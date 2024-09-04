Уход за пожилыми людьми на дому

Слабым или немощным пожилым людям может потребоваться уход на дому, особенно после выписки из больницы или реабилитационного учреждения. Простой уход обычно предоставляют члены семьи, друзья или и те, и другие. Более сложный уход может потребовать посещений медицинских специалистов (например, дипломированных медсестер и терапевтов) и других лиц (например, сотрудников по оказанию медико-социальной помощи на дому и социальных работников). Подобный уход обычно координирует агентство по предоставлению ухода на дому, а руководит уходом врач. Уход может потребоваться в течение короткого или длительного периода времени. Medicare предоставляет услуги пациентам, которые считаются прикованными к дому — это означает, что они могут выходить из дома только на приемы к врачу или в экстренных ситуациях.

Могут потребоваться услуги медсестры для смены повязки или выполнения инъекций лекарственных препаратов.

Услуги физиотерапевта могут требоваться людям, которым нужно восстановить силы и равновесие или оправиться после инсульта.

Сотрудник медико-социальной помощи на дому может помочь с покупкой продуктов, приготовлением пищи, прогулками в инвалидном кресле или купанием.

Социальный работник может определить, получают ли люди необходимые им услуги, а также при необходимости порекомендовать дополнительные услуги. Социальный работник также может помочь организовать транспортировку пациента на медицинские приемы и обратно.

Функциональные кровати с ручным и электрическим управлением Изображение

При оказании ухода на дому важную роль играет общение всех участвующих в нем людей. Медсестру и врача пациента необходимо незамедлительно уведомлять об изменениях в состоянии больного.

Таблица Какие услуги могут быть предоставлены на дому? Таблица

Иногда семейный врач координирует работу группы медицинских специалистов, которые работают вместе для предоставления лучшего ухода людям с хроническим заболеваниями или инвалидностью, проживающим в собственных домах. Такой подход называется «уход на дому, ориентированный на пациента». В некоторых ситуациях за организацию ухода может нести ответственность специалист, который является координатором по уходу за другим членом группы.

Уход на дому может существенно уменьшить потребность в переезде в дом престарелых, он менее дорогостоящий при надлежащем планировании визитов сотрудников по оказанию медико-социальной помощи на дому и медсестер.

Финансовые вопросы Программа Medicare оплачивает услуги ухода на дому, классифицированные как квалифицированный сестринский уход, включая лечение ран или мониторинг таких заболеваний, как сердечная недостаточность или диабет. Однако сумма и продолжительность такого покрытия ограничены. Когда люди больше не нуждаются в квалифицированном уходе, обычно они несут ответственность за оплату любого дальнейшего сестринского ухода. Страхование по долгосрочному уходу или программа Medicaid (для людей, соответствующих критериям участия) может покрывать услуги по уходу на дому. Ветераны также могут иметь право на получение услуг ухода на дому в зависимости от своих потребностей и степени инвалидности. Чтобы страховка покрывала уход на дому, врач должен подтвердить необходимость получения ухода на дому, а для Medicare, что человек соответствует требованиям Medicare для получения ухода на дому.

Программа PACE Программы всестороннего ухода за пожилыми людьми (Programs for All-Inclusive Care for the Elderly, PACE) являются льготой, предоставляемой в рамках Medicare и Medicaid. PACE доступна только в определенных регионах США для людей в возрасте от 55 лет, соответствующих стандартам штата относительно необходимости ухода в доме престарелых. Услуги, предоставляемые программой PACE, позволяют почти всем ее участникам жить в собственном доме, хотя при необходимости может быть предоставлен уход в доме престарелых. Программа PACE предусматривает услуги междисциплинарной команды, в которую входят врачи, медсестры, физиотерапевты и трудотерапевты, социальные работники, диетологи и водители. Услуги обычно предоставляются в центре дневного ухода для пожилых людей ежедневно. Программа также обеспечивает транспортировку в центр. Некоторые услуги могут оказываться на дому. См. поиск плана PACE для получения списка штатов, участвующих в программе, и доступных планов.

Другие модели ухода на дому Было разработано несколько моделей медицинского обслуживания, позволяющих людям получать медицинскую помощь на дому. Цель заключается в обеспечении более высокого качества ухода и контроля, которые позволяют пожилым людям не переезжать в больницы и дома престарелых, а оставаться в своем доме и привычном окружении. В целом, эти модели основаны на комплексе традиционных медицински услуги на дому, которые были расширены за счет включения других услуг. Некоторые из них проходят испытания в различных частях Соединенных Штатов Америки и известны как демонстрационные проекты. Модель «Демонстрация независимости на дому» (Independence at Home Demonstration, IAH) спонсируется Центрами услуг Medicare и Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS). В рамках этой модели немощным пожилым людям, которым сложно покидать свой дом, уход на дому предоставляет врач или другой медицинский работник, например, медсестра или помощник врача. Цель этой модели — обеспечить пожилым людям помощь у них дома, вне больницы. Чтобы иметь возможность воспользоваться этой моделью ухода, пожилые люди должны быть не в состоянии покинуть свой дом и страдать двумя или более хроническими заболеваниями. Модель «Больница на дому» (Hospital at Home, HAH) позволяет организациям предоставлять пациенту больничный уход прямо у него на дому. Большинство участников — очень больные пожилые люди. Целью этой модели является сокращение количества дней, проведенных в больнице, снижение больничных расходов, повышение удовлетворенности пациентов и улучшение результатов лечения. В большинстве случаев состояние здоровья у этих людей обычно стабильное, но им требуется расширенный квалифицированный уход больничного уровня, например, ежедневные визиты врача, практикующей медсестры или помощника врача, а также ежедневный мониторинг их состояния здоровья. В 2020 г. в рамках программы Больничный уход на дому (Acute Hospital Care at Home, AHCAH) была запущена инициатива по предоставлению больницам большей гибкости для ухода за пациентами в их домах. Модель экстренного триажа, лечения и транспортировки (Emergency Triage, Treat, and Transport, ET3), разработанная Центрами услуг Medicare и Medicaid, позволяет бригадам скорой помощи иметь большую гибкость при принятии решения о том, где должен получать помощь пациент. Вместо транспортировки пациента в отделение неотложной помощи больницы группа скорой помощи, часто после консультации с практикующей медсестрой или помощником врача, может доставить пациента в центр неотложной помощи или кабинет врача или начать лечение на дому в соответствии с указаниями практикующей медсестры или помощника врача. Медсестра или помощник врача могут находиться в машине скорой помощи или подключаться с использованием технологий телемедицины.