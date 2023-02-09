Строение мужской репродуктивной системы

Мужская репродуктивная система включает половой член, мошонку, яички, придатки яичка, семявыносящие протоки, предстательную железу и семенные пузырьки.

Половой член и мочеиспускательный канал являются частью мочеполовой системы.

Также в мочеполовую систему входят мошонка, яички (тестикулы), семявыносящие протоки, семенные пузырьки и предстательная железа.

В половом члене выделяют корень (который прикреплен к костям таза и структурам брюшной стенки), видимую часть тела и головку полового члена (конический кончик). На конце головки полового члена расположено отверстие мочеиспускательного канала (канала, по которому проходит моча и сперма). Утолщенный край головки полового члена называется венцом головки. У мужчин, которым не сделано обрезание, крайняя плоть (препуций) покрывает головку полового члена от ее венца.

Половой член состоит из трех цилиндрических пространств (синусов, заполненных кровью) эректильной ткани. Два более крупных тела, пещеристые тела, расположены рядом друг с другом. Третье тело, губчатое тело, окружает мочеиспускательный канал почти на всем его протяжении. При наполнении этих тел кровью половой член увеличивается в размерах и становится твердым (происходит эрекция).

Мошонка — это мешковидное образование из относительно плотной кожи, окружающее и защищающее яички. Мошонка также контролирует температуру яичек, поскольку для нормальной выработки спермы им нужна немного более низкая температура, чем другим внутренним органам. Расположенные в стенках мошонки мышцы, поднимающие яички, находятся в расслабленном состоянии, что позволяет яичкам свисать и охлаждаться. Эти мышцы также могут сокращаться, если необходимо приподнять яички ближе к телу, чтобы повысить их температуру или защитить.

Яички — это органы овальной формы, размер которых составляет в среднем от 4 до 7 сантиметров в длину; объем яичек составляет от 20 до 25 миллилитров. Обычно левое яичко расположено немного ниже правого. Яички выполняют две основные функции:

Репродуктивная система Общие сведения о мужской репродуктивной системе Общие сведения о мужской репродуктивной системе

вырабатывают сперму (несущую гены мужчины);

вырабатывают тестостерон (основной мужской половой гормон).

Эпидидимис состоит из одиночной микроскопической трубочки общей длиной почти 6 метров (20 футов). Придаток яичка служит для накопления незрелой спермы из яичка; он обладает средой, в которой сперма сможет созреть и приобрести способность передвигаться по женской репродуктивной системе и оплодотворить яйцеклетку. Сбоку от каждого яичка расположено по одному придатку яичка.

Мужские репродуктивные органы

Семявыносящий проток представляет собой прочную трубку, размеры которой соответствуют одной нитке спагетти. По этой трубке сперма перемещается из придатка яичка. От каждого из двух придатков яичка отходит по одному семявыносящему протоку; каждый проток поднимается вверх, огибая предстательную железу сзади, и сливается с выделительным протоком соответствующего семенного пузырька. В мошонке содержатся и другие структуры, например мышечные волокна, кровеносные сосуды и нервы, которые сопровождают семявыносящий проток, образуя вместе с ним так называемый семенной канатик.

Мочеиспускательный канал у мужчин выполняет две функции. С одной стороны, этот канал является частью мочевыводящих путей, по которым моча проходит из мочевого пузыря; с другой стороны, этот канал является частью репродуктивной системы, и по нему эякулируется сперма.

Предстательная железа расположена непосредственно под мочевым пузырем и окружает мочеиспускательный канал. У молодых мужчин предстательная железа имеет размеры грецкого ореха; с возрастом предстательная железа увеличивается. В случае чрезмерного увеличения предстательная железа может мешать оттоку мочи по мочеиспускательному каналу и вызывать неприятные симптомы со стороны мочевыделительной системы.

Семенные пузырьки, расположенные над предстательной железой, сливаются с семявыносящим протоком, образуя семяизвергающие протоки, проходящие сквозь предстательную железу. Предстательная железа и семенные пузырьки вырабатывают жидкость, питающую сперматозоиды. Эта жидкость составляет основной объем спермы — жидкости, в которой сперматозоиды выходят из организма во время эякуляции. Также в сперме содержится небольшое количество других жидкостей — содержимого семявыносящего протока и секрета куперовых желез, протоки которых открываются в мочеиспускательный канал.