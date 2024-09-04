Непрерывность ухода за пожилыми людьми

Оказание медицинской помощи пожилым людям может быть непростой задачей. Люди часто наблюдаются у нескольких медицинских специалистов в различных местах. С возрастом становится все труднее ездить и передвигаться по городу. Список лекарственных препаратов, оплачиваемых планом покрытия рецептурных лекарственных препаратов Medicare, различается в зависимости от страховой компании и часто меняется. Для того чтобы справиться с этими трудностями, лучше всего обратиться за помощью к группе медицинских специалистов под руководством семейного врача или врача, который специализируется на лечении пожилых людей (гериатра).
Непрерывность ухода означает идеальную ситуацию, когда медицинское обслуживание предоставляется пациенту согласованно и без перерывов, несмотря на все сложности системы здравоохранения и на то, что в нем задействованы различные специалисты, работающие в различных учреждениях здравоохранения. Кроме того, все сотрудники, предоставляющие медицинское обслуживание пациенту, включая самого пациента, общаются и сотрудничают между собой в целях координации медицинского обслуживания и постановки целей медицинского обслуживания.
Однако непрерывность ухода бывает трудно обеспечить, особенно в США, где система здравоохранения столь сложна и разрознена. Без непрерывности ухода люди могут неправильно понимать свои проблемы со здоровьем и не знать, к какому медицинскому специалисту им следует обращаться с проблемами или вопросами.
Проблемы, препятствующие непрерывности ухода
Непрерывность ухода особенно важна для пожилых людей. Пожилые люди в особенности склонны иметь по несколько врачей и других медицинских специалистов (каждый из которых специализируется на одной системе органов или болезни) и по этой причине переходить из одного учреждения в другое. Они могут обслуживаться в нескольких частных медицинских учреждениях, в больнице, в реабилитационном учреждении и/или в учреждении долгосрочного ухода.
Большое количество врачей и других медицинских специалистов
Медицинское наблюдение у нескольких врачей и других медицинских работников может нарушить непрерывность медицинского обслуживания пациента. Например, один медицинский специалист может не иметь актуальной и точной информации о лечении, предоставляемом или рекомендуемом другими медицинскими работниками. Этот медицинский специалист может не знать имен других участвующих медицинских работников, может не думать о том, чтобы связаться с ними, или может обнаружить, что связаться с ними технически сложно. Пожилой человек может неправильно передать или понять информацию о лечении, особенно если он страдает расстройствами речи, зрения или психической (когнитивной) функции, которые затрудняют его общение с другими людьми. Люди могут рассказать о важной детали одному медицинскому специалисту, но не упомянуть о ней другим.
Для обеспечения непрерывного (и оптимального) ухода все медицинские работники должны владеть полной, актуальной и точной информацией о действиях других медицинских специалистов, в частности о выполненных ими анализах и назначенных лекарственных препаратах. Если такая информация отсутствует или передана неправильно, это может привести к следующим последствиям:
Диагностические анализы могут проводиться повторно без необходимости в этом.
Могут быть назначены неправильные лекарственные препараты или методы лечения.
Могут не быть приняты профилактические меры, поскольку каждый медицинский работник предполагает, что их принял кто-то другой.
Различные медицинские работники могут иметь разные мнения относительно медицинского обслуживания пациента. Например, врачи в больнице могут быть не согласны с семейным врачом пациента по поводу необходимости хирургического вмешательства или помещения пациента в дом престарелых после выписки. Сам пациент и члены его семьи могут быть обескуражены и смущены разнообразием мнений различных медицинских специалистов.
Люди, принимающие множество рецептурных лекарственных препаратов, что нередко для пожилых людей, могут приобретать свои лекарства в различных аптеках (например, в той, которая ближе всего расположена к кабинету каждого врача-специалиста). В таком случае фармацевт той или иной аптеки может не знать обо всех лекарственных препаратах, которые принимает пациент, и поэтому не сможет предупредить его о том, что вновь назначенный лекарственный препарат может вступить в неблагоприятное взаимодействие с уже назначенным.
Множество медицинских учреждений
Переход из одного учреждения в другое, например, из больницы в учреждение квалифицированного сестринского ухода, увеличивает вероятность ошибок при предоставлении медицинского обслуживания. В больнице пациенту могут назначить новые лекарственные препараты, которые могут дублировать уже назначенные препараты или вступать в неблагоприятное взаимодействие с другими лекарственными препаратами, которые принимает пациент. Иногда могут быть случайно забыты необходимые лекарственные препараты, назначенные ранее. Даже когда изменения в принимаемых лекарственных препаратах целесообразны, о них могут не сообщить всем медицинским специалистам пациента, например, семейному врачу.
