Предотвращение и реагирование на жестокое обращение с пожилыми людьми

Многие пожилые люди, подвергающиеся жестокому обращению, не обращаются за помощью по ряду причин. Они могут стыдиться и стесняться рассказывать посторонним людям о жестоком обращении. Пожилые люди могут не иметь возможности рассказать об этом другим, так как их обидчик не дает им отвечать на телефонные звонки или принимать посетителей и медицинских специалистов. Если обидчиком является лицо, ухаживающее за пожилым человеком, пожилой человек может чувствовать себя слишком зависимым или хотеть защитить обидчика, который также может являться его взрослым ребенком. Они могут бояться того, что им причинят еще больше вреда, бросят или силой заставят переехать в дом престарелых.

Пожилые люди ни в коем случае не должны считать, что жестокое обращение является нормальной частью старения или зависимости от других. Плохое обращение угрожает их личному достоинству и ощущению благополучия и даже может стоить им жизни. Члены семьи и друзья могут помочь предотвратить плохое обращение, поддерживая близкие отношения с пожилым человеком.

Пожилые люди, которых беспокоит возможность жесткого обращения, могут принять меры, чтобы сделать его менее вероятным, например, следующие:

не жить с человеком, за которым ранее было замечено жестокое поведение или злоупотребление алкоголем или наркотиками;

поддерживать связь с друзьями и бывшими соседями, особенно если им требуется переехать в дом лица, ухаживающего за ними;

оставаться на связи с общественными и районными организациями (это увеличит вероятность того, что жестокое обращение, если оно возникнет, не останется незамеченным);

настаивать на получении юридической консультации перед подписанием любых документов, связанных с тем, где они будут жить и кто будет контролировать их финансы (местное Агентство по услугам для пожилых людей (Agency on Aging) может выдать направление для получения юридической помощи).

Если пожилой человек считает, что подвергается опасности, он может позвонить на горячую линию по борьбе с жестоким обращением с пожилыми людьми для получения неотложной помощи. Перечень всех государственных законов о жестоком обращении с пожилыми людьми и телефонных номеров, по которым следует сообщать о жестоком обращении, имеется в Национальном центре по вопросам жестокого обращения с пожилыми людьми (855-500-3537 или www.ncea.acl.gov). Национальная ассоциация территориальных агентств по проблемам старения (202-872-0888 или Старение в США) представляет собой еще один надежный источник информации и ссылок. Если пожилой человек не чувствует непосредственной опасности, но все же хочет получить помощь, он может поговорить об этом со своим врачом, социальным работником или другим медицинским специалистом.

Родственники, друзья и знакомые, а также медицинские специалисты обязаны оказать помощь, если им известно о случаях жестокого обращения, или у них есть серьезные подозрения на этот счет. Вступать в прямую конфронтацию с обидчиком не рекомендуется, поскольку это может усугубить ситуацию с жестоким обращением. Вместо этого следует сообщить о ситуации. Сообщение о подозреваемом или установленном случае насилия или пренебрежения является обязательным во всех штатах, если жестокое обращение происходит в общественном учреждении, и в большинстве штатов, если оно происходит дома. В каждом штате есть законы о защите прав уязвимых, недееспособных или нетрудоспособных людей и о предоставлении им услуг. В каждом штате также есть законы, которые защищают людей, сообщающих о подозреваемых случаях жестокого обращения, от судебного преследования за это. Чтобы сообщить о случае жестокого обращения, следует связаться со следующими организациями:

В большинстве штатов: Департамент социального обеспечения штата (служба защиты пожилых людей)

В некоторых штатах: Отделение штата по вопросам старения

Для сообщения о насилии, совершаемом в общественном учреждении: Местный офис омбудсмена по вопросам долгосрочного ухода или департамент здравоохранения штата

Чтобы узнать номера телефонов этих организаций и департаментов в любой части Соединенных Штатов Америки, следует позвонить в службу Eldercare Locator (800-677-1116 или www.eldercare.gov) или в Национальный центр по вопросам жестокого обращения с пожилыми людьми (National Center for Elder Abuse) (855-500-3537 или www.ncea.acl.gov) и сообщить название округа, города или почтовый индекс пожилого человека.

Если жестокое обращение с пожилыми людьми подтверждено Междисциплинарная группа экспертов (в которую входят врачи, медсестры, социальные работники, юристы, представители правоохранительных органов, психиатры и другие специалисты) является лучшим вариантом для обеспечения успешного ухода. Если человек находится в непосредственной опасности, медицинские работники могут предложить госпитализацию, вмешательство правоохранительных органов или переезд в безопасное жилье. Если человек не находится в непосредственной опасности, предпринимаются меры по снижению риска, но они менее срочные. Выбор вмешательства зависит от вероятности причинения вреда обидчиком. В целом, вмешательства должны быть адаптированы к каждой ситуации. Вмешательства могут быть следующими: Медицинская помощь

информирование (например, предоставление жертвам информации о жестоком обращении и о доступных вариантах помощи, а также помощь в разработке планов по обеспечению безопасности);

психологическая поддержка (например, краткосрочная или долгосрочная психотерапия для жертвы и, возможно, членов семьи для обсуждения депрессии и последствий травмы);

вмешательство правоохранительных и судебных органов (такое как арест обидчика, судебные запреты и юридические консультации, включая защиту активов);

предоставление другого жилья (например, специального социального жилья для престарелых и переезд в дом престарелых);

направление в службы, которые оказывают базовую поддержку (например, транспортировку и продовольственную помощь) и способствуют уменьшению социальной изоляции. Если жертвы способны и имеют право принимать решения, они могут сами определять, какого рода вмешательства им необходимы. Если нет, то большинство решений принимается междисциплинарной группой экспертов. При принятии решений учитываются такие факторы, как тяжесть насилия, предыдущий образе жизни жертвы и юридические последствия. Зачастую единственно правильного решения не существует. Медицинский работник должен тщательно рассматривать каждый конкретный случай.