Учреждения для ухода за пожилыми людьми

Больницы предоставляют наиболее всестороннее медицинское обслуживание. Пребывание в больнице, особенно для пожилых людей, повышает риск возникновения проблем, таких как инфекции, пролежни, дезориентация и недержание. Учитывая эти риски, пожилые люди должны быть госпитализированы, только если они очень больны. Пожилые люди могут попасть в больницу через отделение неотложной помощи или в рамках плановой госпитализации, назначенной врачом.

Врач (который может являться основным лечащим врачом пожилого человека, врачом-специалистом или штатным врачом больницы) несет ответственность за медицинское обслуживание пациента в больнице. Иногда в лечении участвуют еще несколько врачей. Медсестры, работающие круглосуточно, обеспечивают большую часть ухода. Медсестра всегда на посту, в то время как врачи могут приходить и уходить с меньшей регулярностью.

Также в больнице уход могут предоставлять и многие другие специалисты. Они включают:

Продолжительность пребывания в больнице зависит отчасти от того, насколько болен пациент, каков его диагноз и какие меры необходимо предпринять для дальнейшего ухода за ним после выписки. Медицинские работники, у которых наблюдается пациент, определяют, существует ли необходимость в дальнейшем уходе и какой именно уход требуется пациенту. Такой уход может предоставляться в реабилитационном учреждении, учреждении долговременного ухода или на дому приходящей медсестрой.

Наблюдение — это уход в больнице для пациентов, которые недостаточно хорошо себя чувствуют, чтобы возвращаться домой, но недостаточно больны, чтобы соответствовать требованиям фактического приема в больницу. В рамках наблюдения медицинские специалисты могут проводить анализы и предоставлять лечение в течение одного или двух дней перед тем, как принять решение о необходимости госпитализации. За такими пациентами недолго наблюдают в отделении неотложной помощи, специальном отделении наблюдения или в палате больницы, хотя они фактически еще не приняты в больницу. Разница между приемом в больницу и наблюдением имеет значение, поскольку программа Medicare рассматривает наблюдение как амбулаторное обслуживание. Поэтому Medicare не оплачивает услуги реабилитации после наблюдения.