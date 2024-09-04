Поставщики услуг по уходу за пожилыми людьми: медицинские специалисты

Пожилым людям часто требуется обратиться к медицинским работникам разной специализации, чьи навыки соответствуют их потребностям. Такой вид обслуживания называется межотраслевым обслуживанием. Понимание специализации каждого медицинского специалиста может помочь пациентам лучше использовать доступные ресурсы.
Врачи
Пожилые люди могут посещать множество различных врачей: врачей семейной практики, терапевтов, врачей-специалистов в таких областях, как заболевания сердца (кардиологи) или онкологические заболевания (онкологи), а также хирургов. Иногда терапевты и различные врачи-специалисты работают сообща в рамках групповой практики. Групповая практика делает направления и общение между врачами проще, и пациентам часто не требуется ездить по различным учреждениям.
Гериатры — это врачи, как правило, терапевты или врачи семейной практики, которые прошли специальное обучение для предоставления ухода пожилым людям. Гериатром может быть основной лечащий врач пациента или же его могут привлечь ненадолго для консультации. Гериатры прошли обучение тому, как одновременно контролировать множество заболеваний и проблем у пожилых людей. Их цель заключается в улучшении функционирования и качества жизни, а также в контроле хронических заболеваний, а не в попытке излечить их. Они изучили, как организм меняется с возрастом, чтобы лучше различать, когда симптом вызван расстройством, а не самим процессом старения. Они обследуют пожилых людей с точки зрения как социальных и эмоциональных, так и физических потребностей. Они могут помочь пожилым людям жить как можно более независимо. К людям, которым посещение гериатра принесет наибольшую пользу, относятся:
очень слабые пациенты;
пациенты, страдающие несколькими расстройствами;
пациенты, которым требуется посещать нескольких различных медицинских специалистов;
пациенты, которые принимают большое количество лекарственных препаратов и поэтому склонны к развитию побочных эффектов этих препаратов.
Медсестры
Медсестры могут работать в кабинете врача, в больнице, в реабилитационном учреждении или учреждении долговременного ухода или в гериатрическом центре, они также могут предоставлять уход на дому. Медсестры помогают координировать медицинское обслуживание, передавая информацию различным медицинским специалистам, пациенту и членам его семьи. Кроме того, часто они с большей готовностью отвечают на вопросы, которые могут появиться у пожилых людей об их расстройствах или лечении. Медсестры могут научить пожилых людей мерам, которые помогают поддерживать хорошее состояние здоровья, таким как режим питания, безопасность, профилактика стрессов, сон и физические упражнения. К другим обязанностям медсестры относятся проверка основных показателей жизнедеятельности организма (артериальное давление, пульс и температура), взятие образцов крови, введение лекарственных препаратов и обучение пациентов уходу за собой. Медсестры могут задавать вопросы о здоровье пациента (для сбора медицинского анамнеза) и о ситуации в доме.
Дипломированные медсестры (registered nurses, RN) зачастую предоставляют пожилым людям большую часть медицинского обслуживания. Дипломированные медсестры контролируют уход, предоставляемый лицензированными младшими медсестрами (licensed practical nurses, LPN) и санитарками. Дипломированные медсестры умеют выполнять физикальное обследование и распознавать изменения, которые должен оценить врач. Они также могут вводить лекарственные препараты, назначенные врачом. Лицензированные младшие медсестры могут выполнять множество функций, но всегда под присмотром дипломированной медсестры. Медсестры могут пройти курсы повышения квалификации по своей специализации. Медсестры, которые прошли курс обучения по уходу за пожилыми людьми, называются гериатрическими медсестрами.
Практикующие медсестры (Nurse practitioners, NP)
Практикующие медсестры (NP) — это дипломированные медсестры, прошедшие дополнительное обучение в отношении постановки диагноза и лечения. Таким образом, практикующие медсестры имеют больше обязанностей, чем дипломированные медсестры. Они могут выписывать рецепты и назначать анализы. Некоторые практикующие медсестры, которые называются гериатрическими медсестрами, прошли специальное обучение уходу за пожилыми людьми. Практикующие семейные медсестры также проходят обучение по уходу за пожилыми людьми, но не настолько узкое, как практикующие гериатрические медсестры.
Помощники врача (Physician assistants, PA)
Помощники врача (PA) выполняют некоторые из функций врачей и практикующих медсестер, но всегда под надзором врача. К их функциям относятся:
сбор информации о здоровье пациента (для медицинского анамнеза);
проведение физикальных обследований;
заказ диагностических анализов;
оказание помощи врачам при разработке планов лечения;
ассистирование при хирургическом вмешательстве;
выполнение стандартных процедур, таких, как проведение уколов и зашивание ран;
предоставление пациентам информации об их плане лечения и уходе за собой (например, информации о здоровом питании и физических упражнениях).
PA работают в большинстве медицинских учреждений, включая учреждения долговременного ухода. Они могут предоставлять медицинское обслуживание на дому. Некоторые PA специализируются на лечении пожилых людей.
