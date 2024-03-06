Качество жизни у пожилых людей

Качество жизни часто определяется как степень, в которой человек здоров, чувствует себя комфортно и способен участвовать в особых событиях и деятельности или получать от них удовольствие. Таким образом, это очень личное понятие. Мнение одного человека о качестве жизни может значительно отличаться от мнения других людей. Для многих людей качество жизни часто зависит от состояния здоровья и вариантов медицинского обслуживания, поэтому при принятии решений по медицинским вопросам пациенты и их врачи должны учитывать влияние на качество жизни.
При обсуждении качества жизни пожилые люди, лица, осуществляющие уход, и их врачи должны учитывать следующее:
Наилучшие решения по медицинским вопросам у разных людей отличаются.
Эти решения не зависят исключительно от возраста.
Важно избегать выражений и поведения, которые предполагают предвзятое отношение к пожилым людям (эйджизм). Например, не следует предполагать, что кто-то в определенном возрасте не должен получать определенную медицинскую помощь или участвовать в определенных видах деятельности только из-за своего возраста.
Эйджизм может приводить к чрезмерному или недостаточному уходу и негативно влиять на качество жизни.
Качество жизни, связанное со здоровьем
Влияние здоровья на качество жизни зависит от человека. К факторам, способствующим улучшению качества жизни, связанного со здоровьем, относятся следующие:
Предотвращение неприятных симптомов (таких как боль, одышка, тошнота или запор)
Ощущение эмоционального здоровья (т. е. счастья, приспосабливаемости и спокойствия)
Способность заниматься обычной повседневной деятельностью (например, купание, одевание и пользование туалетом)
Поддержание тесных отношений с друзьями и членами семьи
Удовольствие от социальной активности
Чувство удовлетворения медицинскими аспектами и финансовыми условиями медицинского обслуживания
Здоровый внешний вид тела и чувство сексуальности (включая интимные отношения)
К некоторым факторам, негативно влияющим на качество жизни, связанное со здоровьем, относятся следующие:
Психическое расстройство
Инвалидность
Хроническая боль
Зависимость от лиц, осуществляющих уход
Социальная изоляция
Эти факторы могут быть очевидными для людей и их врачей. Например, большинство людей считают, что возможность избежать или контролировать хроническую боль является очевидной целью для поддержания высокого качества жизни.
Другие факторы, связанные с качеством жизни, такие как качество близких взаимоотношений, культурные аспекты, религия, духовность, личные ценности и предыдущий опыт использования услуг здравоохранения, могут быть не столь очевидными.
На качество жизни влияют и другие факторы, такие как социальные детерминанты здоровья. Социальные детерминанты здоровья — это условия, в которых люди живут, учатся, работают и развлекаются, которые влияют на широкий спектр рисков и результатов в отношении здоровья и качества жизни.
Иногда невозможно предсказать влияние некоторых факторов на качество жизни. Кроме того, некоторые факторы, в конечном итоге влияющие на качество жизни, невозможно предвидеть.
Кроме того, мнение о качестве жизни может измениться при смене обстоятельств. Например, после смерти супруга качество жизни человека может измениться и влиять на цели медицинского обслуживания.
Общение с медицинскими работниками
Люди должны обсуждать со своими врачами и другими медицинскими работниками качество жизни и влияние проблем со здоровьем на их жизнь. Люди и медицинские работники должны сотрудничать в плане определения целей медицинского обслуживания. Даже люди с легкой деменцией или когнитивными нарушениями могут сообщить свои цели и предпочтения, если медицинские работники используют простые объяснения и вопросы. При обсуждении целей пациента с когнитивными нарушениями целесообразно присутствие членов семьи.