Дома престарелых предназначены для людей, которым необходима медицинская помощь в связи с хроническими заболеваниями, но не требуется госпитализация. Решение о переезде в дом престарелых может быть вызвано изменением существующих обстоятельств. Это может быть резкое ухудшение заболевания или травма. Это может быть резкое или медленное, но верное ухудшение функции организма. Могут измениться семейные обстоятельства, в результате чего предоставлять уход на дому станет сложно.
Словосочетание «дом престарелых» иногда используется в качестве общего термина для обозначения любых учреждений долгосрочного ухода. Но он относится именно к учреждениям, имеющим лицензию штата, в которых предоставляется как базовый, так и квалифицированный сестринский уход. «Квалифицированный» означает, что некоторые предлагаемые услуги по уходу могут предоставляться медицинскими специалистами, прошедшими специальное обучение. «Сестринский» означает, что большую часть услуг по уходу в учреждении предоставляют медсестры. Медсестры выдают постояльцам лекарственные препараты, наблюдают за течением заболеваний и ходом лечения, консультируются с врачами по вопросам ухода и организуют большинство мероприятий в доме престарелых. Сестринский персонал включает дипломированных медсестер (имеющих наиболее высокую квалификацию), лицензированных младших медсестер, сиделок и главную медицинскую сестру, контролирующую сестринский уход в доме престарелых.
Контроль за уходом
В каждом доме престарелых также есть медицинский директор — врач, контролирующий медицинское обслуживание. В некоторых домах престарелых медицинский директор является единственным врачом, предоставляющим медицинскую помощь. Но в большинстве домов престарелых уход представляют несколько врачей, часто вместе с практикующими медсестрами или помощниками врача. Иногда врач, который лечил пожилого человека до переезда в дом престарелых, возможно его семейный врач, продолжает лечить его после переезда. В противном случае пожилой человек сам выбирает врача, или врача назначают. В соответствии с федеральными правовыми нормами, врач, практикующая медсестра или помощник врача должны наблюдать каждого постояльца дома престарелых не реже одного раза в два месяца. Многие постояльцы посещают медицинского специалиста чаще, потому что им требуется лечение в связи с хроническими заболеваниями или у них развиваются дополнительные расстройства, такие, как инфекции или дезориентация. По нормативным актам некоторых штатов, визиты должны быть более частыми. Кроме того, медсестры могут вызвать врача для обсуждения проблем и изменений в плане лечения. Однако эти обсуждения не считаются визитом.
Разновидности ухода и обслуживания
Многие дома престарелых предоставляют обслуживание, которое ранее предлагалось только в больницах, например, постоянная подача кислорода и внутривенное введение жидкостей или лекарственных препаратов (внутривенная терапия).
Почти во всех домах престарелых предоставляются услуги по реабилитации, включая физиотерапию и трудотерапию, а иногда респираторную терапию и логопедию. Многих людей помещают в дома престарелых именно в целях реабилитации и затем через несколько недель выписывают домой.
В некоторых случаях стоматологи и медицинские специалисты, такие, как подиатры, офтальмологи, неврологи и психиатры, обследуют и лечат постояльцев прямо на месте. Но чаще людям с конкретной проблемой требуется транспортировка в другое учреждение для получения лечения. В Соединенных Штатах Америки Medicare должна оплачивать все транспортные расходы на визиты, необходимые с медицинской точки зрения.
В некоторых домах престарелых предусмотрены специальные палаты для людей, страдающих деменцией. В этих палатах работают специально обученные медсестры. Многие дома престарелых предоставляют хосписный уход людям со смертельными заболеваниями.
Все дома престарелых предлагают доступ к участникам группы межотраслевого обслуживания, включая врачей, медсестер, социальных работников, психотерапевтов и фармацевтов. Социальные работники помогают жильцам адаптироваться к жизни в доме престарелых, а когда возможно, вернуться в собственные дома или к уходу более низкого уровня. Они выявляют одиноких и замкнувшихся в себе постояльцев и помогают постояльцам, сотрудникам дома престарелых и членам семьи общаться друг с другом. Они также могут помочь постояльцам и членам их семьи в решении финансовых вопросов. Например, они могут показать членам семьи, как подать заявку на получение страхования по программам Medicare и Medicaid. Социальные работники часто помогают координировать уход, предоставляемый различными медицинскими специалистами в доме престарелых. Эти медицинские работники сотрудничают между собой, чтобы позволить каждому постояльцу сохранить как можно больше функций и иметь как можно лучшее качество жизни.
Хотя некоторые дома престарелых больше похожи на больницы, чем на дом, многие из них стараются превратить общественное учреждение с правилами и нормами в место с более домашней атмосферой, где постояльцам предоставляется больше контроля над уходом за собой. В некоторых домах престарелых разрешено заводить животных, приветствуются старые или новые хобби, и предоставляется много возможностей для общения между постояльцами и людьми всех возрастов, проживающими неподалеку от дома престарелых. Обеспечивать такую атмосферу сложно, потому что постояльцы домов престарелых, как правило, болеют и имеют слабое здоровье. Во многих домах престарелых есть столовые, комнаты отдыха, салоны красоты, внутренние дворики и сады. Все дома престарелых проводят развлекательные и социальные мероприятия.
Дома престарелых находятся под контролем государства. Департаменты здравоохранения штатов проводят опросы и инспекции, а также опрашивают жильцов и сотрудников для отслеживания и оценки качества услуг, предоставляемых в домах престарелых. Копия результатов такой оценки хранится в доме престарелых, и с ней могут ознакомиться постояльцы и члены их семей. Дома престарелых также пользуются услугами других программ, отслеживающих и помогающих улучшить качество ухода.
Пандемия COVID-19 выявила ряд проблем, связанных с качеством ухода в домах престарелых, и заставила государственные службы надзора более внимательно отнестись к уходу, осуществляемому в домах престарелых. Со своей стороны, службы надзора провели расширенное обучение персонала домов престарелых по контролю инфекций, а в некоторых штатах дома престарелых обязали иметь штатный персонал с опытом профилактики инфекций.
Знаете ли Вы, что...
Отбор
Хотя дома престарелых находятся под надзором и контролем государства, они значительно различаются по качеству предоставляемого ухода, индивидуальности подхода и стоимости. Поэтому люди или члены семьи, заинтересованные в поиске дома престарелых, должны собрать как можно больше информации. Они могут попросить администратора дома престарелых показать результаты оценки, проведенной на уровне штата.
Инструмент для сравнения домов престарелых Medicare также предоставляет подробную информацию о каждом доме престарелых, сертифицированном программами Medicare и Medicaid. Центры услуг Medicare и Medicaid создали пятизвездочную систему оценки качества, чтобы помочь людям, нуждающимся в уходе, их семьям и лицам, осуществляющим уход, сравнить дома престарелых. Эта рейтинговая система оценки включает информацию о том, насколько хорошо дома престарелых заботятся о физических и клинических потребностях своих обитателей, в том числе, как они решают проблемы, которые обычно развиваются или усугубляются у живущих в домах престарелых, включая:
Снижение способности к повседневной деятельности
Инфекции
Вопрос о том, являются ли эти системы оценки достоверными, по-прежнему обсуждается. Тем не менее, они дают информацию, которая помогает людям сравнивать дома престарелых между собой.
Также администратору следует задать следующие важные вопросы:
имеет ли дом престарелых сертификат, позволяющий получать покрытие по программам Medicare и Medicaid;
как часто проводятся проверки качества ухода за постояльцами;
какие медицинские услуги предоставляются;
участвуют ли постояльцы и члены их семей в проверках качества ухода.
существует ли совет членов семей и/или резидентов
Для получения ответов на некоторые вопросы администратор может направить вас к медицинскому директору или главной медсестре дома престарелых.
Также полезно поговорить с другими людьми, хорошо знакомыми с этим домом престарелых. Это могут быть омбудсмены по вопросам долгосрочного ухода (которые посещают дома престарелых и проводят расследования жалоб), врачи, священники, члены семьи постояльцев, постояльцы и сотрудники дома престарелых. В некоторых домах существуют консультативные организации, состоящие из членов семьи и друзей постояльцев, которые собираются для обсуждения проблем, связанных с домом престарелых. Такие организации могут предоставить членам семьи потенциальных постояльцев полезную информацию. Однако для того чтобы определить, является ли дом престарелых подходящим местом для близкого человека и хорошее ли в нем качество обслуживания, лучше всего прийти туда без предупреждения и провести там несколько часов.
Выбор дома престарелых
Философия ухода
Атмосфера
Постояльцы
Персонал
Комнаты
Питание
Забота о здоровье
Услуги
Посещения
Мероприятия
Расходы
Права и частная жизнь постояльцев
Финансовые вопросы
В Соединенных Штатах Америки большую часть услуг по уходу в доме престарелых оплачивают Medicaid, Medicare и Министерство по делам ветеранов США (VA). Medicare оплачивает краткосрочный реабилитационный уход в сертифицированных домах престарелых, если квалифицированный уход необходим ежедневно после пребывания в больнице в течение 3 дней или более. Люди имеют право на не более чем 100 дней покрытия по программе Medicare, пока в их состоянии наблюдается постоянное улучшение. Medicare оплачивает все расходы за 20 дней, затем за оставшиеся 80 дней взимается доплата. По истечении 100 дней оплата производится либо за счет частных фондов либо, если человек соответствует критериям участия, за счет Medicaid.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Сравнение домов престарелых: Содержится подробная информация о каждом доме престарелых, сертифицированном Medicare и Medicaid
LongTermCare.gov: информация о доступе к долгосрочному уходу и его стоимости на основании информации, полученной из Управления по интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями