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Половое созревание у мальчиков

Авторы:Irvin H. Hirsch, MD, Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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Основная информация

    Половое созревание — это период, в течение которого человек достигает полной способности к репродукции с появлением у него черт, присущих взрослым людям его пола. У мальчиков половое созревание обычно происходит в период между 10 и 14 годами. Тем не менее, иногда половое созревание начинается в 9 лет или затягивается, заканчиваясь в 16 лет.

    • При половом созревании яички увеличивают выработку тестостерона.

    • Тестостерон вызывает созревание половых органов, стимулирует рост мышц и костей, вызывает появление волосяного покрова на лице и лобке, а также делает голос более низким.

    Начало полового созревания обусловлено активностью гипоталамуса и гипофиза — железистых структур головного мозга. Гипоталамус вырабатывает гормон, стимулирующий высвобождение лютеинизирующего гормона, который стимулирует выработку лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона гипофизом. Лютеинизирующий гормон побуждает яички вырабатывать тестостерон. Фолликулостимулирующий гормон (а также тестостерон) побуждает яички вырабатывать сперму. Тестостерон обуславливает развитие вторичных половых признаков — особенностей развития по мужскому типу (включая характеристики, не являющиеся частью репродуктивной системы, например, рост волос на лице и изменение голоса).

    Половое развитие происходит в определенной последовательности:

    • увеличение мошонки и яичек;

    • удлинение полового члена (примерно в возрасте от 11,5 до 13 лет);

    • увеличение семенных пузырьков и предстательной железы;

    • рост волос на лобке;

    • рост волос на лице и в подмышках (примерно через 2 года после начала роста волос на лобке);

    • становится возможной эякуляция (как правило, в среднем подростковом возрасте, примерно с 12,5 до 14 лет).

    Способность к самовоспроизведению наступает несколько позднее в подростковом возрасте. У мальчиков-подростков может наблюдаться увеличение молочных желез (гинекомастия) — одностороннее или двустороннее; обычно гинекомастия исчезает в течение года.

    Основные этапы полового развития

    Во время полового созревания половое развитие происходит в определенной последовательности. Однако, когда именно начинаются изменения и как быстро они происходят, варьирует от человека к человеку. У девочек половое созревание начинается в возрасте от 8,5 до 10 лет и длится около 4 лет. Диаграмма показывает типичную последовательность и нормальный диапазон развития основных этапов полового развития.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.