые люди могут скрывать или преуменьшать свои проблемы со здоровьем, потому что они не хотят навязываться своему родственнику или вызывать неудобства. Если какой-либо член домашнего хозяйства недоволен условиями проживания, пожилые люди могут страдать от пренебрежения или плохого обращения (психологически или даже физически).