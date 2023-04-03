Влияние жизненных перемен на пожилых людей

В пожилом возрасте жизнь обычно представляет собой период перемен (например, выход на пенсию или переезд) и приспособления к потерям.
Выход на пенсию
Выход на пенсию — часто первая крупная перемена, с которой сталкиваются пожилые люди. Эта перемена по-разному влияет на физическое и психическое здоровье разных людей в зависимости от их отношения к ней и причине выхода на пенсию. Около одной трети пенсионеров испытывают трудности с приспособлением к определенным аспектам выхода на пенсию, таким как снижение уровня дохода и изменение социальной роли и причитающихся льгот. Некоторые люди выходят на пенсию, потому что больше не хотят работать. Другие делают это против своей воли (например, из-за проблем со здоровьем или потери работы). В таком случае может помочь соответствующая подготовка к выходу на пенсию и консультирование для пенсионеров и их семей, сталкивающихся с трудностями. Многие работодатели и общественные учреждения предлагают услуги по планированию выхода на пенсию.
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Смена места жительства
Переезд в пожилом возрасте может случиться неоднократно. Например, это может быть переезд в жилье для пенсионеров с желаемыми удобствами, в квартиру поменьше, чтобы снизить затраты на содержание имущества, в другой район с лучшими погодными условиями или поближе к родственникам, в дом члена семьи или в дом престарелых. Люди, плохо переносящие переезд, чаще всего живут одни, изолированы от общества, имеют недостаточный доход и/или страдают депрессией. Мужчины часто переносят переезд хуже, чем женщины.
Из-за финансовых, социальных и прочих сложностей некоторые пожилые люди считают, что им лучше оставаться в своем проблемном жилье или районе, несмотря на желание переехать. Часто социальные работники могут помочь пожилым людям в оценке их возможностей в плане переезда или модификации жилья.
По-видимому, наибольший стресс возникает из-за того, что люди чувствуют, что они не контролируют свой переезд и не знают, чего им ожидать на новом месте. У пожилых людей с потерей памяти переезд из знакомой обстановки может вызывать повышенную дезориентацию и зависимость от других людей и привести к фрустрации. Многие переезды происходят внезапно, но даже небольшая подготовка может помочь снизить стресс от смены места проживания. По возможности следует заранее познакомиться с новым домом. Осмотр будущего жилья и знакомство с потенциальными соседями могут быть очень полезны.
Переживание утраты, депрессия и риск суицида
Переживание утраты влияет на многие аспекты жизни пожилого человека. Например, общения и друзей становится все меньше, а социальный статус и финансовые обстоятельства претерпевают изменения. Пожилые люди могут сами тяжело заболеть после ухода из жизни близкого родственника или друга. Смерть супруга по-разному влияет на мужчин и женщин. Через 2 года после смерти жены уровень смертности у мужчин увеличивается, в особенности если смерть жены была неожиданной. Для женщин, потерявших мужа, четкой тенденции выявить не удалось, но в целом увеличения уровня смертности у них не наблюдается.
В период скорби нормально испытывать некоторые нарушения сна и тревожность. Эти последствия обычно проходят в течение нескольких месяцев без применения лекарственных препаратов. Если период скорби слишком затянулся или целиком поглотил человека, если человек не способен или не желает заниматься даже элементарными повседневными делами или говорит о самоубийстве, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование и лечение. Если врач диагностирует депрессию, человека могут направить к психиатру. Иногда может помочь лечение антидепрессантами.
Скрининг на предмет депрессии является важной частью визита к врачу. Лица, осуществляющие уход, и медицинские работники должны оценивать симптомы депрессии и знать, что у людей, переживающих утрату, повышается риск самоубийства и ухудшения здоровья.
Как правило, риск самоубийства увеличивается с возрастом.
В Соединенных Штатах Америки пожилые мужчины совершают самоубийство почти в 7 раз чаще, чем пожилые женщины. Считается, что уровень смертности от самоубийства у пожилых людей недооценивается, поскольку, например, многие случаи смерти от передозировки опиоидами не расследуются, а случаи преднамеренной смерти вследствие добровольного отказа от еды и питья не регистрируются. У пожилых людей часто отсутствуют настораживающие признаки, позволяющие заподозрить суицидальные намерения, и они часто не обращаются за психиатрическим лечением. Кроме того, врачи реже предлагают пожилым людям лечение от депрессии, чем молодым. Несмотря на то, что пожилые люди пытаются совершить самоубийство реже, чем в других возрастных группах, у них гораздо выше вероятность успешной попытки вследствие следующих факторов:
при попытке самоубийства они чаще используют огнестрельное оружие.;
у пожилых людей обычно больше проблем со здоровьем и они чаще отличаются хрупкостью и немощностью;
они не позволяют другим людям вмешиваться в их дела;
они стараются не жить с другими людьми, поскольку те могут заметить попытки самоубийства и отреагировать на них.
Таким образом, риск смерти в результате самоубийства среди пожилых людей с суицидальными мыслями высок.
Крайне важен своевременный скрининг для выявления депрессии и суицидального мышления. Чтобы определить риск самоубийства, медицинские работники задают пожилым людям, которые недавно потеряли любимого человека или которые кажутся подавленными, специфические вопросы о суицидальных мыслях.
Чтобы помочь в трудных переходных ситуациях, пожилым людям могут понадобиться консультации, службы поддержки (например, Национальная организация вдовцов в США, National Widowers Organization) и/или назначение лекарственных препаратов от тревожности или депрессии.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Самоубийство бывает разным. На этом веб-сайте представлены руководства, наборы инструментов и тренинги, помогающие членам семьи и лицам, осуществляющим уход, поддержать человека с суицидальными мыслями и сохранить свое здоровье. Доступ к документу — 1 апреля 2023 г.