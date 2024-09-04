Дневное обслуживание взрослых по месту жительства

Дневной уход за пожилыми людьми может включать

лечение проблемы;

поддержание состояния человека;

проведение социальных мероприятий или предоставление психиатрических услуг (например, групповая терапия).

Человек может проводить в учреждениях дневного ухода несколько часов в день в течение нескольких дней в неделю. Эти учреждения также являются местом, где члены семьи, ухаживающие за пожилым человеком постоянно, могут оставить его на некоторое время и отдохнуть (эта услуга называется временным уходом). Таким образом, они могут отложить переезд в дом престарелых или избежать его.

В США свои услуги предлагают лишь приблизительно 4100 программ дневного ухода за взрослыми пациентами в сравнении с более чем 15 300 домов престарелых. Большая часть программ дневного ухода имеют небольшой масштаб, обслуживая приблизительно 20 человек. Тем не менее, эти программы дневного ухода обслуживают в общей сложности более 200 000 пожилых людей в день.

Существует несколько типов программ дневного ухода.

Дневные стационары проводят сложные обследования и лечение, предоставляют услуги реабилитации и интенсивный квалифицированный уход. Они предназначены для пациентов, восстанавливающихся после недавно возникшей проблемы, например, инсульта, ампутации или перелома, но способных вернуться домой на ночь. Семейный врач или больница может направить пациента в дневной стационар. Эти учреждения обычно предоставляют обслуживание в течение ограниченного времени (от 6 недель до 6 месяцев), их услуги дорогостоящие, поскольку соотношение количества персонала к количеству пациентов является высоким.

Поддерживающие программы дневного ухода предоставляют ограниченный квалифицированный уход (например, проведение скрининга и мониторинга хронических заболеваний) и услуги лечебной физкультуры. Цель подобного ухода заключается в предотвращении ухудшения психического и физического состояния человека, сохранении или улучшении способности человека функционировать как можно дольше и в предотвращении обострения хронических заболеваний. Эти программы также включают мероприятия по повышению самооценки, обеспечению стимуляции и предотвращению одиночества, изоляции и замыкания в себе. Поддерживающие программы могут предоставить долгосрочный уход, они менее дорогостоящие, чем программы дневного стационара.

Социальные программы дневного ухода предоставляют консультационные услуги, услуги групповой терапии, мероприятия по сохранению и улучшению психической функции, предлагают стратегии по компенсации потерь и проводят общественные и развлекательные мероприятия. Они могут напоминать центр для пожилых лиц или центр по предоставлению психиатрических услуг. Эти программы предоставляют уход пожилым пациентам с деменцией или психическими заболеваниями.