Общие сведения о социальных проблемах, затрагивающих пожилых людей

С годами способность выполнять повседневные действия (функциональная способность) в некоторой степени снижается у всех людей. Кроме того, пожилые люди в среднем больше склонны к развитию расстройств и инвалидности, чем молодые люди. Но изменения, происходящие с возрастом, касаются не только здоровья. Социальные аспекты (такие, как условия проживания и тип повседневной деятельности) влияют на предрасположенность пожилого человека к заболеваниям и на течение заболеваний.
Врачи часто составляют так называемый социальный анамнез, чтобы помочь себе и другим членам команды медицинских работников оценить потребности пациента в уходе и социальной поддержке. С помощью социального анамнеза врачи помогают пожилому человеку и лицам, ухаживающим за ним, составить план ухода. Врачи могут задавать вопросы по следующим темам:
Члены семьи и отношения между пожилым человеком и членами семьи
Семейное положение или наличие компаньона
Отношения с людьми, с которыми они регулярно видятся
Условия проживания
Финансовое положение
Трудовой стаж
Информированность
Типичные повседневные занятия (например, как пациент готовит пищу, какие занятия придают его жизни смысл и где могут возникнуть проблемы)
Потребность в услугах лиц, осуществляющих уход, и их наличие
Наличие в анамнезе потерь, травм (например, опыт бытового насилия, эпизоды сексуального насилия или продолжительного расового угнетения), а также сохранение способности справляться с психологическими трудностями
Анамнез употребления запрещенных веществ и проблемы с законом
Обязанности пожилого человека по уходу за кем-либо (поскольку пожилые люди, ухаживающие за другими членами семьи, могут неохотно сообщать о своих собственных симптомах, чтобы какие-либо медицинские процедуры или госпитализация не помешали им выполнять свои обязанности)
Обеспокоенность по поводу дома, соседей, транспорта или доступа к товарам и услугам
Другие специфические беспокойства или стрессы в повседневной жизни