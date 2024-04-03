Косвенное влияние на здоровье пожилых людей

Обстоятельства, которые могут казаться никак не связанными со здоровьем, могут влиять на здоровье пожилых людей.
(См. также Общие сведения о процессе старения и Качество жизни, связанное со здоровьем).
Социальное взаимодействие
Пожилые люди, поддерживающие социальные контакты, будь то с супругом (супругой), друзьями или единомышленниками, имеют меньше проблем со здоровьем. Например, пожилые люди, состоящие в браке или проживающие вместе с соседом по комнате, склонны иметь лучшее здоровье, чем одинокие люди. Пожилые люди, живущие не одни, также реже попадают в больницу или дом престарелых, чем одинокие люди.
Когда пожилой человек живет один, из-за отсутствия социального взаимодействия новые проблемы и симптомы могут остаться незамеченными. Одинокому пожилому человеку некому помочь с приемом лекарств. Такой человек может отказываться от приготовления и употребления сбалансированной пищи из-за физических нарушений, своего одиночества или невозможности съездить или сходить в продуктовый магазин. Кроме того, пожилые люди, живущие одни, чаще страдают от одиночества и депрессии.
Иногда проживание с родственником или другим человеком может вызывать проблемы. Пожилые люди могут скрывать или преуменьшать свои проблемы со здоровьем, потому что они не хотят навязываться своему родственнику или вызывать неудобства. Если какой-либо член домашнего хозяйства недоволен условиями проживания, пожилые люди могут страдать от пренебрежения или плохого обращения (психологически или даже физически).
Информированность
У более образованных людей расстройства обычно выявляются раньше и достигаются лучшие результаты лечения даже при позднем выявлении расстройства.
Финансы
В США бедность больше распространена среди пожилых людей, чем в целом среди населения, несмотря на финансовую помощь, предоставляемую программами Medicare, Medicaid и программой социального обеспечения. Программа Medicare, часть D (программа страхового покрытия рецептурных препаратов), сделала расходы на лекарственные препараты более контролируемыми, особенно для пожилых людей с низким уровнем дохода. Тем не менее, несмотря на эти программы, некоторые пожилые люди по-прежнему имеют значительные наличные расходы, что затрудняет оплату медицинской помощи. Если человек не может себе позволить оплачивать расходы на медицинское обслуживание, излечимые расстройства часто остаются недолеченными или невылеченными, либо лечение происходит на поздней стадии.
Знаете ли Вы, что...
Как реагировать на возрастные изменения
Пожилым людям может быть трудно справиться с многочисленными изменениями, связанными со старением, такими как выход на пенсию, потеря близких и развитие расстройств. Из-за них пожилые люди могут чувствовать себя одинокими, бесполезными, бессильными или печальными. Их самооценка может понизиться. Они могут беспокоиться из-за того, что становятся обузой для своей семьи. Они могут впадать в депрессию, особенно если страдают расстройством, которое приводит к временной или постоянной потере независимости, или видят, как уходят из жизни их друзья или близкие. Из-за этих чувств пожилые люди могут отказываться от посещения врача, тем самым, возможно, откладывая постановку неутешительного диагноза. Однако исследования показали, что пожилые люди справляются с этими проблемами лучше, чем молодые люди.
Возрастные изменения и реакция на них пожилых людей могут затруднять лечение расстройств у пожилых людей. Поэтому пожилым людям часто идет на пользу межотраслевое обслуживание, обслуживание, которое предоставляется командой медицинских специалистов, работающих вместе. Такая команда может состоять из врачей, медсестер, социальных работников, терапевтов, фармацевтов и психологов. Группа по уходу оценивает потребности пациента и планирует, координирует и предоставляет медицинское обслуживание, включая социальные услуги. Члены команды активно стремятся выявлять возможные проблемы и принимают меры для их исправления или предотвращения.