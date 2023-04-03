Общие сведения о социальных проблемах, затрагивающих пожилых людей

С годами способность выполнять повседневные действия (функциональная способность) в некоторой степени снижается у всех людей. Кроме того, пожилые люди в среднем больше склонны к развитию расстройств и инвалидности, чем молодые люди. Но изменения, происходящие с возрастом, касаются не только здоровья. Социальные аспекты (такие, как условия проживания и тип повседневной деятельности) влияют на предрасположенность пожилого человека к заболеваниям и на течение заболеваний.

Врачи часто составляют так называемый социальный анамнез, чтобы помочь себе и другим членам команды медицинских работников оценить потребности пациента в уходе и социальной поддержке. С помощью социального анамнеза врачи помогают пожилому человеку и лицам, ухаживающим за ним, составить план ухода. Врачи могут задавать вопросы по следующим темам: