Временный уход включает предоставление временных услуг пожилому человеку, чтобы лицо, постоянно оказывающее ему уход, могло отдохнуть. В США программы временного ухода работают более чем в половине штатов. Услуги программ могут быть предоставлены в различных учреждениях:

на дому агентствами по предоставлению услуг временного ухода или агентствами по оказанию медико-социальной помощи на дому;

по месту жительства центрами по предоставлению дневного ухода пожилым людям, объединениями по предоставлению временного ухода или самостоятельными учреждениями по предоставлению временного ухода;

в учреждении долгосрочного ухода (например, в учреждении проживания с уходом или доме престарелых);

в больнице.

Продолжительность предоставления услуг временного ухода варьируется. Средства могут поступать из программы Medicaid, грантов и частных фондов.