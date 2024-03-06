Качество жизни у пожилых людей

Качество жизни часто определяется как степень, в которой человек здоров, чувствует себя комфортно и способен участвовать в особых событиях и деятельности или получать от них удовольствие. Таким образом, это очень личное понятие. Мнение одного человека о качестве жизни может значительно отличаться от мнения других людей. Для многих людей качество жизни часто зависит от состояния здоровья и вариантов медицинского обслуживания, поэтому при принятии решений по медицинским вопросам пациенты и их врачи должны учитывать влияние на качество жизни.

При обсуждении качества жизни пожилые люди, лица, осуществляющие уход, и их врачи должны учитывать следующее:

Наилучшие решения по медицинским вопросам у разных людей отличаются.

Эти решения не зависят исключительно от возраста.

Важно избегать выражений и поведения, которые предполагают предвзятое отношение к пожилым людям (эйджизм). Например, не следует предполагать, что кто-то в определенном возрасте не должен получать определенную медицинскую помощь или участвовать в определенных видах деятельности только из-за своего возраста.

Эйджизм может приводить к чрезмерному или недостаточному уходу и негативно влиять на качество жизни.

Качество жизни, связанное со здоровьем Влияние здоровья на качество жизни зависит от человека. К факторам, способствующим улучшению качества жизни, связанного со здоровьем, относятся следующие: Предотвращение неприятных симптомов (таких как боль, одышка, тошнота или запор)

Ощущение эмоционального здоровья (т. е. счастья, приспосабливаемости и спокойствия)

Способность заниматься обычной повседневной деятельностью (например, купание, одевание и пользование туалетом)

Поддержание тесных отношений с друзьями и членами семьи

Удовольствие от социальной активности

Чувство удовлетворения медицинскими аспектами и финансовыми условиями медицинского обслуживания

Здоровый внешний вид тела и чувство сексуальности (включая интимные отношения) К некоторым факторам, негативно влияющим на качество жизни, связанное со здоровьем, относятся следующие: Психическое расстройство

Инвалидность

Хроническая боль

Зависимость от лиц, осуществляющих уход

Социальная изоляция Эти факторы могут быть очевидными для людей и их врачей. Например, большинство людей считают, что возможность избежать или контролировать хроническую боль является очевидной целью для поддержания высокого качества жизни. Другие факторы, связанные с качеством жизни, такие как качество близких взаимоотношений, культурные аспекты, религия, духовность, личные ценности и предыдущий опыт использования услуг здравоохранения, могут быть не столь очевидными. На качество жизни влияют и другие факторы, такие как социальные детерминанты здоровья. Социальные детерминанты здоровья — это условия, в которых люди живут, учатся, работают и развлекаются, которые влияют на широкий спектр рисков и результатов в отношении здоровья и качества жизни. Иногда невозможно предсказать влияние некоторых факторов на качество жизни. Кроме того, некоторые факторы, в конечном итоге влияющие на качество жизни, невозможно предвидеть. Кроме того, мнение о качестве жизни может измениться при смене обстоятельств. Например, после смерти супруга качество жизни человека может измениться и влиять на цели медицинского обслуживания.