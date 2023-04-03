Влияние жизненных перемен на пожилых людей

Переезд в пожилом возрасте может случиться неоднократно. Например, это может быть переезд в жилье для пенсионеров с желаемыми удобствами, в квартиру поменьше, чтобы снизить затраты на содержание имущества, в другой район с лучшими погодными условиями или поближе к родственникам, в дом члена семьи или в дом престарелых. Люди, плохо переносящие переезд, чаще всего живут одни, изолированы от общества, имеют недостаточный доход и/или страдают депрессией. Мужчины часто переносят переезд хуже, чем женщины.

Из-за финансовых, социальных и прочих сложностей некоторые пожилые люди считают, что им лучше оставаться в своем проблемном жилье или районе, несмотря на желание переехать. Часто социальные работники могут помочь пожилым людям в оценке их возможностей в плане переезда или модификации жилья.

По-видимому, наибольший стресс возникает из-за того, что люди чувствуют, что они не контролируют свой переезд и не знают, чего им ожидать на новом месте. У пожилых людей с потерей памяти переезд из знакомой обстановки может вызывать повышенную дезориентацию и зависимость от других людей и привести к фрустрации. Многие переезды происходят внезапно, но даже небольшая подготовка может помочь снизить стресс от смены места проживания. По возможности следует заранее познакомиться с новым домом. Осмотр будущего жилья и знакомство с потенциальными соседями могут быть очень полезны.