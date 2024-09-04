Многие дома престарелых предоставляют обслуживание, которое ранее предлагалось только в больницах, например, постоянная подача кислорода и внутривенное введение жидкостей или лекарственных препаратов (внутривенная терапия).

Почти во всех домах престарелых предоставляются услуги по реабилитации, включая физиотерапию и трудотерапию, а иногда респираторную терапию и логопедию. Многих людей помещают в дома престарелых именно в целях реабилитации и затем через несколько недель выписывают домой.

В некоторых случаях стоматологи и медицинские специалисты, такие, как подиатры, офтальмологи, неврологи и психиатры, обследуют и лечат постояльцев прямо на месте. Но чаще людям с конкретной проблемой требуется транспортировка в другое учреждение для получения лечения. В Соединенных Штатах Америки Medicare должна оплачивать все транспортные расходы на визиты, необходимые с медицинской точки зрения.

В некоторых домах престарелых предусмотрены специальные палаты для людей, страдающих деменцией. В этих палатах работают специально обученные медсестры. Многие дома престарелых предоставляют хосписный уход людям со смертельными заболеваниями.

Все дома престарелых предлагают доступ к участникам группы межотраслевого обслуживания, включая врачей, медсестер, социальных работников, психотерапевтов и фармацевтов. Социальные работники помогают жильцам адаптироваться к жизни в доме престарелых, а когда возможно, вернуться в собственные дома или к уходу более низкого уровня. Они выявляют одиноких и замкнувшихся в себе постояльцев и помогают постояльцам, сотрудникам дома престарелых и членам семьи общаться друг с другом. Они также могут помочь постояльцам и членам их семьи в решении финансовых вопросов. Например, они могут показать членам семьи, как подать заявку на получение страхования по программам Medicare и Medicaid. Социальные работники часто помогают координировать уход, предоставляемый различными медицинскими специалистами в доме престарелых. Эти медицинские работники сотрудничают между собой, чтобы позволить каждому постояльцу сохранить как можно больше функций и иметь как можно лучшее качество жизни.

Хотя некоторые дома престарелых больше похожи на больницы, чем на дом, многие из них стараются превратить общественное учреждение с правилами и нормами в место с более домашней атмосферой, где постояльцам предоставляется больше контроля над уходом за собой. В некоторых домах престарелых разрешено заводить животных, приветствуются старые или новые хобби, и предоставляется много возможностей для общения между постояльцами и людьми всех возрастов, проживающими неподалеку от дома престарелых. Обеспечивать такую атмосферу сложно, потому что постояльцы домов престарелых, как правило, болеют и имеют слабое здоровье. Во многих домах престарелых есть столовые, комнаты отдыха, салоны красоты, внутренние дворики и сады. Все дома престарелых проводят развлекательные и социальные мероприятия.

Дома престарелых находятся под контролем государства. Департаменты здравоохранения штатов проводят опросы и инспекции, а также опрашивают жильцов и сотрудников для отслеживания и оценки качества услуг, предоставляемых в домах престарелых. Копия результатов такой оценки хранится в доме престарелых, и с ней могут ознакомиться постояльцы и члены их семей. Дома престарелых также пользуются услугами других программ, отслеживающих и помогающих улучшить качество ухода.

Пандемия COVID-19 выявила ряд проблем, связанных с качеством ухода в домах престарелых, и заставила государственные службы надзора более внимательно отнестись к уходу, осуществляемому в домах престарелых. Со своей стороны, службы надзора провели расширенное обучение персонала домов престарелых по контролю инфекций, а в некоторых штатах дома престарелых обязали иметь штатный персонал с опытом профилактики инфекций.