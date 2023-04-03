Члены семьи, ухаживающие за пожилым человеком

Члены семьи играют ключевую роль в уходе за хронически больными пожилыми людьми. Хотя соседи и друзья могут также оказывать помощь, почти 90 % помощи в доме (с физической, эмоциональной, социальной и экономической точки зрения) предоставляется членами семьи. Каждый шестой американец ухаживает за членом семьи в возрасте 50 лет и старше. Около 38 % людей в возрасте 80 лет и старше и 76 % людей в возрасте 90 лет и старше нуждаются в регулярной помощи с самообслуживанием и выполнением домашних обязанностей. Члены семьи, которые помогают с этими рутинными потребностями, часто могут отложить или даже предотвратить необходимость в помещении пожилого человека в дом престарелых или подобные учреждения.

Объем и виды ухода, предоставляемого членами семьи, зависит от экономических ресурсов, структуры семьи, качества взаимоотношений и других требований, предъявляемых к временным и энергетическим ресурсам членов семьи. Некоторые члены семьи оказывают минимальную помощь (например, периодически навещают пожилого человека). Другие обеспечивают постоянный, всесторонний уход. В среднем лица, осуществляющие уход за пожилым человеком, тратят на него около 22 часов в неделю. Иногда уход требуется в течение небольшого времени, как, например, когда пожилой человек восстанавливается после хирургического вмешательства. Часто уход требуется в течение многих месяцев или лет.

Хотя в обществе существует тенденция рассматривать членов семьи как людей, обязанных заботиться друг о друге, границы таких обязательств различаются в зависимости от культуры, конкретных семей и отдельных членов семей. Готовность членов семьи осуществлять уход может подкрепляться следующими факторами:

службы поддержки, такие как помощь в обучении новым навыкам, консультативные услуги и услуги по семейному психологическому консультированию;

вспомогательные услуги, такие как персональный уход (включая помощь в уходе за собой, приемом пищи и одеванием), уход за домом, дневной уход за взрослыми и программы питания.

Вспомогательные услуги могут предоставляться регулярно или в качестве временного ухода (для отдыха опекуна) в течение нескольких часов или дней.

По причине изменений, произошедших в демографических и общественных ценностях, членов семьи, желающих и способных ухаживать за больными пожилыми родственниками, становится меньше. Примеры таких изменений:

Увеличение продолжительности жизни: в результате увеличивается количество людей очень преклонного возраста. Таким образом, дети таких людей, потенциально способные ухаживать за ними, скорее всего, тоже уже пожилые.

Позднее деторождение: в сочетании с увеличением продолжительности жизни позднее деторождение способствует появлению поколения людей, одновременно ухаживающих и за своими детьми, и за своими родителями.

Меньший размер семьи: в уходе за пожилыми членами семьи помогают меньше детей (и они старше).

Увеличение мобильности общества и количества разводов: Члены семьи более склонны проживать географически удаленно друг от друга, в результате чего семейные узы могут ослабнуть. Тем не менее, 80 % людей в возрасте 65 лет и старше проживают на расстоянии 20 минут от одного из своих детей.

Увеличение количества работающих женщин: Раньше женщины могли заботиться о пожилых родителях, но теперь из-за занятости на работе у них может не быть такой возможности.

Увеличение числа зависимых и очень больных пожилых людей в связи с прогрессом в лечении хронических заболеваний.

Эти факторы указывают на растущую потребность в услугах медицинского обслуживания на дому, предоставляемых не членами семьи, друзьями или соседями, а кем-то другим.

Стрессы, связанные с уходом Хотя уход за пожилым человеком может приносить большое удовлетворение, с ним также связаны и отрицательные последствия. Члены семьи могут подвергаться значительному стрессу и впоследствии испытывать проблемы со здоровьем, обособленность, усталость и фрустрацию, иногда приводящую к чувству беспомощности и истощения («синдром выгорания») или плохому обращению с пожилым человеком. Степень воздействия на лицо, осуществляющее уход, может быть больше, когда пожилой человек страдает серьезным заболеванием и/или тяжелой инвалидностью, и ему требуется больше ухода. Уход за пожилым человеком также может стать тяжелым финансовым бременем. Пары, в которых один партнер ухаживает за другим, часто бывают непропорционально бедны. Иногда работающему члену семьи приходится увольняться с постоянной работы или сокращать количество рабочих часов для того, чтобы иметь возможность ухаживать за пожилым человеком. Пандемия COVID-19 создала большее количество проблем для лиц, осуществляющих уход за членами семьи, поскольку она требовала изоляции и препятствовала формальному уходу. Лица, осуществляющие уход за членами семьи, сообщали о значительно более выраженном стрессе, тревожности, депрессии, нарушениях сна, усталости, нехватке продовольствия и озабоченности финансовым положением. У них было меньше возможностей взаимодействовать с другими людьми и вести обычную социальную жизнь. Лица, осуществляющие уход, и/или пожилые люди могут обсудить с медицинскими работниками возможности получения помощи, а медицинские работники должны предложить такую помощь, в том числе в: обеспечении связи лиц, осуществляющих уход, с социальными работниками;

координации междисциплинарной помощи;

направлении их для получения необходимых услуг, таких как консультирование (индивидуальное, семейное и/или групповое), а также обучение в отношении имеющегося у пожилого человека заболевания и доступных методов лечения;

обеспечении получения пожилыми людьми всех льгот, на которые они имеют право, включая финансовую поддержку, обучение и временный уход (временное замещение человека, который осуществляет постоянный уход, на период его отдыха);

оказании немедленной и непрерывной эмоциональной поддержки;

рекомендации организаций, предоставляющих практическую помощь в выполнении повседневных задач. Эти меры часто служат необходимой поддержкой и опорой для лиц, осуществляющих уход. Лица, осуществляющие уход, могут получить полезную информацию и/или научиться принципам и методам ухода у врачей, медсестер, социальных работников и других медицинских работников. Члены семьи также могут принять следующие меры, чтобы подготовиться к уходу за пожилым человеком и избежать синдрома выгорания: Не забывать о своих собственных физических, эмоциональных, духовных и финансовых потребностях и потребности в отдыхе

В подходящих случаях обращаться за помощью в уходе за пожилым человеком или за психологической помощью к другим членам семьи и друзьям

Найти сторонние группы, предлагающие психологическую поддержку (например, группы поддержки) или помощь в уходе за пожилым человеком (например, психологические консультации, медицинское обслуживание на дому, дневной уход за пожилыми людьми, программы питания и временный уход)

Если член семьи настроен враждебно или с ним трудно общаться — обучение способам не принимать его поведение близко к сердцу и справляться с эмоциональным напряжением.