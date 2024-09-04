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Дома престарелых

(Учреждения с квалифицированным сестринским уходом)

Авторы:Debra Bakerjian, PhD, APRN, University of California Davis
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Дома престарелых предназначены для людей, которым необходима медицинская помощь в связи с хроническими заболеваниями, но не требуется госпитализация. Решение о переезде в дом престарелых может быть вызвано изменением существующих обстоятельств. Это может быть резкое ухудшение заболевания или травма. Это может быть резкое или медленное, но верное ухудшение функции организма. Могут измениться семейные обстоятельства, в результате чего предоставлять уход на дому станет сложно.

Словосочетание «дом престарелых» иногда используется в качестве общего термина для обозначения любых учреждений долгосрочного ухода. Но он относится именно к учреждениям, имеющим лицензию штата, в которых предоставляется как базовый, так и квалифицированный сестринский уход. «Квалифицированный» означает, что некоторые предлагаемые услуги по уходу могут предоставляться медицинскими специалистами, прошедшими специальное обучение. «Сестринский» означает, что большую часть услуг по уходу в учреждении предоставляют медсестры. Медсестры выдают постояльцам лекарственные препараты, наблюдают за течением заболеваний и ходом лечения, консультируются с врачами по вопросам ухода и организуют большинство мероприятий в доме престарелых. Сестринский персонал включает дипломированных медсестер (имеющих наиболее высокую квалификацию), лицензированных младших медсестер, сиделок и главную медицинскую сестру, контролирующую сестринский уход в доме престарелых.

Контроль за уходом

В каждом доме престарелых также есть медицинский директор — врач, контролирующий медицинское обслуживание. В некоторых домах престарелых медицинский директор является единственным врачом, предоставляющим медицинскую помощь. Но в большинстве домов престарелых уход представляют несколько врачей, часто вместе с практикующими медсестрами или помощниками врача. Иногда врач, который лечил пожилого человека до переезда в дом престарелых, возможно его семейный врач, продолжает лечить его после переезда. В противном случае пожилой человек сам выбирает врача, или врача назначают. В соответствии с федеральными правовыми нормами, врач, практикующая медсестра или помощник врача должны наблюдать каждого постояльца дома престарелых не реже одного раза в два месяца. Многие постояльцы посещают медицинского специалиста чаще, потому что им требуется лечение в связи с хроническими заболеваниями или у них развиваются дополнительные расстройства, такие, как инфекции или дезориентация. По нормативным актам некоторых штатов, визиты должны быть более частыми. Кроме того, медсестры могут вызвать врача для обсуждения проблем и изменений в плане лечения. Однако эти обсуждения не считаются визитом.

Разновидности ухода и обслуживания

Многие дома престарелых предоставляют обслуживание, которое ранее предлагалось только в больницах, например, постоянная подача кислорода и внутривенное введение жидкостей или лекарственных препаратов (внутривенная терапия).

Почти во всех домах престарелых предоставляются услуги по реабилитации, включая физиотерапию и трудотерапию, а иногда респираторную терапию и логопедию. Многих людей помещают в дома престарелых именно в целях реабилитации и затем через несколько недель выписывают домой.

В некоторых случаях стоматологи и медицинские специалисты, такие, как подиатры, офтальмологи, неврологи и психиатры, обследуют и лечат постояльцев прямо на месте. Но чаще людям с конкретной проблемой требуется транспортировка в другое учреждение для получения лечения. В Соединенных Штатах Америки Medicare должна оплачивать все транспортные расходы на визиты, необходимые с медицинской точки зрения.

В некоторых домах престарелых предусмотрены специальные палаты для людей, страдающих деменцией. В этих палатах работают специально обученные медсестры. Многие дома престарелых предоставляют хосписный уход людям со смертельными заболеваниями.

