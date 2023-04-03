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Общие сведения о социальных проблемах, затрагивающих пожилых людей

Авторы:Daniel B. Kaplan, PhD, LICSW, Adelphi University School of Social Work
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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    С годами способность выполнять повседневные действия (функциональная способность) в некоторой степени снижается у всех людей. Кроме того, пожилые люди в среднем больше склонны к развитию расстройств и инвалидности, чем молодые люди. Но изменения, происходящие с возрастом, касаются не только здоровья. Социальные аспекты (такие, как условия проживания и тип повседневной деятельности) влияют на предрасположенность пожилого человека к заболеваниям и на течение заболеваний.

    Врачи часто составляют так называемый социальный анамнез, чтобы помочь себе и другим членам команды медицинских работников оценить потребности пациента в уходе и социальной поддержке. С помощью социального анамнеза врачи помогают пожилому человеку и лицам, ухаживающим за ним, составить план ухода. Врачи могут задавать вопросы по следующим темам:

    • Члены семьи и отношения между пожилым человеком и членами семьи

    • Семейное положение или наличие компаньона

    • Отношения с людьми, с которыми они регулярно видятся

    • Условия проживания

    • Финансовое положение

    • Трудовой стаж

    • Информированность

    • Типичные повседневные занятия (например, как пациент готовит пищу, какие занятия придают его жизни смысл и где могут возникнуть проблемы)

    • Потребность в услугах лиц, осуществляющих уход, и их наличие

    • Наличие в анамнезе потерь, травм (например, опыт бытового насилия, эпизоды сексуального насилия или продолжительного расового угнетения), а также сохранение способности справляться с психологическими трудностями

    • Анамнез употребления запрещенных веществ и проблемы с законом

    • Обязанности пожилого человека по уходу за кем-либо (поскольку пожилые люди, ухаживающие за другими членами семьи, могут неохотно сообщать о своих собственных симптомах, чтобы какие-либо медицинские процедуры или госпитализация не помешали им выполнять свои обязанности)

    • Обеспокоенность по поводу дома, соседей, транспорта или доступа к товарам и услугам

    • Другие специфические беспокойства или стрессы в повседневной жизни

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.