Фармацевты
Фармацевты не только выдают лекарственные препараты, но также проверяют рецепты, чтобы убедиться в применении правильных лекарственных препаратов. Фармацевты могут проверить, не принимают ли пожилые люди лекарственные препараты, которые представляют для них особый риск (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты, с особенной вероятностью вызывающие проблемы у пожилых людей). Фармацевты также смотрят, чтобы инструкции были изложены четко и содержали информацию о том, в каком количестве и как часто следует применять лекарственный препарат. Они отслеживают, какие рецепты выписаны пациенту и как он пополняет запас лекарств. Таким способом они отслеживают взаимодействия между лекарственными препаратами. Они также предоставляют другим медицинским специалистам информацию о том, как следует правильно использовать лекарственные препараты у пожилых людей.
В больницах и других стационарных учреждениях фармацевты играют важную роль в сверке лекарственных препаратов. Сверка лекарственных препаратов — это процесс создания наиболее полного и точного списка лекарственных препаратов, принимаемых пациентом в настоящее время, а также их сравнения с лекарственными препаратами, содержащимися в медицинской документации пациента или в рецептах, выписанных врачом. Этот процесс проводится для того, чтобы убедиться, что ни один препарат не дублирует другой или не пропущен, а также что не было допущено никаких ошибок. Сверка лекарственных препаратов должна выполняться при каждом переходе из одного лечебного учреждения в другое.
Некоторые фармацевты специализируются на помощи пожилым людям. Иногда их называют консультирующими фармацевтами (по уходу за пожилыми людьми). Часто они работают в домах престарелых.
Диетологи
Диетологи оценивают степень удовлетворения потребностей в питании. Если такие потребности не удовлетворяются, диетологи дают конкретные рекомендации о том, какие продукты питания следует выбирать и как следует готовить пищу. Значительное количество пожилых людей, особенно в домах престарелых, страдают от недоедания. Многим пожилым людям пошла бы на пользу помощь диетолога.
Терапевты
Могут потребоваться услуги различных терапевтов, в зависимости от вида расстройств и проблем, которыми страдает пациент.
Специалисты по лечебной физкультуре обследуют и лечат людей с нарушениями двигательной способности, например, людей, которым трудно ходить, менять позу (вставать, садиться или ложиться), перемещаться с кровати на стул, поднимать предметы или нагибаться. Они работают с людьми, перенесшими инсульт, ампутацию конечности или хирургическое вмешательство на бедре. Лечение может включать физические упражнения, использование тепла, ультразвука и определенного положения (например, применение стула, который соответствует размеру и структуре тела пациента, чтобы ему было максимально комфортно).
Трудотерапевты обследуют и лечат людей, которым трудно выполнять определенные виды деятельности, особенно включающие уход за собой (например, одевание или купание), работать или выполнять другие повседневные действия.
Логопеды помогают людям, которым трудно использовать и понимать речь. Они также могут помочь людям, у которых возникли проблемы с глотанием, особенно после инсульта.
Социальных работников
Социальные работники помогают координировать выписку из больницы и смену медицинских учреждений. Они могут помочь заполнить форму договора страхования и другие формы. Они помогают людям находить услуги, которые они могут получать на дому и по месту жительства, и часто помогают организовать предоставление таких услуг. Они также оценивают реакцию людей на предоставляемый уход и услуги.
Социальные работники могут собрать членов семьи пациента вместе, чтобы обсудить важные вопросы, связанные со здоровьем пациента. Многие социальные работники консультируют людей, которые страдают тревожностью, депрессией или не могут смириться с расстройством или нетрудоспособностью.
Большинство социальных работников осведомлены об особых потребностях пожилых людей. Но некоторые из них прошли специальное обучение, позволяющее им консультировать пожилых людей и определять их потребность в надзоре или дополнительной помощи.
Помощники медсестер
Помощники медсестер ухаживают за пациентами в больницах, реабилитационных центрах, домах престарелых, жилых комплексах для пенсионеров и других медицинских учреждениях под присмотром медсестер. Они проходят обучение выполнению некоторых простых медицинских обследований, например, измерению температуры, пульса и артериального давления.
Их также обучают помогать пациентам в выполнении основных повседневных действий, включая купание, одевание и прием пищи.
Помощники медсестер могут быть работниками, которым поручено реагировать на световые сигналы или звонки, указывающие на то, что кому-то нужна помощь.
Сотрудники по оказанию медико-социальной помощи на дому
Сотрудники по оказанию медико-социальной помощи на дому оказывают услуги, связанные с ведением домашнего хозяйства, включая приготовление пищи, помощь со стиркой и выполнение несложной работы по дому.
Специалисты по медицинской этике
Специалисты по медицинской этике помогают разрешать конфликты, связанные с моральными вопросами, возникающими во время медицинского обслуживания. Например, медицинские специалисты и члены семьи могут иметь разные взгляды на то, стоит ли прекращать лечение, которое, по всей видимости, является неэффективным. Специалисты по медицинской этике могут быть врачами, другими медицинскими работниками, юристами или другими специалистами, прошедшими специальное обучение в области медицинской этики. В штате некоторых больницах есть собственный специалист по медицинской этике или команда таких специалистов.