Все дома престарелых предлагают доступ к участникам группы межотраслевого обслуживания, включая врачей, медсестер, социальных работников, психотерапевтов и фармацевтов. Социальные работники помогают жильцам адаптироваться к жизни в доме престарелых, а когда возможно, вернуться в собственные дома или к уходу более низкого уровня. Они выявляют одиноких и замкнувшихся в себе постояльцев и помогают постояльцам, сотрудникам дома престарелых и членам семьи общаться друг с другом. Они также могут помочь постояльцам и членам их семьи в решении финансовых вопросов. Например, они могут показать членам семьи, как подать заявку на получение страхования по программам Medicare и Medicaid. Социальные работники часто помогают координировать уход, предоставляемый различными медицинскими специалистами в доме престарелых. Эти медицинские работники сотрудничают между собой, чтобы позволить каждому постояльцу сохранить как можно больше функций и иметь как можно лучшее качество жизни.

Хотя некоторые дома престарелых больше похожи на больницы, чем на дом, многие из них стараются превратить общественное учреждение с правилами и нормами в место с более домашней атмосферой, где постояльцам предоставляется больше контроля над уходом за собой. В некоторых домах престарелых разрешено заводить животных, приветствуются старые или новые хобби, и предоставляется много возможностей для общения между постояльцами и людьми всех возрастов, проживающими неподалеку от дома престарелых. Обеспечивать такую атмосферу сложно, потому что постояльцы домов престарелых, как правило, болеют и имеют слабое здоровье. Во многих домах престарелых есть столовые, комнаты отдыха, салоны красоты, внутренние дворики и сады. Все дома престарелых проводят развлекательные и социальные мероприятия.

Дома престарелых находятся под контролем государства. Департаменты здравоохранения штатов проводят опросы и инспекции, а также опрашивают жильцов и сотрудников для отслеживания и оценки качества услуг, предоставляемых в домах престарелых. Копия результатов такой оценки хранится в доме престарелых, и с ней могут ознакомиться постояльцы и члены их семей. Дома престарелых также пользуются услугами других программ, отслеживающих и помогающих улучшить качество ухода.

Пандемия COVID-19 выявила ряд проблем, связанных с качеством ухода в домах престарелых, и заставила государственные службы надзора более внимательно отнестись к уходу, осуществляемому в домах престарелых. Со своей стороны, службы надзора провели расширенное обучение персонала домов престарелых по контролю инфекций, а в некоторых штатах дома престарелых обязали иметь штатный персонал с опытом профилактики инфекций.

Знаете ли Вы, что...

  • Департаменты здравоохранения штатов регулярно проводят оценки домов престарелых, и дома престарелых должны сделать результаты таких оценок доступными для постояльцев и членов их семей.

Отбор

Хотя дома престарелых находятся под надзором и контролем государства, они значительно различаются по качеству предоставляемого ухода, индивидуальности подхода и стоимости. Поэтому люди или члены семьи, заинтересованные в поиске дома престарелых, должны собрать как можно больше информации. Они могут попросить администратора дома престарелых показать результаты оценки, проведенной на уровне штата.

Инструмент для сравнения домов престарелых Medicare также предоставляет подробную информацию о каждом доме престарелых, сертифицированном программами Medicare и Medicaid. Центры услуг Medicare и Medicaid создали пятизвездочную систему оценки качества, чтобы помочь людям, нуждающимся в уходе, их семьям и лицам, осуществляющим уход, сравнить дома престарелых. Эта рейтинговая система оценки включает информацию о том, насколько хорошо дома престарелых заботятся о физических и клинических потребностях своих обитателей, в том числе, как они решают проблемы, которые обычно развиваются или усугубляются у живущих в домах престарелых, включая:

Вопрос о том, являются ли эти системы оценки достоверными, по-прежнему обсуждается. Тем не менее, они дают информацию, которая помогает людям сравнивать дома престарелых между собой.

Также администратору следует задать следующие важные вопросы:

  • имеет ли дом престарелых сертификат, позволяющий получать покрытие по программам Medicare и Medicaid;

  • как часто проводятся проверки качества ухода за постояльцами;

  • какие медицинские услуги предоставляются;

  • участвуют ли постояльцы и члены их семей в проверках качества ухода.

  • существует ли совет членов семей и/или резидентов

Для получения ответов на некоторые вопросы администратор может направить вас к медицинскому директору или главной медсестре дома престарелых.

