Поставщики услуг по уходу за пожилыми людьми: Семья и друзья

Уход за членом семьи может приносить огромное удовлетворение, даже когда это тяжелая работа, вызывающая стресс. Многие люди решают сами ухаживать за супругом, партнером или родителем, потому что любят и уважают его. Они находят новый смысл в своей собственной жизни, помогая другому человеку, даже если их усилия не всегда оцениваются по заслугам. Однако никто не может быть полностью готов к трудностям, связанным с уходом за пожилым человеком.

С физической, психологической, финансовой и эмоциональной точки зрения уход за пожилым человеком может быть изнурительным, как в следующих ситуациях:

Иногда лицам, осуществляющим уход, приходится делать всю работу по дому, одевать и мыть пациента, следить за тем, чтобы он соблюдал схему приема лекарственных препаратов, распоряжаться его финансами или все вместе.

Иногда им приходится тратить все свои сбережения на уход за родителем или супругом-иждивенцем или уходить с работы, чтобы иметь возможность ухаживать за ним.

Иногда им приходится постоянно уделять внимание эмоциональным потребностям пациента.

Иногда им приходится отказываться от занятий, которые приносят им удовольствие.

Члены семьи могут не прийти к согласию или спорить по поводу того, кто должен предоставлять или оплачивать уход за пожилым человеком, а также по поводу других аспектов ухода.

Требования могут быть более суровыми, когда сами лица, осуществляющие уход, слабы здоровьем, оказались в этой роли неожиданно или против своей воли или вынуждены ухаживать за неуступчивым или агрессивным человеком.

Множество обязанностей и конфликтов, связанных с уходом за пожилым человеком, могут изолировать лицо, осуществляющее уход, испортить его отношения с другими людьми и поставить под угрозу его карьерные возможности. Это может привести к накапливающемуся гневу, фрустрации, чувству вины, тревожности, стрессу, депрессии и чувству беспомощности и истощения (см. также Стрессы, связанные с уходом). Иногда эти чувства называют «синдромом эмоционального выгорания». Синдром выгорания может поразить любого человека в любое время, но с наибольшей вероятностью он возникает в тех случаях, когда пациента нельзя оставить одного или он плохо спит по ночам. В самых худших случаях, когда лица, осуществляющие уход, не могут получить помощь или не знают о ней, синдром выгорания может привести к ненадлежащему обращению, включая оставление пожилого человека без присмотра и даже жестокое обращение с ним.

Чтобы определить, как предоставить помощь, в которой нуждается человек, и избежать возникновения синдрома выгорания, лицам, осуществляющим уход, следует поговорить с различными медицинскими специалистами, включая социального работника, менеджера по предоставлению ухода (специалист по обеспечению необходимой помощи и ухода пожилым людям), семейного врача, медсестру и/или специалистов по лечебной физкультуре и трудотерапии. Лица, осуществляющие уход, также могут использовать стратегии по подготовке себя к уходу за пожилым человеком и профилактике синдрома выгорания.