Во избежание таких проблем действующие в США нормы требуют, чтобы организации здравоохранения проводили сверку лекарственных препаратов при каждой смене учреждения здравоохранения и при выписывании каждого нового рецепта на лекарственные препараты или внесении изменений в существующие рецепты. Сверка лекарственных препаратов подразумевает сравнение рецептов, выписанных пациенту, со всеми лекарственными препаратами, которые он ранее принимал, чтобы ни один лекарственный препарат не дублировал другой или не был пропущен. При смене учреждения здравоохранения пожилые люди или лица, ухаживающие за ними, должны спросить у медицинских специалистов, была ли проведена сверка лекарственных препаратов.
Если пациенты не находятся в учреждении здравоохранения, они и/или лица, ухаживающие за ними, должны сами выполнить сверку лекарственных препаратов. Пациенты должны вести список лекарственных препаратов, принимаемых в настоящее время, а также список лекарственных препаратов, которые они принимали ранее (с указанием причины прекращения приема). Затем после того, как пациенты познакомятся с новым медицинским работником или поступят в больницу либо будут выписаны из больницы или другого медицинского учреждения, они должны проверить, имеются ли новые назначенные лекарственные препараты в этих списках. Если пациенты обнаружат что-либо из следующего, они должны незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту:
Повторный рецепт на лекарственный препарат, который пациент уже принимает
Рецепт на лекарственный препарат, прием которого пациент должен был прекратить ранее
Отсутствующий лекарственный препарат — это препарат, который пациент принимал, но который отсутствует в списке текущих лекарственных препаратов учреждения
Следует всегда записываться на прием к семейному врачу вскоре после выписки из больницы или иного медицинского учреждения (например, реабилитационного центра или учреждения квалифицированного сестринского ухода). Пациенты должны всегда приносить список своих текущих лекарственных препаратов, а также оригинальные флаконы, в которых они находятся. Медицинский работник сможет проверить все лекарственные препараты и указания, рекомендованные во время выписки из больницы.
Множество правил
В системе здравоохранения действует множество правил, влияющих на непрерывность ухода. Эти правила могут быть установлены правительством, страховыми компаниями или профессиональными организациями медицинских специалистов. Например, в некоторых страховых компаниях действуют ограничения при выборе больниц. Если семейный врач пациента не является сотрудником данной больницы, он не сможет предоставлять медицинское обслуживание на ее территории. Кроме того, многие семейные врачи больше не предоставляют медицинское обслуживание в больницах или реабилитационных центрах. В результате этого пациент может получать лечение от новых медицинских работников, которые не знакомы с его историей болезни. Пациент или лицо, ухаживающее за ним, должны убедиться, что новый медицинский работник получил всю соответствующую информацию.
Недостаточный доступ к медицинскому обслуживанию
Непрерывность ухода может быть нарушена из-за отсутствия доступа к медицинскому обслуживанию. Например, пожилой человек может пропустить контрольный прием, потому что не имеет возможности добраться до места его проведения. Он может не посещать медицинских специалистов из-за отсутствия страховки и собственных средств для оплаты медицинского обслуживания.
Другие проблемы
Пациенты могут забыть или не знать, что им назначен прием у медицинского специалиста.
Не все медицинские специалисты работают в рамках всех планов регулируемого медицинского обслуживания по программе Medicare. Перед визитом к новому медицинскому работнику пациенты с планами регулируемого медицинского обслуживания Medicare должны проверить, работает ли их медицинский специалист в рамках их плана, чтобы не столкнуться с неожиданными расходами.
Стратегии, направленные на повышение непрерывности ухода
Повышение непрерывности ухода требует усилий со стороны системы здравоохранения, пациентов и членов их семей.
Система здравоохранения
Организации регулируемого медицинского обслуживания и некоторые государственные планы медицинского страхования занимаются координацией всех услуг в области здравоохранения и тем самым вносят вклад в обеспечение непрерывности ухода. Кроме того, система здравоохранения разработала несколько стратегий, направленных на повышение непрерывности ухода. Например:
Межотраслевое обслуживание
Координаторы гериатрического ухода
Электронная медицинская документация
Межотраслевое обслуживание
Межотраслевое обслуживание — это координированный уход, предоставляемый различными медицинскими специалистами, включая врачей, медсестер, фармацевтов, диетологов, специалистов по лечебной физкультуре, трудотерапевтов и социальных работников. Эти медицинские специалисты прилагают сознательные и организованные усилия для общения, сотрудничества и согласования между собой вопросов, связанных с медицинским обслуживанием пациента. Межотраслевое обслуживание помогает обеспечивать безопасный и легкий переход пациента из одного медицинского учреждения в другое и от одного медицинского специалиста к другому. Оно также помогает добиться того, чтобы в отношении каждой проблемы уход предоставлял наиболее квалифицированный медицинский специалист и чтобы предоставляемые услуги не дублировались. Межотраслевое обслуживание есть не везде.