Также полезно поговорить с другими людьми, хорошо знакомыми с этим домом престарелых. Это могут быть омбудсмены по вопросам долгосрочного ухода (которые посещают дома престарелых и проводят расследования жалоб), врачи, священники, члены семьи постояльцев, постояльцы и сотрудники дома престарелых. В некоторых домах существуют консультативные организации, состоящие из членов семьи и друзей постояльцев, которые собираются для обсуждения проблем, связанных с домом престарелых. Такие организации могут предоставить членам семьи потенциальных постояльцев полезную информацию. Однако для того чтобы определить, является ли дом престарелых подходящим местом для близкого человека и хорошее ли в нем качество обслуживания, лучше всего прийти туда без предупреждения и провести там несколько часов.

Выбор дома престарелых

Философия ухода

  • Предоставляет ли дом престарелых только патронажные услуги (например, купание, кормление и одевание) или он пытается оптимизировать способность постояльцев заботиться о себе?

Атмосфера

  • Царит ли в доме престарелых приятная, дружелюбная, домашняя и спокойная атмосфера?

  • Есть ли неприятные запахи? Находится ли дом престарелых в чистом и хорошем состоянии?

  • Являются ли столовая и другие общие комнаты светлыми, оживленными и приятными?

  • Как отслеживается уровень шума в общих зонах, чтобы он не мешал постояльцам в близлежащих комнатах?

  • Предусмотрены ли безопасные, доступные пешеходные дорожки на земле?

  • Есть ли сад или внутренний дворик?

  • Установлены ли в доме престарелых надлежащие системы безопасности, такие, как пожарная сигнализация и разбрызгиватели? Какие существуют планы действий на случай экстренной ситуации, такой, как пожар?

Постояльцы

  • Принимает ли дом престарелых новых постояльцев?

  • Выглядят ли постояльцы счастливыми и активными в разумной мере или они бесцельно бродят или сидят и ничего не делают?

  • Выглядят ли постояльцы опрятными и хорошо одетыми?

  • Удерживают ли кого-либо из постояльцев силой?

Персонал

  • Обращаются ли сотрудники с постояльцами с уважением, терпением и дружелюбием?

  • Являются ли сотрудники опытными и квалифицированными?

  • Видят ли постояльцы одних и тех же сотрудников каждый день?

  • Существует ли высокая текучка сотрудников?

  • Своевременно ли реагируют ли сотрудники на просьбы о помощи?

  • Каково соотношение количества сотрудников к количеству постояльцев?

Комнаты

  • Достаточно ли места для хранения или места в шкафу?

  • Являются ли комнаты постояльцев светлыми и позитивными?

  • Имеются ли отдельные комнаты?

  • Как происходит выбор соседей по комнате?

  • Как обеспечивается безопасное хранение личных вещей?

  • Могут ли постояльцы иметь собственный телефон, телевизор и доступ в Интернет?

  • Имеется ли вода, и находится ли она в пределах досягаемости для постояльцев, которым она необходима?

  • Могут ли постояльцы украшать комнаты своими личными вещами?

  • Предусмотрены ли меры безопасности, такие, как поручни и аварийные шнуры (чтобы позвать на помощь)?

Питание

  • В какое время подается пища?

  • Подается ли пища горячей?

  • Предусмотрены ли перекусы между основными приемами пищи?

  • Могут ли постояльцы легко добраться из своей комнаты в столовую?

  • Может ли пища при необходимости подаваться в комнату постояльца?

  • Является ли пища вкусной и питательной?

  • Как обрабатываются запросы относительно особых блюд или меню? Предоставляется ли выбор блюд?

  • Может ли дом престарелых при необходимости обеспечивать особый режим питания? Взимается ли за это дополнительная плата?

  • Готовы ли сотрудники предоставить помощь с кормлением во время приемов пищи?

  • Есть ли в штате дипломированный диетолог?

Забота о здоровье

  • Могут ли постояльцы продолжать наблюдаться у своего врача, вместо того чтобы пользоваться услугами врача из дома престарелых?

  • Как часто можно посещать врача дома престарелых и где происходят приемы?

