Как правило, учреждения проживания с уходом похожи на жилые комплексы для пенсионеров. Они предназначены для людей, которым требуется некоторая помощь, особенно в отношении самообслуживания. Учреждения проживания с уходом, которые также иногда называют домами отдыха, интернатами для пожилых людей или домами с персональным уходом, предоставляют проживание, питание, помощь в выполнении повседневных действий и иногда некоторую медицинскую помощь. В учреждениях проживания с уходом люди обычно живут в комнатах, как в студенческом общежитии, а не в квартирах. В некоторых учреждениях царит почти домашняя атмосфера.

Учреждения проживания с уходом не так тщательно контролируются, как дома престарелых или даже некоторые жилые комплексы для пенсионеров. Многие из них обеспечивают хороший уход, но далеко не все. Некоторые учреждения пытаются предоставлять уход людям с очень разными потребностями. Например, более молодые люди, многие из которых страдают неизлечимыми или плохо поддающимися лечению психическими расстройствами, живут рядом с психически здоровыми пожилыми людьми. В таком случае пожилые люди могут чувствовать себя некомфортно или неловко.

Пожилые люди и члены их семьи должны тщательно подойти к выбору учреждения проживания с уходом. Они должны узнать, какие услуги предоставляет и не предоставляет учреждение, и убедиться, что сотрудники учреждения способны удовлетворять потребности жильцов и предоставлять им хорошее лечение.