Непрерывность ухода за пожилыми людьми

Медицинское наблюдение у нескольких врачей и других медицинских работников может нарушить непрерывность медицинского обслуживания пациента. Например, один медицинский специалист может не иметь актуальной и точной информации о лечении, предоставляемом или рекомендуемом другими медицинскими работниками. Этот медицинский специалист может не знать имен других участвующих медицинских работников, может не думать о том, чтобы связаться с ними, или может обнаружить, что связаться с ними технически сложно. Пожилой человек может неправильно передать или понять информацию о лечении, особенно если он страдает расстройствами речи, зрения или психической (когнитивной) функции, которые затрудняют его общение с другими людьми. Люди могут рассказать о важной детали одному медицинскому специалисту, но не упомянуть о ней другим.

Для обеспечения непрерывного (и оптимального) ухода все медицинские работники должны владеть полной, актуальной и точной информацией о действиях других медицинских специалистов, в частности о выполненных ими анализах и назначенных лекарственных препаратах. Если такая информация отсутствует или передана неправильно, это может привести к следующим последствиям:

Диагностические анализы могут проводиться повторно без необходимости в этом.

Могут быть назначены неправильные лекарственные препараты или методы лечения.

Могут не быть приняты профилактические меры, поскольку каждый медицинский работник предполагает, что их принял кто-то другой.

Различные медицинские работники могут иметь разные мнения относительно медицинского обслуживания пациента. Например, врачи в больнице могут быть не согласны с семейным врачом пациента по поводу необходимости хирургического вмешательства или помещения пациента в дом престарелых после выписки. Сам пациент и члены его семьи могут быть обескуражены и смущены разнообразием мнений различных медицинских специалистов.

Люди, принимающие множество рецептурных лекарственных препаратов, что нередко для пожилых людей, могут приобретать свои лекарства в различных аптеках (например, в той, которая ближе всего расположена к кабинету каждого врача-специалиста). В таком случае фармацевт той или иной аптеки может не знать обо всех лекарственных препаратах, которые принимает пациент, и поэтому не сможет предупредить его о том, что вновь назначенный лекарственный препарат может вступить в неблагоприятное взаимодействие с уже назначенным.