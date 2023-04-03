Пожилые люди, проживающие одни

В Соединенных Штатах Америки около 30 % из почти 60 миллионов пожилых людей, проживающих в домашних условиях (в отличие от учреждения, например, от дома престарелых), живут одни. Около половины людей в возрасте 85 лет или старше, проживающих в домашних условиях, живут одни. Около трех четвертей пожилых людей, проживающих в одиночестве — это женщины. Мужчины склонны уходить из жизни раньше своих жен, а овдовевшие или разведенные мужчины чаще вступают в брак повторно, чем овдовевшие или разведенные женщины.

Одиночное проживание может быть связано со многими трудностями:

Люди, живущие одни, чаще имеют плохое финансовое положение, и их бедность все более усугубляется с течением времени.

Многие пожилые люди, живущие одни, говорят, что чувствуют себя одинокими и изолированными от общества.

Поскольку питание является общественным мероприятием для большинства людей, некоторые люди, живущие одни, не готовят полноценные, сбалансированные блюда. У некоторых пожилых людей имеются медицинские или стоматологические проблемы, из-за которых они испытывают проблемы с аппетитом, приемом пищи или пищеварением. Поэтому недостаточное питание становится проблемой.

Среди людей, имеющих проблемы со здоровьем или со зрением или слухом, возникновение или ухудшение симптомов заболевания может с легкостью остаться незамеченным.

Многие пожилые люди, живущие одни, испытывают проблемы с соблюдением указаний относительно приема выписанных лекарств.

Несмотря на эти трудности и проблемы, большинство пожилых людей, проживающих в одиночестве, выражают сильное желание сохранить свою независимость. Многие боятся слишком зависеть от других людей и хотят продолжать жить в одиночестве, несмотря на трудности, с которыми сталкиваются. Регулярные физические и умственные занятия и общение с другими людьми помогают пожилым людям, живущим в одиночестве, поддерживать свою независимость.

Людям, возвращающимся домой из больницы, особенно после хирургического вмешательства, может быть полезна беседа с социальным работником или медицинским специалистом о том, какие дополнительные услуги могут им потребоваться. Такие услуги, которые могут включать помощь сотрудников по медико-социальной помощи на дому или приходящих медсестер, помогут пожилым людям возобновить независимое проживание.

С момента появления пандемии COVID-19 (затрудняющей личное общение) многие поставщики психиатрических и социальных услуг, работающие на местном уровне, увеличили свою способность предоставлять услуги удаленно с использованием технологий.

Поддержание общения Исследования показали, что пожилые люди, которым не хватает социального взаимодействия (находятся в социальной изоляции), как правило, имеют больше проблем со здоровьем по сравнению с людьми, не подверженными социальной изоляции. Иногда пожилым людям, живущим в одиночестве, приходится прилагать усилия, чтобы избежать социальной изоляции. Многие пожилые люди считают, что волонтерство — это хороший способ использовать свои навыки и жизненный опыт для улучшения жизни общества. Сотни организаций в США будут рады воспользоваться навыками пожилого населения. Например, Senior Corps, программа Корпорации национальных и местных добровольческих программ (Corporation for National and Community Service). Программы Senior Corps включают программу приемных бабушек и дедушек (Foster Grandparent Program), программу компаньонов для пожилых людей (Senior Companion Program) и добровольческую программу для пенсионеров и пожилых людей (retired and senior volunteer program, RSVP). Некоторые пожилые люди также считают учебные курсы хорошим способом поддерживать работоспособность своего ума и общаться с другими людьми из своего района. Во многих районах, школьных округах и университетах предлагаются непрерывные учебные курсы, которые могут посещать все желающие, а некоторые учебные курсы даже специально разработаны для пожилых людей. Хобби и посещение общественных групп также может помочь пожилым людям поддерживать социальные связи и физическую форму. Некоторые пожилые люди заново открывают для себя хобби, на которое не хватало времени тогда, когда они были заняты работой или семейными делами. У других возникают новые интересы.