Поставщики услуг по уходу за пожилыми людьми: медицинские специалисты

Пожилые люди могут посещать множество различных врачей: врачей семейной практики, терапевтов, врачей-специалистов в таких областях, как заболевания сердца (кардиологи) или онкологические заболевания (онкологи), а также хирургов. Иногда терапевты и различные врачи-специалисты работают сообща в рамках групповой практики. Групповая практика делает направления и общение между врачами проще, и пациентам часто не требуется ездить по различным учреждениям.

Гериатры — это врачи, как правило, терапевты или врачи семейной практики, которые прошли специальное обучение для предоставления ухода пожилым людям. Гериатром может быть основной лечащий врач пациента или же его могут привлечь ненадолго для консультации. Гериатры прошли обучение тому, как одновременно контролировать множество заболеваний и проблем у пожилых людей. Их цель заключается в улучшении функционирования и качества жизни, а также в контроле хронических заболеваний, а не в попытке излечить их. Они изучили, как организм меняется с возрастом, чтобы лучше различать, когда симптом вызван расстройством, а не самим процессом старения. Они обследуют пожилых людей с точки зрения как социальных и эмоциональных, так и физических потребностей. Они могут помочь пожилым людям жить как можно более независимо. К людям, которым посещение гериатра принесет наибольшую пользу, относятся: