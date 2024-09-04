Поставщики услуг по уходу за пожилыми людьми: Семья и друзья

У некоторых пожилых людей есть родственники, друзья или соседи, которые имеют желание и возможность предоставлять им помощь и уход. Такие люди могут называться лицами, осуществляющими уход. Иногда члены религиозных или других групп помогают ухаживать за пожилыми людьми или полностью берут на себя роль лица, осуществляющего уход, бесплатно или за небольшую плату. Лица, осуществляющие уход, могут помогать пожилым людям в выполнении основных действий (таких, как прием пищи, одевание и купание), ведении домашних дел (таких, как приготовление пищи, уборка дома, походы за покупками, оплата счетов и подстригание газона), а также в выполнении других задач (например, прием лекарственных препаратов согласно назначению). Лица, осуществляющие уход, могут предоставлять уход несколько часов в неделю или круглосуточно.
Большинство из них являются членами семьи, осуществляющими уход — супругами или детьми пациентов, за которыми они ухаживают, и в большинстве своем это женщины. Многие лица, осуществляющие уход, вдобавок к уходу за пациентом работают с полной или неполной занятостью.
Иногда бывает сложно определить, нуждается ли пожилой человек в уходе. Чтобы принять такое решение, члены семьи должны понаблюдать за тем, как человек выполняет следующие действия:
Питание: Часто ли можно заметить пятна от еды на его одежде? Теряет ли он массу тела без видимой причины?
Перемещение в кресло или кровать и обратно: Раскачивается ли он туда-сюда несколько раз, перед тем как по-настоящему встать? Использует ли он стоящую рядом мебель или другие предметы в качестве опоры? Садясь в кресло, он как будто падает назад? Часто ли он падает, вставая с кровати или со стула?
Пользование туалетом: Выглядит ли его одежда испачканной или мокрой?
Купание: Грязные ли у него кожа и волосы?
Уход за прической: Выглядит ли он взъерошенным или растрепанным?
Ходьба: Выглядит ли он неустойчивым или падает?
Прием назначенных лекарственных препаратов: Охватывает ли рецепт более длительный срок, чем необходимо? Заканчиваются ли лекарства, выписанные по рецепту, быстрее, чем положено? Перемешаны ли таблетки вместе в одной емкости? Есть ли несколько упаковок с одним и тем же лекарственным препаратом?
Пользование телефоном: Понимает ли он, когда с ним разговаривают по телефону? Отвечает ли он на телефонные звонки, когда известно, что он находится дома?
Распоряжение деньгами: Счета вовремя не оплачиваются, и он получает уведомления о просрочке? Ему постоянно сообщают о превышениях кредитного лимита по счету?
Покупка продуктов и приготовление пищи: Имеется ли достаточное количество продуктов? Хранит ли он продукты питания с истекшим сроком годности? Часто ли у него подгорает пища в кастрюлях и на сковородках? Оставлял ли он плиту включенной?
Стирка: Чистая ли у него одежда?
Вознаграждения и трудности
Уход за членом семьи может приносить огромное удовлетворение, даже когда это тяжелая работа, вызывающая стресс. Многие люди решают сами ухаживать за супругом, партнером или родителем, потому что любят и уважают его. Они находят новый смысл в своей собственной жизни, помогая другому человеку, даже если их усилия не всегда оцениваются по заслугам. Однако никто не может быть полностью готов к трудностям, связанным с уходом за пожилым человеком.
С физической, психологической, финансовой и эмоциональной точки зрения уход за пожилым человеком может быть изнурительным, как в следующих ситуациях:
Иногда лицам, осуществляющим уход, приходится делать всю работу по дому, одевать и мыть пациента, следить за тем, чтобы он соблюдал схему приема лекарственных препаратов, распоряжаться его финансами или все вместе.
Иногда им приходится тратить все свои сбережения на уход за родителем или супругом-иждивенцем или уходить с работы, чтобы иметь возможность ухаживать за ним.
Иногда им приходится постоянно уделять внимание эмоциональным потребностям пациента.
Иногда им приходится отказываться от занятий, которые приносят им удовольствие.
Члены семьи могут не прийти к согласию или спорить по поводу того, кто должен предоставлять или оплачивать уход за пожилым человеком, а также по поводу других аспектов ухода.
Требования могут быть более суровыми, когда сами лица, осуществляющие уход, слабы здоровьем, оказались в этой роли неожиданно или против своей воли или вынуждены ухаживать за неуступчивым или агрессивным человеком.
Множество обязанностей и конфликтов, связанных с уходом за пожилым человеком, могут изолировать лицо, осуществляющее уход, испортить его отношения с другими людьми и поставить под угрозу его карьерные возможности. Это может привести к накапливающемуся гневу, фрустрации, чувству вины, тревожности, стрессу, депрессии и чувству беспомощности и истощения (см. также Стрессы, связанные с уходом). Иногда эти чувства называют «синдромом эмоционального выгорания». Синдром выгорания может поразить любого человека в любое время, но с наибольшей вероятностью он возникает в тех случаях, когда пациента нельзя оставить одного или он плохо спит по ночам. В самых худших случаях, когда лица, осуществляющие уход, не могут получить помощь или не знают о ней, синдром выгорания может привести к ненадлежащему обращению, включая оставление пожилого человека без присмотра и даже жестокое обращение с ним.
