Жилые комплексы для пенсионеров предназначены для лиц, которым необходима определенная помощь при выполнении повседневных действий (например, при купании, одевании или приеме лекарственных препаратов в соответствии с назначением). Такие жилые комплексы могут помочь пожилым людям, которые имеют проблемы с памятью, часто путаются или имеют физические нарушения. В некоторых жилых комплексах предусмотрены специальные комнаты для людей с деменцией, где они всегда находятся под присмотром. Жилые комплексы для пенсионеров также могут предоставлять помощь парам, желающим по-прежнему жить вместе, несмотря на то, что один из партнеров или оба партнера требуют больше помощи, чем другой может предоставить.

Жилые комплексы для пенсионеров бывают как маленькими и уютными, так и огромными и сложноорганизованными. Жильцы обычно имеют свою собственную квартиру или спальню с ванной комнатой, либо они могут делить спальню и ванную комнату с другим жильцом. В таких жилых комплексах предоставляется питание, помощь в выполнении повседневных действий (в том числе услуги по личной гигиене), а также проводятся некоторые социальные и развлекательные мероприятия. Для каждого жильца составляется план обслуживания, чтобы определить необходимые или предпочтительные услуги и действия. Объем наблюдения и контроля медицинского обслуживания и ассортимент предлагаемых услуг и действий различаются, иногда в значительной степени, в разных районах. Кроме того, правила, касающиеся таких жилых комплексов, различаются в разных штатах.

Когда людям потребуется интенсивное лечение, возможно, им придется переехать в другое учреждение, такое как больница или реабилитационный центр. Они смогут вернуться в жилой комплекс для пенсионеров, если им позволит их состояние. Но для того чтобы сохранить жилье в свое отсутствие, они должны оплачивать его.

Знаете ли Вы, что...

Люди, переезжающие в жилые комплексы для пенсионеров, обычно нуждаются в помощи при выполнении повседневных действий по причине проблем со здоровьем, которые ограничивают их способность жить независимо. Объем предоставляемой помощи значительно различается в зависимости от жилого комплекса. Обычно цель заключается в оказании такой помощи пожилым людям, чтобы они могли до конца жизни проживать в жилых комплексах для пенсионеров.