Межотраслевое обслуживание в особенности важно, когда лечение является сложным или подразумевает переход из одного медицинского учреждения в другое. К пациентам, которым оно принесет наибольшую пользу, относятся очень слабые пациенты, пациенты, страдающие несколькими расстройствами, пациенты, нуждающиеся в наблюдении у нескольких различных медицинских специалистов, а также пациенты, испытывающие побочные эффекты при применении лекарственных препаратов.
Различные медицинские специалисты, которые ухаживают за конкретным человеком, образуют межотраслевую группу. Обслуживание координирует один медицинский работник, который может быть лечащим врачом пациента, социальным работником или менеджером по предоставлению ухода.
Иногда медицинские специалисты из межотраслевой группы не сотрудничают между собой на регулярной основе (команда, созданная специально для данного случая). Они встречаются для того, чтобы удовлетворить потребности конкретного пациента. В других ситуациях существует сложившаяся команда, состоящая из одних и тех же членов, которые обычно работают вместе и предоставляют уход нескольким пациентам. В некоторых домах престарелых, больницах и хосписах существуют такие сложившиеся команды.
Члены команды обсуждают планы лечения и сообщают друг другу об изменениях в состоянии здоровья пациента, изменениях в плане лечения и результатах обследований и анализов. Они следят за тем, чтобы медицинская документация пациента была актуальной и чтобы она сопровождала его при перемещении в системе здравоохранения. Такие меры делают смену медицинского учреждения или медицинского специалиста более плавной и менее травматичной. Кроме того, они сокращают вероятность проведения ненужных повторных анализов и допущения ошибок или пропусков при предоставлении лечения.
Межотраслевая группа также включает самого пациента, а также членов его семьи или других лиц, предоставляющих уход. Для эффективной межотраслевой помощи эти люди должны принимать активное участие в медицинском обслуживании и общаться с медицинскими специалистами, входящими в межотраслевую группу.
Координаторы гериатрического ухода
Координаторы гериатрического ухода — это специалисты, обеспечивающие предоставление всей необходимой помощи и медицинского ухода пожилому пациенту. В большинстве своем менеджеры по предоставлению гериатрического ухода — это социальные работники и медсестры. Они могут являться членами команды межотраслевого обслуживания. Менеджеры по предоставлению гериатрического ухода могут заниматься организацией условий для предоставления необходимых услуг или контролировать организацию таких условий. Например, менеджеры могут организовать приход на дом медсестры или помощника по работе по дому и приготовлению пищи. Они могут найти аптеку, которая занимается доставкой лекарственных препаратов, или организовать доставку пациента до кабинета врача и обратно. Координаторы гериатрического ухода могут быть сотрудниками медицинских учреждений, например клиники. Как вариант, пациенты и члены их семей могут нанимать их на условиях почасовой оплаты, которая не возмещается страховкой Medicare.
Электронная медицинская документация (ЭМД)
ЭМД содержит медицинскую информацию пациента в цифровом формате. Цель ЭМД заключается в предоставлении медицинским специалистам, лечащим пациента, точной, актуальной, понятной и полной информации о пациенте в любое время.
ЭМД обычно содержит демографические и личные данные (например, возраст и вес), историю болезни (включая основные показатели состояния организма, принимаемые лекарственные препараты, аллергии и статус иммунизации), результаты анализов (лабораторных анализов и визуализирующих обследований) и информацию о счетах.
ЭМД может улучшить обслуживание следующим образом:
позволяя медицинским работникам, ухаживающим за пациентом, проще и быстрее общаться друг с другом;
сокращая количество ошибок и пропусков в связи с отсутствием информации у медицинских работников;
сокращая количество повторяемых анализов;
сокращая задержку начала лечения;
обеспечивая пациентам доступ к их медицинской документации и более полное участие в собственном медицинском обслуживании.
Однако существует множество различных систем ЭМД. Медицинские работники и больницы часто не могут прочитать документы, созданные медицинскими работниками и больницами, которые используют другую систему. Кроме того, точность информации в ЭМД зависит от того, насколько точные данные были введены предшествующими медицинскими работниками, а ввод данных часто занимает очень много времени. Если возможно, пациенты должны проверять информацию, которая содержится в их ЭМД.
Пациенты, получающие медицинское обслуживание
Для усовершенствования непрерывности ухода пожилые люди и лица, осуществляющие за ними уход (будь то члены семьи, посторонние люди, или и те, и другие), могут принимать активное участие в медицинском обслуживании. Например, они могут больше узнать о том, что может нарушить непрерывность ухода, как работает система здравоохранения, и какие существуют ресурсы для повышения непрерывности ухода (такие как менеджеры по предоставлению ухода или социальные работники). Знание пациентом характера расстройства и условий плана медицинского страхования также может быть полезно.
Активное участие начинается с общения — предоставления и получения информации (см. также Оптимальное использование услуг здравоохранения во время визита к врачу). Важным фактором является готовность задавать вопросы о заболевании, лечении или других аспектах ухода. Если у пожилого человека существуют особые медицинские потребности или вопросы, он или члены его семьи должны сообщать о них медицинским специалистам. Например, пожилым людям часто требуется помощь в том, чтобы определить, какие лекарственные препараты оплачиваются их планом покрытия рецептурных лекарственных препаратов Medicare. Им также может потребоваться помощь в обучении профилактике заболеваний.
Люди или члены их семей, которые являются активными участниками медицинского обслуживания пациента, могут сами проявлять инициативу в общении с медицинскими специалистами. Например, пожилым людям или лицам, предоставляющим им уход, необходимо установить постоянные взаимоотношения хотя бы с одним медицинским специалистом, как правило, семейным врачом, чтобы свести к минимуму проблемы, связанные с наблюдением у нескольких медицинских специалистов. Пожилые люди могут сообщать своему семейному врачу о недавних изменениях в своем состоянии и принимаемых лекарственных препаратах, особенно если специалист поставил новый диагноз или изменил режим лечения. Возможно, им следует попросить одного медицинского специалиста позвонить другому и поговорить с ним, чтобы гарантировать четкую передачу информации и получение надлежащего лечения.
Для пациентов, страдающих заболеванием, активное участие часто подразумевает ведение здорового образа жизни. Например, пациенты с повышенным артериальным давлением могут употреблять полезные для сердца продукты питания и регулярно выполнять физические упражнения. Пациенты также могут контролировать свое заболевание в домашних условиях. Например, пациенты с повышенным артериальным давлением могут измерять свое давление, а пациенты с диабетом могут измерять уровень сахара в крови.
Наличие копии своей медицинской карты может помочь людям участвовать в своем медицинском обслуживании (см. также Обращение с медицинской информацией). Часто копию можно получить у семейного врача. Копию медицинской карты полезно иметь в качестве справки для получения информации о текущих заболеваниях, принимаемых лекарственных препаратах, применявшихся методах лечения и пройденных обследованиях, а также о внесенных платежах. Такая информация также поможет пациенту объяснить проблему другим медицинским специалистам. Для этой цели созданы коробки и папки для хранения документов, компьютерное программное обеспечение и программы в сети Интернет. Кроме того, многие врачебные кабинеты предлагают доступ к безопасным онлайн-порталам, к которым пациенты могут обратиться для просмотра результатов своих лабораторных анализов, рецептурной информации и краткого обзора визитов к врачу.
Если пациента обслуживает несколько медицинских специалистов, пациент может вести собственные записи о своем медицинском обслуживании, включая виды и даты обследований и процедур и список диагнозов (см. боковую панель Что включать в личную медицинскую документацию?). Как минимум, пациенту следует вести список всех лекарственных препаратов (рецептурных и безрецептурных), которые он в настоящий момент принимает, с указанием дозы и причины, по которой был назначен лекарственный препарат. Пациенту следует приносить этот список с собой на каждый прием к врачу.
В случае госпитализации или обращения к новому медицинскому специалисту пациенту следует спросить у кого-либо из сотрудников, была ли его медицинская карта получена новым учреждением.
Кроме того, важно приобретать все лекарственные препараты (рецептурные и безрецептурные) в одной аптеке или через одну службу заказов по почте, а также познакомиться с фармацевтом. Пожилые люди могут задавать фармацевту вопросы о лекарственных препаратах, которые они принимают. Они также могут попросить у фармацевта легко открывающиеся контейнеры и более понятные инструкции по применению.