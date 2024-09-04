Учреждения для ухода за пожилыми людьми

Медицинская помощь пожилым людям может предоставляться в различных учреждениях.
Офис медицинского специалиста
Большинство пожилых людей получают медицинское обслуживание в офисе своего семейного врача. Кабинет может располагаться в офисном здании, клинике, больнице или других учреждениях. Диагностические анализы, такие, как анализы крови или рентгенологические исследования, как правило, проводятся в кабинете врача. Кабинеты некоторых врачей предлагают такие методы лечения, как лечебная физкультура.
Больницы
Больницы предоставляют наиболее всестороннее медицинское обслуживание. Пребывание в больнице, особенно для пожилых людей, повышает риск возникновения проблем, таких как инфекции, пролежни, дезориентация и недержание. Учитывая эти риски, пожилые люди должны быть госпитализированы, только если они очень больны. Пожилые люди могут попасть в больницу через отделение неотложной помощи или в рамках плановой госпитализации, назначенной врачом.
Врач (который может являться основным лечащим врачом пожилого человека, врачом-специалистом или штатным врачом больницы) несет ответственность за медицинское обслуживание пациента в больнице. Иногда в лечении участвуют еще несколько врачей. Медсестры, работающие круглосуточно, обеспечивают большую часть ухода. Медсестра всегда на посту, в то время как врачи могут приходить и уходить с меньшей регулярностью.
Также в больнице уход могут предоставлять и многие другие специалисты. Они включают:
Медицинских технических специалистов
Санитаров/санитарок
Волонтеров
Продолжительность пребывания в больнице зависит отчасти от того, насколько болен пациент, каков его диагноз и какие меры необходимо предпринять для дальнейшего ухода за ним после выписки. Медицинские работники, у которых наблюдается пациент, определяют, существует ли необходимость в дальнейшем уходе и какой именно уход требуется пациенту. Такой уход может предоставляться в реабилитационном учреждении, учреждении долговременного ухода или на дому приходящей медсестрой.
Наблюдение — это уход в больнице для пациентов, которые недостаточно хорошо себя чувствуют, чтобы возвращаться домой, но недостаточно больны, чтобы соответствовать требованиям фактического приема в больницу. В рамках наблюдения медицинские специалисты могут проводить анализы и предоставлять лечение в течение одного или двух дней перед тем, как принять решение о необходимости госпитализации. За такими пациентами недолго наблюдают в отделении неотложной помощи, специальном отделении наблюдения или в палате больницы, хотя они фактически еще не приняты в больницу. Разница между приемом в больницу и наблюдением имеет значение, поскольку программа Medicare рассматривает наблюдение как амбулаторное обслуживание. Поэтому Medicare не оплачивает услуги реабилитации после наблюдения.
Хирургические центры
Хирургические центры — это учреждения, в которых могут проводиться однодневные хирургические вмешательства или другие процедуры. Такие процедуры обычно требуют применения анестезии, и их сложность не позволяет проводить их в кабинете врача, но они не требуют ночного пребывания в больнице. Распространенные примеры — эндоскопия, колоноскопия и удаление катаракты. Хирургические центры могут располагаться в больнице или являться отдельным, самостоятельным учреждением.
Хирургические центры есть во многих районах, где нет больниц. Благодаря этому люди могут проходить процедуры по месту жительства без необходимости ехать в более удаленную больницу.
Реабилитационные учреждения
После выписки из больницы пациенты с тяжелой степенью инвалидности могут нуждаться в дальнейшем лечении в реабилитационном учреждении. Реабилитационное учреждение может располагаться в больнице или в доме престарелых, или быть отдельным учреждением. Оно предоставляет квалифицированный сестринский уход, а также услуги физиотерапии и трудотерапии и логопедии. Обычно пациенты должны быть приняты в больницу на 3 дня, чтобы программа Medicare могла оплатить пребывание в реабилитационном учреждении. В некоторых случаях, включая некоторые планы Medicare Advantage, допускается отступление от требований к пребыванию в больнице в течение 3 дней.
Когда пациентов принимают в реабилитационное учреждение, многопрофильная группа пытается оценить длительность их пребывания в этом учреждении. Для пожилых пациентов продолжительность пребывания может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев. Врачи ставят цели лечения и оценивают прогресс каждый день. Таким образом, при необходимости виды и интенсивность лечения могут быть скорректированы.
