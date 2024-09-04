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Общества постоянного ухода

(интернаты для престарелых, предоставляющие непрерывный уход)

Авторы:Debra Bakerjian, PhD, APRN, University of California Davis
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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    Общества постоянного ухода предназначены для пожилых людей, которые хотят совершить всего один переезд — в учреждение, где будет предоставляться максимально необходимый им объем услуг по уходу до самого конца их жизни. Такие общества гарантируют, что жильцы будут получать уход в рамках общества независимо от их состояния здоровья. Общества постоянного ухода также могут предоставлять помощь парам, желающим по-прежнему жить вместе или хотя бы недалеко друг от друга, несмотря на то что один из партнеров требует больше помощи, чем другой может предоставить.

    Люди могут начать с самостоятельного проживания в доме или квартире, подобно жизни в обществе пенсионеров. Но позже, если состояние здоровья ухудшится, они могут переехать в жилой комплекс для пенсионеров и в конечном итоге в дом престарелых, все в рамках одного и того же учреждения. Общества постоянного ухода предлагают гарантированный непрерывный уход в одном месте, без необходимости дальних переездов.

    Во многих подобных обществах имеются здания для проведения организованных общественных мероприятий, столовые, клубы, помещения для занятия спортом, они организуют экскурсии и предлагают возможности для организации отдыха. В самом учреждении может представляться доступ к услугам медицинских специалистов и к получению таких услуг, как лечение ран, мониторинг артериального давления, проведение лабораторных анализов, рентгенологическое обследование и помощь в приеме лекарственных препаратов в соответствии с назначением.

    Финансовые вопросы

    Проживание во многих обществах постоянного ухода стоит дорого. Для некоторых из них требуется сделать крупный вклад, а также вносить ежемесячные платежи и взносы за дополнительные услуги. Иногда существует максимальный предел («потолок») для ежемесячных платежей и взносов. Но во многих обществах расходы увеличиваются по мере увеличения уровня необходимых услуг.

    Как правило, программы Medicare и Medicaid не оплачивают проживание в обществе постоянного ухода, но при необходимости они могут помочь с оплатой квалифицированного сестринского ухода. Страхование по долгосрочному уходу может обеспечивать возмещение ежемесячных взносов, а также стоимости услуг персонального ухода, предоставляемого как при независимом проживании, так и при проживании в жилых комплексах для пенсионеров или домах престарелых в рамках общества постоянного ухода.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.