  • Заключил ли дом престарелых соглашение с ближайшей больницей?

  • Если постояльца придется госпитализировать, сможет ли он сохранить свое место после возвращения из больницы?

  • Имеются ли другие медицинские специалисты (такие, как стоматологи, подиатры, физиотерапевты, оптометристы, психологи и социальные работники)?

  • Предоставляются ли лечебные программы (например, физиотерапия и трудотерапия и логопедия)?

  • Предусмотрены ли в доме престарелых специальные программы для людей, страдающих такими расстройствами, как болезнь Альцгеймера или ВИЧ-инфекция?

  • Какие услуги дом престарелых предоставляет постояльцам со смертельными заболеваниями?

  • Как происходит заказ и выдача рецептурных лекарственных препаратов постояльцам? Как контролируется использование лекарственных препаратов?

  • Каковы правила в отношении постояльцев, хранящих безрецептурные лекарственные препараты?

  • Приветствуется ли участие постояльцев и членов семьи в разработке плана ухода?

Услуги

  • Предоставляется ли помощь в ежедневном уходе за зубами?

  • Как происходит стирка личных вещей?

  • Имеются ли материалы для чтения?

Посещения

  • Удобно ли расположен дом престарелых для частых визитов членов семьи и друзей?

  • Могут ли члены семьи приходить в любое время?

Мероприятия

  • Какие мероприятия предлагаются?

  • Поощряется ли участие в них постояльцев? Как постояльцы узнают о мероприятиях?

  • Существует ли директор по мероприятиям?

  • Взимается ли за участие в мероприятиях дополнительная плата?

  • Предусмотрены ли помещения для других занятий, такие, как комната для просмотра телевизора или игровая комната?

  • Проводятся ли религиозные службы на территории дома престарелых?

Расходы

  • Покрываются ли все услуги, необходимые постояльцам, за счет базовой ставки?

  • За какие услуги (такие, как парикмахерский салон или прачечная) и в каком размере взимается дополнительная плата?

Права и частная жизнь постояльцев

  • Есть ли в доме престарелых действующий совет постояльцев или родственников или и то, и другое?

  • Разрешено ли постояльцам приходить и уходить, когда вздумается?

  • Используются ли средства механического удерживания? Когда и зачем?

  • Запираются ли личные комнаты на замок? Стучат ли сотрудники, перед тем как войти?

  • Могут ли женатые пары жить вместе? Предоставляют ли им личное пространство?

  • Относятся ли с уважением к сексуальным или интимным потребностям постояльцев?

  • Как часто постояльцы принимают ванну? Могут ли постояльцы принимать ванну или душ, когда захочется? Достаточно ли тепло в ванной и душевой зоне? В какой степени обеспечивается уединенность в данных зонах?

  • Разрешено ли заводить животных? Могут ли посетители приходить с животными?

  • Могут ли постояльцы хранить продукты питания или алкоголь в своей комнате?

  • Каковы правила дома престарелых в отношении потерянных или пропавших ценных вещей?

  • Кто связывается с членами семьи в экстренной ситуации?

  • Если постоялец захочет уйти, какие правила действуют в отношении предупреждения или возмещения средств?

Финансовые вопросы

В Соединенных Штатах Америки большую часть услуг по уходу в доме престарелых оплачивают Medicaid, Medicare и Министерство по делам ветеранов США (VA). Medicare оплачивает краткосрочный реабилитационный уход в сертифицированных домах престарелых, если квалифицированный уход необходим ежедневно после пребывания в больнице в течение 3 дней или более. Люди имеют право на не более чем 100 дней покрытия по программе Medicare, пока в их состоянии наблюдается постоянное улучшение. Medicare оплачивает все расходы за 20 дней, затем за оставшиеся 80 дней взимается доплата. По истечении 100 дней оплата производится либо за счет частных фондов либо, если человек соответствует критериям участия, за счет Medicaid.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Сравнение домов престарелых: Содержится подробная информация о каждом доме престарелых, сертифицированном Medicare и Medicaid

  2. LongTermCare.gov: информация о доступе к долгосрочному уходу и его стоимости на основании информации, полученной из Управления по интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.