Некоторые пожилые люди могут оставаться дома и проходить реабилитационную терапию в рамках медицинского обслуживания на дому или амбулаторно в реабилитационном учреждении.
Уход на дому
Слабым людям или пациентам, недавно выписавшимся из больницы или реабилитационного учреждения, часто необходим уход на дому. Подобный уход часто предоставляют родственники и/или друзья. Но когда таких людей нет, или когда пожилым людям необходима помощь, которую родственники и друзья не могут оказать, пожилые люди могут иметь право на получение услуг ухода на дому, предоставляемых агентством по уходу на дому. Эти агентства присылают дипломированных медсестер, терапевтов, сотрудников по оказанию медико-социальной помощи на дому и/или социальных работников, в зависимости от потребностей и страховки клиента.
Количество медицинских работников, которые посещают пациентов на дому, растет. Уход обеспечивают группы, состоящие из врачей, практикующих медсестер, фармацевтов и социальных работников. Посещение на дому может быть очень полезным, потому что оно удобнее для пожилых людей, а также позволяет медицинским работникам оценивать прогресс пациентов в их обычных бытовых условиях.
Также возможно предоставление ухода за неизлечимо больными людьми на дому (услуги хосписа).
Услуги по месту жительства
В США одним из источников поддержки и медицинского обслуживания по месту жительства являются центры для пожилых людей. Эти центры проводят общественные, развлекательные и образовательные мероприятия, а некоторые центры предоставляют питание — это важная услуга для тех, кто не может готовить сам.
Центры ухода в дневное время — еще один вид услуг, оказываемых по месту жительства. Центры ухода в дневное время взимают плату за обслуживание. Однако они могут дать перерыв в течение дня лицам, оказывающим уход, чтобы те могли, например, сохранить свою работу. Некоторые центры ухода в дневное время также предоставляют некоторые медицинские услуги. Например, в этих центрах может дежурить медсестра и/или санитары/санитарки. Медсестра может измерять артериальное давление, следить за соблюдением схемы приема лекарственных препаратов, а также предоставлять медицинскую информацию. Санитары/санитарки могут помогать пожилым людям пользоваться туалетом и кормить их, по мере необходимости, в течение дня. При наличии медицинских проблем медсестра может связаться с семейным врачом или родственниками пожилого человека. Некоторые центры ухода в дневное время предоставляют дневной уход за пациентами с легкой или умеренной формой деменции, а другие оказывают услуги физиотерапии и трудотерапии.
Также по месту жительства доступны такие услуги, как программы доставки пищи (например, Meals on Wheels), услуги транспортировки, помощь в выполнении повседневных действий, группы поддержки и временный уход. Некоторые религиозные сообщества предоставляют многие из этих услуг. Как правило, такие услуги недорогие, некоторые даже бесплатные.
Информацию об услугах, предоставляемых по месту жительства, включая центры для пожилых людей, можно получить в отделении планирования выписки из больницы или отделении ведения пациентов, в агентствах по предоставлению ухода на дому, местных департаментах здравоохранения и религиозных сообществах. Центры для пожилых людей также можно найти через Интернет.
Знаете ли Вы, что...
Уход после острых заболеваний и долгосрочный уход
Уход после острых заболеваний — это уход, который предоставляется сразу после выписки из больницы пациентам, требующим большего внимания, чем они могут получить дома, но явно не нуждающихся в долгосрочном уходе. Отделения ухода после острых заболеваний предоставляют различные медицинские услуги, включая квалифицированный уход, а также физическую и профессиональную реабилитацию, чтобы помочь пациентам восстановить свою силу и функции. Большинство пациентов в конечном итоге возвращаются домой. Однако у некоторых не происходит полного восстановления всех функций, и им может потребоваться долгосрочный уход.
Перспектива необходимости в услугах долгосрочного ухода касается многих пожилых людей. Вероятность необходимости в долгосрочном уходе значительно увеличивается с возрастом, поскольку у пожилых людей чаще возникают хронические заболевания и проблемы, связанные с функционированием. Продолжительность долгосрочного ухода может составлять от нескольких недель или лет до бесконечности.
Цель долгосрочного ухода — помочь людям поддерживать свои функции. Долгосрочный уход помогает людям выполнять необходимые действия по самообслуживанию и вести как можно более независимую жизнь. К таким действиям относятся основные повседневные действия (такие, как прием пищи, одевание, купание, утренний туалет и передвижение), а также другие действия (такие как походы за покупками, оплата счетов и ведение финансов, стирка и уборка дома). Долгосрочный уход включает медицинскую помощь, такую как измерение основных показателей жизнедеятельности, контроль массы тела и назначение лекарственных препаратов. Большинство учреждений долгосрочного ухода также организуют социальные и развлекательные мероприятия.
Многие люди получают свой первый опыт ухода после острых заболеваний и долгосрочного ухода после пребывания в больнице. Во время болезни или после получения травмы многие пожилые люди в некоторой степени или полностью теряют способность к самообслуживанию. Таким образом, хотя их состояние здоровья может позволить им покинуть больницу, они могут нуждаться в переезде в учреждение ухода после острых заболеваний и долгосрочного ухода для реабилитации и восстановления. Такой переезд может быть трудным с физической и психологической точки зрения. Людям придется привыкать ко многим новым лицам и новым порядкам в том, что касается сна, принятия ванны, одевания, питания и других повседневных действий. Переезд происходит быстро, времени на привыкание почти нет.
Большинство людей связывает долгосрочный уход с переездом:
В дом члена семьи
В общество пенсионеров (retirement community)
В жилой комплекс для пенсионеров (assisted-living community)
В учреждение проживания с уходом (board-and-care facility)
В общество постоянного ухода (life-care community)
В дом престарелых (nursing home)
Пожилые люди могут быть особенно обеспокоены переездом в такое учреждение. Люди проживают в учреждениях по различным социальным и экономическим причинам. Наиболее распространенные причины включают физические проблемы и/или проблемы, связанные с психической (когнитивной) функцией, а также отсутствие надлежащей социальной поддержки.
Тип учреждения частично зависит от потребностей человека (медицинских, функциональных, социальных и эмоциональных), предпочтений и финансовых и социальных ресурсов, например, наличие страховки по долгосрочному уходу, альтернативных программ штата и желание и возможности родственников оказывать помощь. Один человек сможет жить дома и получать помощь от супруга. Другой человек с похожими проблемами, но без семейной поддержки, может оказаться в доме престарелых. Узнав о многочисленных типах учреждений долгосрочного ухода, люди смогут выбрать подходящее место и время для получения такого долгосрочного ухода. Каждый тип учреждений долгосрочного ухода предоставляет различные услуги и уровни медицинского обслуживания.
После определения типа получения услуг долгосрочного ухода, необходимо тщательно подойти к выбору конкретного учреждения. Даже одинаковые по типу учреждения значительно различаются по атмосфере, предоставляемым услугам (включая медицинскую помощь), мероприятиям, условиям проживания и правилам. Иногда разница состоит только в том, что человек может себе позволить, но даже в рамках одного ценового диапазона качество обслуживания может различаться.
Виды учреждений долгосрочного ухода
Тип
Услуги
Типичные условия проживания
Финансирование
Питание (в общей столовой или в личной комнате)
Социальные и развлекательные мероприятия
Помощь в выполнении повседневных действий
В некоторых учреждениях: системы мониторинга экстренных ситуаций (такие, как внутренняя телефонная связь и персональные системы экстренного реагирования), услуги медсестер и физиотерапевтов и круглосуточное наблюдение при необходимости
Квартиры или иногда просто спальня с собственной ванной
В основном частные фонды или страхование по долгосрочному уходу
Помощь от программы Medicaid в некоторых штатах
Питание (обычно в общей столовой или, в особых обстоятельствах, в личной комнате)
Транспортировка на медицинские приемы или в магазины
Социальные мероприятия
Помощь с самообслуживанием и иногда с приемом лекарственных препаратов (например, напоминания о необходимости принять лекарственные препараты)
Комнаты с общим коридором
В основном частные фонды
Питание (обычно в общей столовой, за исключением пациентов, нуждающихся в большем уходе, которые питаются в своей комнате)
транспортировка
Социальные и развлекательные мероприятия
Помощь в выполнении повседневных действий и медицинская помощь по мере необходимости
Варьирующиеся условия в зависимости от потребностей
В основном частные фонды
Помощь от программ Medicare и Medicaid в отношении квалифицированного сестринского ухода при необходимости
Питание
Помощь в выполнении повседневных действий
Круглосуточный квалифицированный сестринский уход
Реабилитация (физиотерапия, трудотерапия, респираторная терапия и логопедия)
Хосписный уход
Присмотр врача
Комнаты с общим коридором
Частные фонды
Программа Medicaid
Программа Medicare для кратковременного квалифицированного медицинского обслуживания в сертифицированных домах престарелых, если требуется ежедневный уход после пребывания в стационаре в течение 3 или более дней (в некоторых случаях, включая некоторые планы Medicare Advantage, возможно отступление от 3-дневного пребывания в стационаре)
Как отсрочить момент возникновения необходимости в услугах учреждения долгосрочного ухода
Мысль о переезде в учреждение долгосрочного ухода, особенно в дом престарелых, не кажется привлекательной большинству людей. Следующие проблемы являются распространенными причинами переезда в учреждение долгосрочного ухода. Однако иногда проблемы можно решить и тем самым отложить переезд в учреждение долгосрочного ухода или совсем избежать такого переезда.
