Личная жизнь пожилых людей

Под близостью подразумевается чувство родственности, которое разделяют два человека. Она основана на знании другого человека и близком знакомстве с ним. Она включает эмоциональную, социальную (на основе общего опыта) и физическую близость (включая прикосновения, объятия и половой акт).

Желание иметь личную жизнь не уменьшается с возрастом, и не существует такого возраста, когда личная жизнь, включая физическую близость, была бы неуместной. Однако расстройства и эмоциональные изменения, которые часто развиваются с возрастом, могут помешать развитию и поддержанию личных взаимоотношений. Старение также может повлиять на то, каким образом выражается близость.

Личная жизнь, в особенности в физическом смысле, может быть утрачена по следующим причинам:

Потеря партнера: Вероятно, потеря или отсутствие партнера является наиболее распространенным возрастным барьером, препятствующим близости.

Расстройства: Вероятность развития различных заболеваний с возрастом увеличивается. Они могут препятствовать физической близости. Сосудистые расстройства и диабет могут быть причиной эректильной дисфункции. Артрит может ограничивать движения, делая их болезненными. Боль, дискомфорт, лекарственные препараты и беспокойство, связанные с заболеванием, могут снижать желание близости. Нарушение когнитивной функции и деменция могут усложнять вопросы, связанные с согласием и комфортом в отношении близости. Для партнера стресс и обязанности по уходу могут препятствовать близости.

Использование лекарственных препаратов: пожилые люди чаще принимают лекарственные препараты (например, препараты для лечения повышенного артериального давления или препараты, которые влияют на функцию головного мозга). Некоторые из них могут вызывать проблемы, влияющие на близость (например, эректильную дисфункцию или снижение полового влечения).

Возрастные изменения: Снижение уровня половых гормонов вызывает изменения, которые делают половой акт неприятным или трудным, такие, как истончение (атрофия) или сухость слизистой оболочки влагалища. Может наблюдаться снижение полового влечения.

Нежелание обсуждать последствия старения: Пожилые люди, испытывающие проблемы, которые препятствуют физической близости, или стесняющиеся изменений в своем теле (например, морщин и обвисшей плоти), могут неохотно обсуждать эти изменения со своим партнером или врачом.

Несоответствие ожиданий партнеров: Один партнер может желать определенных физических выражений близости, в то время как другой нет.

Отсутствие личного пространства: Пожилые люди, проживающие вместе с членами семьи или в доме престарелых, имеют меньше возможностей для уединения, необходимого для физической близости.

Переход к другим формам близости: После многих лет совместной жизни страсти могут поутихнуть. Половые акты могут происходить реже или совсем прекратиться. Многие пары, большинство из которых даже не придает этому большого значения, начинают предпочитать другие формы близости (такие, как прикосновения, массаж, поцелуи или словесное выражение любви), выражающие хорошее знание своего партнера, заботу о нем или заинтересованность в нем.

Тем не менее, многие пожилые люди продолжают иметь здоровые сексуальные взаимоотношения. Близость, в особенности физическая, может помочь предотвратить депрессию, поднять самооценку и улучшить физическое здоровье.

Пожилые люди, у которых появился новый сексуальный партнер, должны практиковать безопасный секс. Все больше пожилых людей заражается инфекциями, передающимися половым путем включая СПИД. Такие инфекции представляют большой риск в любом возрасте.