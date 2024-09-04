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Временный уход

Авторы:Debra Bakerjian, PhD, APRN, University of California Davis
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Временный уход включает предоставление временных услуг пожилому человеку, чтобы лицо, постоянно оказывающее ему уход, могло отдохнуть. В США программы временного ухода работают более чем в половине штатов. Услуги программ могут быть предоставлены в различных учреждениях:

Продолжительность предоставления услуг временного ухода варьируется. Средства могут поступать из программы Medicaid, грантов и частных фондов.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Американская ассоциация пенсионеров (American Association of Retired People Persons, AARP): Предоставляет ресурсы и информацию для семейных профессиональных сиделок

  2. Национальный институт по проблемам старения (National Institute on Aging, NIA): Информация для лиц, осуществляющих уход, об услугах временного ухода и их стоимости

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.