Недержание мочи: За людьми с недержанием мочи может быть сложно ухаживать дома. Однако недержание мочи может быть вызвано расстройством, которое можно вылечить. Вылечив расстройство, вы вылечите и недержание. Люди с недержанием мочи, члены их семьи или лица, ухаживающие за ними, должны поговорить с врачом и узнать, возможно ли лечение.
Проблемы с выполнением повседневных действий: Определенные устройства могут помочь людям лучше функционировать. Физиотерапевт или трудотерапевт или приходящая медсестра могут понаблюдать за пожилым человеком у него дома и помочь ему выбрать подходящие устройства, которые позволят ему продолжать безопасно жить дома, и научиться ими пользоваться.
Деменция: Уход за людьми, страдающими деменцией, может отнимать много физических и психологических сил. Однако члены семьи могут научиться справляться с раздражающим или агрессивным поведением пожилого человека. Например, чтобы свести к минимуму осложнения от блужданий пожилого человека, члены семьи могут надеть ему на руку опознавательный браслет либо приобрести или взять напрокат устройство слежения. Узнав больше о том, как ухаживать за людьми, страдающими деменцией, можно отложить момент переезда в учреждение долгосрочного ухода.
Синдром выгорания: Благодаря сильной мотивации члены семьи обычно предоставляют усердный, тщательный уход. Однако это может привести их к физическому и эмоциональному истощению. Может помочь общение с медицинскими работниками. Они могут предоставить информацию о группах поддержки для лиц, осуществляющих уход, а также о группах, предлагающих временный уход на время отсутствия основного лица, осуществляющего уход.
Финансовые вопросы: Люди могут приобретать страховку по долгосрочному уходу, которая покрывает обслуживание на дому. Это обслуживание обычно включает помощь в персональном уходе, например, при купании, утреннем туалете и приеме пищи. Подобная страховка может позволить человеку отложить переезд в учреждение долгосрочного ухода.
Хосписный уход
Людям с прогрессирующими, неизлечимыми заболеваниями, которых в ближайшее время ожидает смерть, хосписы предлагают лечение и услуги, позволяющие контролировать симптомы, снимать боль и подготовиться к уходу из жизни самому пациенту и членам его семьи. Услуги хосписа могут предоставляться:
в доме пациента;
в доме престарелых;
в хосписе.
Группа хосписного ухода обычно включает лечащего врача, медсестру, социального работника и других лиц, которые прошли обучение уходу за умирающими людьми. Также могут привлекаться фармацевты, психологи, физиотерапевты, специалисты по этике и обученные волонтеры.
Сотрудники хосписа необходимы, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение всех физических и психологических потребностей пациента, а также родственников и лиц, оказывающих уход. Большинство людей, получающих хосписный уход, не нуждаются в переводе в больницу перед смертью. Таким образом, они могут уйти из жизни в более комфортной, знакомой обстановке, в окружении своих близких.
Хосписный уход также включает помощь родственникам в распознавании физических признаков, указывающих на приближение смерти, понимании того, что делать, если пациент умер, и как справиться с потерей.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Программа Meals on Wheels (доставка еды): Информация о доступе к продуктам питания и проверкам безопасности для лиц, у которых снижение подвижности затрудняет покупку продуктов, приготовление пищи или общение с другими людьми
Медицинская помощь престарелым и неимущим: база данных Администрации США по услугам для пожилых людей и лиц, осуществляющих уход
Американский хосписный фонд (Hospice Foundation of America, Inc.): Информация для общественности и работников здравоохранения о смерти, умирании и чувстве утраты