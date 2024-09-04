Общества пенсионеров (retirement community)

Общества пенсионеров предназначены для людей, способных жить самостоятельно, но нуждающихся в некоторой помощи, в основном по уходу за домом. Некоторые пожилые люди решают переехать в общество пенсионеров до того, как им потребуется дополнительная помощь. Их переезд может быть вызван тем, что они не хотят брать на себя ответственность по уходу за большим домом и двором, или тем, что они чувствуют себя одинокими или изолированными от общества.

Общества пенсионеров состоят из комплекса квартир, одноквартирных домов или отдельных домов на одну семью. Такие общества предоставляют некоторые услуги, такие как содержание дома внутри и снаружи, транспортировка, развлечения, некоторые сестринские услуги на месте, возможность получать общественное питание, услуги прачечной, а также услуги по уборке. Такие услуги позволяют пожилым людям с достаточно хорошим уровнем функционирования жить независимо. Общества пенсионеров могут организовывать коллективные мероприятия, например, поездки, игровые вечера или лекции приглашенных докладчиков. В некоторых из них есть места для отдыха и развлечений, такие, как бассейны или поля для гольфа. Дома обычно специально спроектированы для пожилых людей. Например, у них может быть только один этаж, дверные проемы, доступные для кресел-каталок, поручни и другие устройства, уже установленные в ванных комнатах. Общества пенсионеров позволяют некоторым людям отложить переезд в учреждение, предоставляющее более интенсивный долгосрочный уход.

Некоторые общества пенсионеров являются частью общества постоянного ухода. Общества постоянного ухода (также называемые интернатами для престарелых, предоставляющими непрерывный уход) обеспечивают максимально необходимый объем услуг по уходу до конца жизни человека.

Поскольку общества пенсионеров могут быть самыми разными, следует задавать вопросы, чтобы убедиться в том, что рассматриваемое общество подходит пожилому человеку:

Предусмотрен ли вступительный взнос в дополнение к ежемесячному взносу? Какие услуги, мероприятия и удобства покрывает ежемесячный взнос?

Какие услуги, мероприятия и удобства имеются? Есть ли там банк, салон, почтовое отделение или универсальный магазин? Доступен ли транспорт для поездок в местные торговые комплексы, на приемы к врачу и в другие медицинские учреждения? Какие социальные и спортивные мероприятия проводятся?

Каков минимальный возраст, позволяющий жить в этом обществе?

В хорошем ли состоянии поддерживаются сооружения? Приятная ли обстановка в домах и на прилегающих к ним территориях? Достаточно ли места для парковки?

Работает ли обслуживающий персонал?

Предоставляется ли питание?