Чтобы определить, как предоставить помощь, в которой нуждается человек, и избежать возникновения синдрома выгорания, лицам, осуществляющим уход, следует поговорить с различными медицинскими специалистами, включая социального работника, менеджера по предоставлению ухода (специалист по обеспечению необходимой помощи и ухода пожилым людям), семейного врача, медсестру и/или специалистов по лечебной физкультуре и трудотерапии. Лица, осуществляющие уход, также могут использовать стратегии по подготовке себя к уходу за пожилым человеком и профилактике синдрома выгорания.
Профилактика синдрома выгорания
Лица, осуществляющие уход, могут избежать синдрома выгорания с помощью следующих действий:
Дистанционный уход
В современном мобильном обществе члены семьи иногда живут за сотни или даже тысячи миль друг от друга. На таком расстоянии сложнее убедиться в том, что пожилые члены семьи получают необходимый им уход. Лица, осуществляющие уход на расстоянии, как правило, взрослые дети, сталкиваются с множеством трудностей.
Часто бывает трудно поддерживать хорошее общение. У членов семьи может возникнуть ощущение, что они никогда не могут получить полного или ясного впечатления о том, как пожилой человек справляется со своими проблемами или в чем он нуждается. Даже когда потребности человека понятны, члены семьи могут ощущать, что они мало что могут сделать для него, находясь так далеко.
Члены семьи могут принять некоторые меры, чтобы сделать помощь на расстоянии менее тревожной:
Назначать регулярное время для телефонных звонков или телевизитов, что может быть успокаивающим и для пожилого человека, и для членов его семьи
Общаться по электронной почте или видеосвязи
Найти человека, который сможет регулярно навещать их близкого человека и согласится звонить им сразу же в случае появления вопросов или проблем
Организовать участие близкого человека в какой-либо программе доставки пищи, если покупка продуктов, приготовление пищи и питание вызывают беспокойство
Установить домашнюю систему безопасности, если безопасность вызывает беспокойство
Установить персональную систему экстренного реагирования (устройство для вызова неотложной медицинской помощи), если возможность падений вызывает беспокойство
Кроме того, члены семьи должны иметь копии всех предварительных медицинских указаний, таких как распоряжение о поддержании жизни или доверенность на медицинское обслуживание, чтобы предоставить помощь, если их близкому человеку потребуется экстренное лечение. Члены семьи также должны знать, есть ли у их близкого человека передаваемое медицинское распоряжение, также известное как распоряжение врачу об искусственном поддержании жизни (Provider Orders for Life-Sustaining Treatment [POLST]) или медицинское распоряжение об искусственном поддержании жизни (Medical Order for Life-Sustaining Treatment [MOLST]). В передаваемых медицинских распоряжениях сообщается о решениях по уходу за пожилыми людьми с поздними стадиями заболевания. Передаваемые медицинские распоряжения отличаются от предварительных медицинских указаний тем, что применимы только к пациентам с заболеванием на поздней стадии, содержат план лечения в форме медицинских распоряжений для решений в экстренных ситуациях, а также концентрируются на текущем состоянии пациента, а не на будущем гипотетическом состоянии.
Члены семьи могут обращаться за помощью к людям, которым известно о том, какие общественные ресурсы доступны по месту жительства пожилого человека. Возможно, семейный врач человека может помочь организовать помощь по месту жительства. Либо члены семьи могут обратиться к услугам менеджера по предоставлению гериатрического ухода, который будет контролировать предоставление ухода и медицинского обслуживания пожилому человеку. В Соединенных Штатах Америки некоторые члены семьи, проживающие на большом расстоянии и предпочитающие осуществлять личный уход, могут воспользоваться защитой занятости в соответствии с Законом об отпуске по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам (FMLA).
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Программа Meals on Wheels (доставка еды): Информация о доступе к продуктам питания и проверкам безопасности для лиц, у которых снижение подвижности затрудняет покупку продуктов, приготовление пищи или общение с другими людьми
Закон об отпуске по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам (Family Medical Leave Act, FMLA): Описание положений и правил FMLA от Министерства труда США
AARP: Уход за членами семьи: ресурс Американской ассоциации пенсионеров (American Association of Retired Persons, AARP) по уходу за членами семьи
Медицинская помощь престарелым и неимущим: база данных Администрации США по услугам для пожилых людей и лиц, осуществляющих уход
Уход за больными в США в 2020 г.: Данные о наличии лиц, осуществляющих уход, в Соединенных Штатах Америки, демографические данные лиц, осуществляющих уход, и получателей медицинских услуг, финансовые последствия для лиц, осуществляющих уход, и другая информация предоставляется Национальным альянсом по уходу за больными (NAC) и Американской ассоциацией пенсионеров (AARP)