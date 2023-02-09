Половое созревание у мальчиков

Половое созревание — это период, в течение которого человек достигает полной способности к репродукции с появлением у него черт, присущих взрослым людям его пола. У мальчиков половое созревание обычно происходит в период между 10 и 14 годами. Тем не менее, иногда половое созревание начинается в 9 лет или затягивается, заканчиваясь в 16 лет.

При половом созревании яички увеличивают выработку тестостерона.

Тестостерон вызывает созревание половых органов, стимулирует рост мышц и костей, вызывает появление волосяного покрова на лице и лобке, а также делает голос более низким.

Начало полового созревания обусловлено активностью гипоталамуса и гипофиза — железистых структур головного мозга. Гипоталамус вырабатывает гормон, стимулирующий высвобождение лютеинизирующего гормона, который стимулирует выработку лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона гипофизом. Лютеинизирующий гормон побуждает яички вырабатывать тестостерон. Фолликулостимулирующий гормон (а также тестостерон) побуждает яички вырабатывать сперму. Тестостерон обуславливает развитие вторичных половых признаков — особенностей развития по мужскому типу (включая характеристики, не являющиеся частью репродуктивной системы, например, рост волос на лице и изменение голоса).

Половое развитие происходит в определенной последовательности:

увеличение мошонки и яичек;

удлинение полового члена (примерно в возрасте от 11,5 до 13 лет);

увеличение семенных пузырьков и предстательной железы;

рост волос на лобке;

рост волос на лице и в подмышках (примерно через 2 года после начала роста волос на лобке);

становится возможной эякуляция (как правило, в среднем подростковом возрасте, примерно с 12,5 до 14 лет).

Способность к самовоспроизведению наступает несколько позднее в подростковом возрасте. У мальчиков-подростков может наблюдаться увеличение молочных желез (гинекомастия) — одностороннее или двустороннее; обычно гинекомастия исчезает в течение года.