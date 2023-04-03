Альтернативные условия проживания для пожилых людей

Условия проживания и взаимоотношения, не предусматривающие проживания с супругом, взрослым ребенком или в одиночестве, довольно распространены среди пожилых людей. Например, значительная часть пожилых людей, которые никогда не состояли в браке, разведены или овдовели, имеет долговременные и близкие отношения со своими братьями и сестрами, друзьями и партнерами. Некоторые пожилые люди предпочитают жить с партнером, не вступая в официальный брак, по финансовым или иным причинам.

Пожилые люди, не состоящие в официальном браке, могут сталкиваться с особыми трудностями. Система здравоохранения может не признавать права партнера пожилого человека на участие в принятии решений по его медицинскому обслуживанию или не считать его членом семьи пожилого человека и может не предоставлять услуги, обычно полагающиеся в тех или иных обстоятельствах. Например, партнер может не иметь законного права принимать решения от лица пожилого человека с когнитивными нарушениями и делить с ним одну комнату в доме престарелых или другом учреждении коллективного проживания. Законы, определяющие лиц, имеющих право навещать человека в больнице и принимать решения о лечении от лица людей, не способных принимать такие решения (см. Принятие решений доверенным лицом), различаются в зависимости от штата, поэтому в данных обстоятельствах может потребоваться консультация юриста.

В некоторых случаях близкий человек может захотеть переехать к пожилому человеку, становящемуся все более зависимым. Чаще всего, это взрослый ребенок, но это может быть и другой член семьи или даже друг. Человек, въезжающий к пожилому человеку, может быть просто компаньоном или же он может взять на себя некоторые обязанности по уходу. Такие условия проживания могут продлить срок, в течение которого пожилой человек сможет оставаться в своем доме, и могут быть достаточно удовлетворительными для всех участников. Однако ожидания каждого из них в отношении условий проживания должны быть четко выражены и согласованы между ними.

Пожилые люди гомосексуальной ориентации или трансгендеры Около 7 % населения США считаются лесбиянками, геями, бисексуалами или трансгендерами (ЛГБТ), включая 2,6 % людей старше 65 лет. Около 20 % пожилых людей, относящихся к ЛГБТ — это люди цветной расы. Треть пожилых людей из числа ЛГБТ, имеют ограниченные финансовые ресурсы, в том числе 40 % взрослых людей старше 80 лет и 48 % тех, кто идентифицирует себя как трансгендер. В дополнение к высоким показателям бедности, а также часто длительной дискриминации и угнетения, пожилые люди, состоящие в гомосексуальных отношениях, сталкиваются с проблемами особого ухода. Система здравоохранения может не знать об их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, может не признавать права партнера такого человека на участие в принятии решений по поводу ухода за ним или не считать его членом семьи пациента и может не предоставлять услуги, обычно полагающиеся в таких обстоятельствах. Медицинские работники должны задавать вопросы о партнерах, семейном положении и жилищных условиях, а также помогать ЛГБТ-людям справляться с конкретными проблемами, связанными с их образом жизни.