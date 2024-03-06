Терапевтические цели у пожилых людей

Медицинские вмешательства (такие как медицинское обследование и лечение) почти всегда связаны с некоторыми рисками. Эти риски могут повлиять на качество жизни. Люди и медицинские работники должны соотносить преимущества обследований и методов лечения с потенциальным отрицательным влиянием на качество жизни (см. также Принятие врачебных решений) и объяснять их каждому человеку.

Потенциальные преимущества медицинских вмешательств включают следующие:

Излечение

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни

Замедление прогрессирования заболевания

Улучшение качества жизни (например, улучшение способности к повседневной деятельности)

Облегчение симптомов

Профилактика осложнений

Возможные негативные последствия медицинских вмешательств включают следующие:

смерть.

Симптомы, такие как дискомфорт, длительная усталость, потеря мышечной силы, снижение подвижности и недержание

Неудобство

Расходы

Потребность в дополнительных обследованиях или лечении

При высокой вероятности пользы от лечения и низкой вероятности негативных последствий решения даются относительно легко. Тем не менее, при потенциально значимых негативных последствиях пациенты вместе с врачами должны принимать решения с учетом их влияния на качество жизни. Например, агрессивная противоопухолевая терапия может продлевать жизнь, но иметь тяжелые негативные эффекты (включая хроническую тошноту и рвоту), значительно снижающие качество жизни. В этом случае предпочтения пациента в отношении качества и продолжительности жизни, а также отношение к риску и неопределенности могут изменить или сформулировать новые цели медицинского обслуживания и помочь выбрать соответствующие медицинские меры.

Мнение человека о качестве жизни также может оказывать влияние на выбор тактики лечения, когда преимущества и/или негативные эффекты различных методов лечения (например, хирургического вмешательства в сравнении с приемом лекарственных препаратов) отличаются. Медицинские работники могут помочь пациенту понять, что произойдет при выборе того или иного варианта лечения, чтобы человек принимал более обоснованные решения относительно медицинских обследований и лечения.

При принятии решений по медицинским вопросам ожидаемая продолжительность жизни часто имеет большее значение, чем возраст. Например, люди с ограниченной ожидаемой продолжительностью жизни могут не успеть получить пользу от агрессивного лечения медленно прогрессирующего заболевания (например, от радикальной простатэктомии при локализованном медленно растущем раке предстательной железы). Тем не менее, даже люди с ограниченной ожидаемой продолжительностью жизни могут рассматривать целесообразность проведения инвазивных процедур, если они могут улучшить качество жизни (например, хирургическое вмешательство по протезированию сустава).

Независимо от общих целей лечения, медицинские работники рассматривают необходимость облегчения симптомов, таких как боль, тошнота и одышка. Необходимость жить с такими симптомами может значительно нарушать качество жизни.