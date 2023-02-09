Репродуктивная функция мужчины

Понятие мужской репродуктивной функции включает в себя половое возбуждение, эрекцию, оргазм и эякуляцию спермы.

Половой член приходит в эрегированное состояние за счет сложного взаимодействия физиологических и психологических факторов.

Сокращения, возникающие в ходе эякуляции, выдавливают сперму в мочеиспускательный канал и затем извергают ее из полового члена.

При возникновении полового возбуждения половой член приходит в состояние эрекции, что дает возможность проникновения во время полового акта. Эрекция развивается за счет сложного взаимодействия нервных, сосудистых, гормональных и психологических раздражителей. Доставляющие удовольствие раздражители побуждают головной мозг посылать нервные импульсы по спинному мозгу в половой член. Артерии, по которым кровь попадает в эректильную ткань (пещеристые тела и в губчатое тело — см. рисунок Мужские репродуктивные органы), реагируют расширением (дилятацией). При расширении артерий значительно увеличивается приток крови в указанные структуры, обеспечивающие эрекцию. Одновременно с этим мышцы, расположенные вокруг вен, по которым кровь выходит из полового члена, напрягаются и сужают вены, что замедляет отток крови из полового члена. Таким образом, давление крови в половом члене повышается. В результате усиления притока и ослабления оттока крови половой член наполняется кровью, увеличиваясь в длине и диаметре и становясь твердым.

Оргазм представляет собой кульминацию сексуального возбуждения. При оргазме обычно происходит эякуляция, вызываемая передачей нервных сигналов в головной и спинной мозг в результате стимуляции головки полового члена и действия других раздражителей. Нервы вызывают сокращения мышц, расположенных вдоль семенных пузырьков, предстательной железы, а также вдоль протоков придатка яичка и семявыносящего протока. Эти сокращения выталкивают сперму в мочеиспускательный канал. Сокращения мышц вокруг мочеиспускательного канала проталкивают сперму по мочеиспускательному каналу, выдавливая ее из полового члена. Шейка (основание) мочевого пузыря при этом сокращается, препятствуя попаданию спермы в мочевой пузырь.

После эякуляции (или при прекращении стимуляции) артерии сужаются, а вены расширяются, в результате чего приток крови уменьшается, а отток увеличивается, в результате чего половой член становится мягким (эрекция прекращается). После прекращения эрекции ее повторное достижение возможно лишь спустя некоторое время (по прошествии рефрактерного периода); у молодых мужчин длительность этого периода обычно составляет около 20 минут.